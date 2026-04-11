ایران-امریکہ جنگ بندی مذاکرات لائیو اپڈیٹ: ایرانی وفد کی پاکستان آمد، وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل، مذاکرات سے قبل اسلام آباد میں لاک ڈاؤن، امریکی نائب صدر کے دوپہر تک پہنچنے کا امکان
Published : April 11, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : April 11, 2026 at 10:58 AM IST
اعلیٰ ایرانی حکام کا ایک وفد امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے ہفتے کی صبح اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ پوری دنیا دونوں فریقوں کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے ایک جامع معاہدے کی امید کر رہی ہے۔
سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر سیکورٹی اور اقتصادی حکام کے ساتھ وفد کی قیادت ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ تاہم اس نے ایران کے موقف کا اعادہ کیا کہ بات چیت تبھی شروع ہو گی جب واشنگٹن ایران کی پیشگی شرائط کو قبول کر لے۔
قالیباف نے اس سے قبل لبنان میں جنگ بندی کی تھی، جہاں اسرائیل نے حزب اللہ پر حملہ کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی جوہری افزودگی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارت کے آزادانہ بہاؤ سمیت حساس نکات کا احاطہ کیا جائے گا۔ جب سے دو ہفتے کی جنگ بندی شروع ہوئی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اسٹریٹجک آبنائے ہرمز سے نمٹنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد اسے دوبارہ کھولنا تھا۔ تہران نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اسے فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان بھی جنگ بندی کا حصہ ہے جبکہ اسرائیل اور امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔
پاکستان نے مذاکرات کے لیے جدید ترین میڈیا سنٹر قائم کیا
پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کوریج کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی صحافیوں کی سہولت کے لیے ایک جدید ترین میڈیا سنٹر قائم کیا ہے۔
تارڑ نے صحافیوں کو بتایا کہ جناح کنونشن سینٹر میں یہ سہولت میڈیا کوریج کو سپورٹ کرنے کے لیے تیز رفتار انٹرنیٹ اور مفت خدمات کی ایک رینج پیش کرتی ہے۔ میڈیا سینٹر اور شہر کے مرکزی شاپنگ مال میں ایک ہوٹل کے درمیان صحافیوں کو لے جانے کے لیے شٹل سروسز کا انتظام کیا گیا ہے۔
پاکستان نے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران سے سفر کرنے والے صحافیوں اور سرکاری وفود کے لیے آمد پر ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے "اسلام آباد مذاکرات" کا نام دیا گیا ہے۔
میڈیا سینٹر کے اندر، لیپ ٹاپ اور چارجنگ پوائنٹس سے لیس ورک سٹیشن سے رپورٹرز خبریں فائل کر سکیں گے۔ اس سہولت میں لائیو اسٹینڈ اپس، پریس بریفنگ اور انٹرویوز کے لیے مخصوص انتظامات بھی کئے گئے ہیں۔
ایران جنگ مذاکرات سے پہلے اسلام آباد ہوا ویران
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں عام طور پر ٹریفک سے کھچاکھچ بھری ہوئی سڑکیں سنیچر کو سنسان ہو گئی ہیں، کیونکہ سکیورٹی فورسز نے ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی حکام کے درمیان تقریباً چھ ہفتے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت سے قبل سڑکوں کو سیل کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام نے اسلام آباد کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہو۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جن کی دوپہر سے پہلے آمد متوقع تھی۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں ایرانی مذاکرات کار جمعے کو دیر گئے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازع ایک "مشکل مرحلے" میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ فریقین جنگ میں عارضی توقف سے زیادہ دیرپا تصفیہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک "میک یا بریک" کے لمحے میں ہیں۔
ایرانی وفد کے سربراہ نے مہلوک اسکول بچوں کی تصاویر پوسٹ کیے
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ ایک اسکول پر امریکی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے اور کہا کہ وہ امن مذاکرات کے لیے پاکستان جانے والی پرواز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔
تصویر میں دکھایا گیا کہ قالیباف بچوں کے چار ہیڈ شاٹس کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک طیارے کی سیٹ پر ایک بیگ اور ایک پھول کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔
قالیباف امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔
حملے کے بارے میں امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ پرانی انٹیلی جنس ممکنہ طور پر امریکہ کو اسکول پر بمباری کرنے کا باعث بنا۔ 28 فروری کو ہونے والے حملے میں 165 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے بیشتر اسکولی طالبات تھیں۔
ایرانی وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی ایرانی وفد امریکہ کے ساتھ آئندہ مذاکرات میں شرکت کے لیے ہفتہ کو اسلام آباد پہنچا۔ وفد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی بھی شامل ہیں۔
بیان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے ہمراہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے کیا۔
اسحاق ڈار نے مبینہ طور پر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ فریقین تعمیری انداز میں مشغول ہوں گے اور تنازع کے دیرپا اور پائیدار حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے پاکستان کی رضامندی کا اعادہ کیا ہے۔
ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، معاہدے میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا: ٹرمپ
واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں ان کی بنیادی توجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے جمعہ کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز کے ساتھ قلیل مدتی "ٹول وصولی" کے علاوہ "کوئی کارڈ" نہیں ہے۔
شہباز شریف نے ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کی حمایت کرنے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا شکریہ ادا کیا
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ بات چیت کی، دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
شریف نے ایکس پر پوسٹ میں کہا، "آج شام (جمعہ کو) برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا پرتپاک کال موصول ہوا۔ پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کے لیے ان کی حمایت کو سراہتے ہیں جنہوں نے ایران-امریکہ جنگ بندی اور پیشگی بات چیت کو آسان بنانے میں مدد فراہم کی۔ میں پی ایم اسٹارمر سمیت اہم یورپی اور بین الاقوامی رہنماؤں کے مشترکہ بیان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، جس میں ہمارے امن اقدامات کی توثیق کی گئی ہے۔"
شہباز شریف نے مزید کہا، "ہم نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حالات پیدا کرنے کے لیے جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان-برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میں پی ایم سٹارمر کا پاکستان میں خیرمقدم کرنے کا منتظر ہوں۔"
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیرمقدم کیا
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ہفتہ کو اسلام آباد میں شروع ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا خیرمقدم کیا ہے۔ "انھوں نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیرپا اور جامع معاہدے کی طرف نیک نیتی کے ساتھ مشغول ہونے کے اس سفارتی موقع سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ کشیدگی میں کمی اور دشمنی کو روکا جا سکے،"
"سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قانون کے مطابق، بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کا کوئی قابل عمل متبادل نہیں ہے۔"