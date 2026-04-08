ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران-امریکہ میں دو ہفتوں کی جنگ بندی، ایران آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے تیار، اسلام آباد میں دونوں فریقین کے بیچ ہوگی بات چیت، اسرائیل نے کہا۔۔۔جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل نہیں
Published : April 8, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 10:20 AM IST
امریکہ اسرائیل ایران تنازعے کے 40ویں دن ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آگئی۔ امریکی صدر نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ایران نے بھی دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عمل میں مربوط کردار ادا کیا۔ ٹرمپ نے یہ اعلان مغربی ایشیائی قوم کی تہذیب کو مٹانے کے لیے اپنی ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے سے صرف 90 منٹ قبل کیا۔ ٹرمپ نے یہ ڈرامائی اعلان ٹروتھ سوشل پر منگل کی شام (امریکی وقت کے مطابق) کیا، یہاں تک کہ ڈیموکریٹس ایرانی تہذیب کو مٹانے کی ان کی بے بنیاد دھمکیوں پر ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا: "پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر — جس میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں آج رات ایران کو بھیجی جانے والی تباہ کن فوجی قوت کو روک دوں — میں ایسا کرنے پر راضی ہوں، بشرطیکہ اسلامی جمہوریہ ایران مکمل طور پر، فوری طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر راضی ہو۔" اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ ان کی فوج نے منگل کو ایران میں ریلوے اور پلوں پر حملہ کیا تھا جو کہ پاسداران انقلاب کے زیر استعمال انفراسٹرکچر ہے۔ ایرانی حکام نے کم از کم دو پلوں اور ریلوے کے مختلف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی اطلاع دی۔ اپنے دفتر سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں نتن یاہو نے اعلان کیا: "ہم ایران میں دہشت گرد حکومت کو اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ کچل رہے ہیں۔" اس کے برعکس، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے، ٹرمپ نے ریمارکس دیے: "آج رات، ایک پوری تہذیب کا صفایا کر دیا جائے گا، جسے کبھی بحال نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے۔" جنگ شروع ہونے کے بعد سے، ایران میں 1,900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، حالانکہ حکومت نے کئی دنوں سے ہلاکتوں کی تعداد کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ لبنان میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں گیارہ اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ خلیجی عرب ممالک اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 24 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ اسرائیل میں 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 13 امریکی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
'لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں': اسرائیل
اسرائیل نے بدھ کے روز کہا کہ لبنان امریکہ-ایران جنگ بندی معاہدے میں "شامل نہیں" ہے - لبنان ایک ایسا ملک ہے جو ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے اسرائیل کے خلاف حملوں کے بعد تنازعہ میں داخل ہوا تھا۔ ایک بیان میں، وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دفتر نے کہا، "لبنان دو ہفتے کی جنگ بندی میں شامل نہیں ہے۔" یہ بیان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے پہلے اعلان سے متصادم ہے - جنھوں نے تنازعہ میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے - جس میں انھوں نے زور دے کر کہا تھا کہ جنگ بندی "لبنان سمیت ہر جگہ" لاگو ہوتی ہے۔
پاکستان کی ثالثی سے ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ مودی کی سفارت کاری کو دھچکا: کانگریس
کانگریس نے بدھ کے روز کہا کہ یہ حقیقت کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کر رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کی سفارت کاری کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، پارٹی کے سیکرٹری انچارج کمیونیکیشن، جے رام رمیش نے کہا کہ "پوری دنیا ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران کے درمیان مغربی ایشیا میں دو ہفتے کی جنگ بندی کا محتاط انداز میں خیر مقدم کرے گی۔"
انہوں نے کہا، "پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کے لیے جو کردار ادا کیا گیا، وہ مسٹر مودی کی انتہائی ذاتی سفارت کاری کے مادہ اور انداز دونوں کے لیے شدید دھچکا ہے۔"
"وزیر خارجہ نے پاکستان کو دلال کہہ کر مسترد کر دیا، لیکن اب خود ساختہ وشو گرو پوری طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کا خود ساختہ 56 انچ کا سینہ سکڑ گیا ہے۔ ان کی بزدلی کا ثبوت ان کی خاموشی نہ صرف اسرائیل کی جارحیت پر ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے مکمل طور پر ناگوار زبان کے استعمال پر بھی ہے"۔
تہران میں حکومت حامی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے
جنگ بندی کے اعلان کے بعد بدھ کی صبح ایران کے دارالحکومت کی سڑکوں پر حکومت حامی مظاہرین چیخ رہے تھے: ’’ امریکہ کے لیے موت، مردہ باد اسرائیل، سمجھوتہ کرنے والوں کے لیے موت!‘‘
منتظمین نے ایک موقع پر مظاہرین کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انہوں نے گلی کوچوں میں امریکی اور اسرائیلی جھنڈے بھی جلائے۔ یہ سخت گیر لوگوں کی طرف سے جاری غصے کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے لیے تیاری کر رہے تھے۔
’اسلام آباد مذاکرات‘ دیرپا امن لانے میں کامیاب ہو گیا: شہباز شریف
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے کہا کہ "انتہائی عاجزی کے ساتھ، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ نے اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ لبنان اور دیگر خطوں سمیت تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے؛ یہ جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہو گی اور میں اس اقدام کا بھرپور خیر مقدم کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کی قیادت، اور میں ان کے متعلقہ وفود کو جمعہ، 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مدعو کرتا ہوں، جس کا مقصد تمام تصفیہ طلب تنازعات کو حل کرنے کے لیے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہے، اور دونوں فریق اپنے عزم پر ثابت قدم رہے کہ ہم امن کو آگے بڑھائیں گے۔ دیرپا امن قائم کرنے میں کامیاب، اور ہم آنے والے دنوں میں مزید مثبت خبریں شیئر کرنے کے منتظر ہیں!"
جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کے کئی حصوں میں لوگ جشن منا رہے ہیں
جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کے مختلف علاقوں میں لوگ جشن مناتے ہوئے دیکھے گئے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تہران کے انگہلاب اسکوائر پر فتح کا جشن مناتے ہوئے ایک زبردست ہجوم دیکھا گیا۔
جنگ بندی کے اعلان کے بعد عراقی بغداد میں جشن منا رہے ہیں
امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد عراقیوں نے بغداد کے مشہور تحریر اسکوائر میں جشن منایا۔ ایران کے پریس ٹی وی نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔
ایران کی 10 نکاتی شرائط
ایرانی سفارت خانے نے پوسٹ کہا: "ایران کی 10 نکاتی شرائط، جنہیں امریکہ نے 'قابل عمل' سمجھا ہے۔"
امریکہ، درحقیقت، درج ذیل نکات کا پابند ہے: 1. غیر جارحیت؛ 2. آبنائے ہرمز پر ایران کا مسلسل کنٹرول؛ 3. ایران کی خوشحالی کا اعتراف؛ 4. تمام بنیادی پابندیوں کو اٹھانا؛ 5. تمام ثانوی پابندیوں کا خاتمہ؛ 6. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ؛ 7. IAEA بورڈ آف گورنرز کی طرف سے تمام قراردادوں کا خاتمہ؛ 8. ایران کو معاوضہ؛ 9. خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلا؛ اور 10. لبنان کی بہادر اسلامی مزاحمت کے خلاف جنگ سمیت تمام محاذوں پر دشمنی کا خاتمہ۔
ایران دو ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر کہا: "ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے، میں اپنے پیارے بھائیوں یعنی پاکستان کے وزیر اعظم شریف اور فیلڈ مارشل منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس خطے میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں موجود برادرانہ اپیل کے جواب میں، اور امریکہ کی اپنی 15 نکاتی تجویز پر مبنی مذاکرات کی درخواست کی روشنی میں - نیز امریکی صدر کے ایران کی 10 نکاتی تجویز کے عمومی فریم ورک کو بات چیت کی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کے اعلان کی روشنی میں- میں یہاں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے اعلان کرتا ہوں، اگر ایران پر حملے روک دیے جاتے ہیں تو ایران کی مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ دو ہفتوں کے اندر اندر، اور تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے، آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک محفوظ راستہ بنایا جا سکتا ہے۔"
