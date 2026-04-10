ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: لبنان کے ساتھ مذاکرات کو نتن یاہو کی منظوری، اسلام آباد میں آج ہونے والے ایران-امریکہ مذاکرات پر غیر یقینی کے بادل، اسرائیلی کے کڑے رخ سے جنگ بندی خطرے میں، آبنائے ہرمز ہنوز بند
اسرائیل کی جانب سے بیروت پر گولہ باری اور ایران نے آبنائے ہرمز پر ایران کی دوبارہ گرفت کو برقرار رکھنے کے بعد امریکہ اور ایران کی عارضی جنگ بندی ناکام ہوتی نظر آرہی ہے۔ اسلام آباد میں آج ہونے والے جنگ بندی مذاکرات غیر یقینی صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔
تہران اور واشنگٹن دونوں فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں، ایک مستقل معاہدے پر بات چیت جلد ہی اسلام آباد میں شروع ہونے والی ہے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔
اسرائیلی حملوں نے بدھ کو لبنان میں جنگ شروع ہونے کے بعد کا سب سے مہلک دن بنا دیا، جس میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور امریکہ لبنان کو جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں مان رہے جبکہ ایران اور پاکستان سمیت دیگر ثالث ممالک کا واضح کہنا ہے کہ لبنان بھی جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے اتحادی حزب اللہ پر حملے بند نہ ہوئے تو "سخت جواب" دیا جائے گا۔
اس معاملے سے واقف ایک اہم شخص کے مطابق، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے واشنگٹن میں متوقع ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے براہ راست مذاکرات کی منظوری دے دی ہے جبکہ لبنانی حکومت نے فوری طور پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہے اور ان کا ملک حزب اللہ پر حملے جاری رکھے گا۔
اگرچہ آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن ایران کے اندر حملوں یا اسرائیل یا ہمسایہ خلیجی عرب ممالک کے خلاف حملوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جس سے لبنان واحد ملک رہ گیا جہاں اب بھی تنازعہ جل رہا ہے۔
سٹارمر اور ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے متعلق تبادلہ خیال کیا
برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر قطر کے دورے پر ہیں اور انہوں نے ٹرمپ سے آبی گزرگاہ کے ذریعے ٹینکر ٹریفک کو بحال کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات کی۔
سٹارمر نے گزشتہ دو دنوں میں سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کیا ہے کیونکہ وہ جنگ بندی اور آبنائے کو دوبارہ کھولنے کے پیچھے رفتار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے امریکی اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے سٹارمر کی ہچکچاہٹ پر برطانوی رہنما کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
پاسداران انقلاب نے خلیج فارس کی ریاستوں پر حملے شروع کرنے کی تردید کی
ایران کے نیم فوجی دستے پاسداران انقلاب نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA کی طرف سے جاری کئے گئے ایک بیان میں جمعرات کو کویت کے اعلان کے بعد خلیج فارس کی ریاستوں پر حملے شروع کرنے کی تردید کی ہے۔
گارڈ نے کہا کہ اگر میڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی یہ رپورٹس درست ہیں تو بلا شبہ یہ صہیونی دشمن یا امریکہ کا کام ہے۔
ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس وصول نہ کرے: ٹرمپ
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، امریکی صدر نے لکھا، "ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں سے فیس وصول کر رہا ہے - بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور اگر کررہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ ابھی روک دیں۔"
انہوں نے مزید تفصیلات پیش نہیں کیں۔ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے ایک سخت جنگ بندی معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی شرط پر راضی ہے۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے، ایرانی فوج کی طرف سے بحری جہازوں پر ٹول وصول کرکے آبی گزرگاہ پر اپنا مسلسل کنٹرول استعمال کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔
ٹرمپ نے جمعرات کی شام اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا، "ایران ایک بہت ہی ناقص کام کر رہا ہے، کچھ لوگ آبنائے ہرمز سے تیل کو جانے کی اجازت دینے کے بارے میں اچھا کام نہیں کر رہے۔" "یہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے!"
امریکہ میں ہوں گے اسرائیل-لبنان مذاکرات
ایک امریکی اہلکار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان موجودہ دشمنی کے خاتمے کے لیے مذاکرات اگلے ہفتے واشنگٹن میں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں شروع ہوں گے۔
عہدیدار نے مذاکرات کی کوئی اور تفصیلات پیش نہیں کیں لیکن مذاکرات کی منصوبہ بندی سے واقف ایک شخص نے کہا کہ ان کی قیادت امریکہ کی طرف سے لبنان میں سفیر مائیکل عیسی اور اسرائیل کی طرف سے امریکہ میں اسرائیل کے سفیر یچیل لیٹر کریں گے۔
امریکی اہلکار اور منصوبہ بندی سے واقف شخص دونوں نے معاملے کی نزاکت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لبنان کی نمائندگی کون کرے گا۔