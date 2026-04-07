ایران-اسرائیل جنگ تازہ اپڈیٹ: آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا تو آدھی رات تک ایران کا ہر پل اور پاور پلانٹ تباہ ہو جائے گا، ٹرمپ کا اعلان، کہا۔۔۔جنگی جرائم کا خوف نہیں
Published : April 7, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 10:50 AM IST
آج منگل کو امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا 39 واں دن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ وہ ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کے بارے میں "بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں" کیونکہ انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر تہران منگل کی شام 8 بجے (مقامی وقت کے مطابق) تک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے آخری تاریخ تک مذاکرات کی میز پر نہیں آیا تو وہ ایران کے پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دے گا۔ ایران نے پیر کو 45 روزہ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ قاہرہ میں ایرانی سفارتی مشن کے سربراہ، مجتبی فردوسی پور نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا، "ہم صرف اس ضمانت کے ساتھ جنگ کے خاتمے کو قبول کرتے ہیں کہ ہم پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔" اسرائیل اور امریکہ نے پیر کے روز ایران پر حملوں کی ایک لہر کا آغاز کیا جس میں 25 سے زائد افراد مارے گئے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیل اور اس کے خلیجی عرب پڑوسیوں پر میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
LIVE FEED
سات ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے سعودی عرب کے تیل سے مالا مال مشرقی صوبے کو نشانہ بنایا
سعودی عرب نے منگل کے اوائل میں کہا کہ ایران کی طرف سے سات بیلسٹک میزائلوں نے مملکت کے تیل سے مالا مال مشرقی صوبے کو نشانہ بنایا، سعودی عرب نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے قریب 'ملبہ' گرنے کا اعتراف کیا ہے۔
سعودی فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مختصر بیان میں زمینی نقصان کی تفصیل نہیں بتائی گئی، البتہ انہوں نے کہا کہ "تخمینہ جاری ہے۔"
یہ واضح نہیں تھا کہ توانائی کی کون سی سہولیات متاثر ہوئی ہیں۔
ایرانی دھمکیوں کے بعد سعودی عرب کو بحرین سے ملانے والا پل بند کر دیا گیا
کنگ فہد کاز وے، سعودی عرب کو جزیرے کی مملکت بحرین سے ملانے والا ایک اہم پل ہے جسے ایرانی حملوں کی دھمکیوں کے بعد منگل کی صبح بند کر دیا گیا۔ کنگ فہد کاز وے اتھارٹی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ اعلان کیا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی دھمکیون کے بعد گاڑیوں کی نقل و حرکت "احتیاطی اقدام کے طور پر معطل" کر دی گئی ہے۔
25 کلومیٹر (15.5 میل) پُل بحرین کے لیے جزیرہ نما عرب سے جوڑنے والا سڑک کے ذریعے واحد رابطہ ہے۔ بحرین امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کی جگہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا الٹی میٹم جاری کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ منگل کی شام 8 بجے تک ایرانی پاور پلانٹس اور پلوں کو بمباری سے تباہ کر دیں گے۔
ایران میں 37 دنوں میں 13 ہزار اہداف کو نشانہ بنایا گیا: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران آپریشن ایپک فیوری کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کیا۔ انہوں نے کہا، "گزشتہ 37 دنوں کے دوران، امریکی فوج نے ایران پر 10,000 سے زیادہ جنگی حملے کیے ہیں جو ایسا کارنامہ ہے جو پہلے کبھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ہم نے 13,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ F-15 جو ہم نے پچھلے ہفتے کھو دیا تھا وہ پہلا انسان بردار طیارہ تھا جو اس پورے آپریشن کے دوران دشمن کی طرف سے مار گرایا گیا تھا۔
ٹرمپ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے لیے 20 گھنٹے کا وقت۔ ورنہ اس کے اتحادی پتھر کے دور میں واپس آجائیں گے: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی نے منگل کو کہا کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کے پاس ہتھیار ڈالنے یا ان کے اتحادیوں کو پتھر کے دور میں واپس جانے کے لیے تقریباً 20 گھنٹے کا وقت ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "ایران نے واضح طور پر جنگ جیت لی ہے اور وہ صرف اس اختتام کو قبول کرے گا جو اس کے فوائد کو مستحکم کرے اور خطے میں ایک نئی سیکیورٹی حکومت بنائے۔ معاملات کی اصل حالت یہ ہے: یہ ٹرمپ ہے جس کے پاس ایران کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا اس کے اتحادی کے پاس پتھر کے زمانے میں واپس جانے کے لیے تقریباً 20 گھنٹے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے!"
ایران نے نوجوانوں سے پاور پلانٹس میں ’انسانی زنجیر‘ بنانے کا مطالبہ کیا
ایران کے نائب وزیر برائے نوجوانان اور کھیل نے منگل کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے پاور پلانٹس اور توانائی کی سہولیات کے گرد ملک گیر "انسانی زنجیر" کا مطالبہ کیا ہے، جس میں کھلاڑیوں، فنکاروں، طلباء اور یونیورسٹی کے اساتذہ سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ یہ مظاہرہ ٹرمپ کی ایران کے پاور گرڈ اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی کا براہ راست جواب ہو گا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو منگل کی شام 8 بجے تک دوبارہ نہ کھولنے پر بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ نائب وزیر اور بین الاقوامی قانونی ماہرین نے ایک ویڈیو پیغام میں ممکنہ حملوں کو جنگی جرم قرار دیا۔
اسرائیل میں میزائل حملے میں فلپائنی شہری ہلاک
فلپائنی حکومت کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آخر میں شمالی اسرائیل کے بندرگاہی شہر حیفہ میں میزائل حملے میں ایک فلپائنی شہری ہلاک ہو گیا۔ منیلا میں محکمہ خارجہ نے فوری طور پر شہری کی شناخت نہیں کی تاہم بتایا کہ اسے اتوار کے روز حیفہ کے رہائشی علاقے میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنے اسرائیلی شوہر اور سسرالیوں کے ساتھ تھی۔ 28 فروری کو، ایک فلپائنی میری این ڈی ویرا، تل ابیب میں ایک میزائل حملے میں ہلاک ہو گئی تھی جب وہ اپنے چارج کو بم شیلٹر میں منتقل کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ تقریباً 30,000 فلپائنی شہری اسرائیل میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دیکھ بھال کرنے والوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔
آج شدید ترین حملے ہوں گے: امریکی وزیر دفاع
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے خبردار کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق پیر (مقامی وقت) سے آپریشن فیوری کے آغاز کے بعد سے اب تک کے سب زیادہ حملے کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایران تنازع کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہا تو منگل کو حملے مزید تیز ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ہیگستھ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ "دانش مندی سے انتخاب کریں۔" انھوں نے ایک دھمکی بھی جاری کی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صدر ٹرمپ "مذاق نہیں کرتے۔" وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران، ٹرمپ نے ریمارکس دیئے، "جاپان نے ہماری مدد نہیں کی، آسٹریلیا نے ہماری مدد نہیں کی، جنوبی کوریا نے ہماری مدد نہیں کی، نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی۔" ٹرمپ نے مزید کہا، "ہمارے پاس شمالی کوریا سے جاپان کی حفاظت کے لیے 50,000 فوجی تعینات ہیں۔ ہمارے پاس جنوبی کوریا میں 45,000 فوجی ہیں تاکہ انہیں کم جونگ ان سے محفوظ رکھا جا سکے۔"
ایران کا ہر پل آج رات 12 بجے کے بعد تباہ ہو جائے گا: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ’’کل آدھی رات تک ایران کا ہر پل تباہ ہو جائے گا، اور تمام پاور پلانٹس جل رہے ہوں گے، پھٹ رہے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی آزادی کی خاطر "تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں"۔ اس بار، ٹرمپ نے بہت واضح الفاظ میں اس منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جنگی جرائم کے الزامات کے بارے میں فکر مند ہیں تو ٹرمپ نے جواب دیا، "نہیں، بالکل نہیں۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنی دھمکیوں پر عمل کرے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی موجودہ قیادت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے اندر بغاوت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔