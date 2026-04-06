ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران کو بڑا جھٹکا، پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس چیف اسرائیلی حملے میں ہلاک، 45 روزہ جنگ بندی کا مسودہ فریقین کو موصول، حیفہ میں چار اسرائیلی ہلاک
Published : April 6, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 10:50 PM IST
آج پیر کو امریکہ اسرائیل ایران تنازع کا 38 واں دن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دھمکیوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی حکومت پیر کی ڈیڈ لائن تک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں ناکام رہی تو وہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے۔ تاہم، پیر کے روز، انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں کچھ کامیابی کے امکان کا بھی اشارہ دیا۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کا ’’اچھا امکان‘‘ ہے۔ اس سے قبل، اتوار کے روز، ایک وضاحتی سوشل میڈیا پوسٹ میں، ٹرمپ نے ریمارکس دیے تھے کہ منگل کو ایران میں "پاور پلانٹ ڈے، اور برج ڈے - سبھی ایک ہو جائیں گے"، انہوں نے مزید کہا، "اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔" آج صبح، پاسداران انقلاب (IRGC) نے دعویٰ کیا کہ ایک امریکی C-130 طیارہ - جو ایران میں لاپتہ امریکی لڑاکا طیارے کے عملے کے ارکان کو تلاش کر رہا تھا، تباہ کر دیا گیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے گارڈز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا: "ایک دشمن امریکی طیارہ، جو گرائے گئے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کی تلاش میں تھا، کو 'فائٹرز آف اسلام' نے اصفہان کے جنوبی علاقے میں تباہ کر دیا۔" ممبئی میں ایران کے قونصلیٹ جنرل نے ایران کے قانون نافذ کرنے والے انفارمیشن سینٹر اور آئی آر جی سی کے تعلقات عامہ کے دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کیا: "تھوڑی دیر پہلے، ایک امریکی C-130 امدادی طیارہ پولیس کے خصوصی دستوں کی گولی سے تباہ ہو گیا تھا۔ ایران کی سینٹرل ملٹری کمان نے ٹرمپ کی اس دھمکی کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے 48 گھنٹوں کے اندر امن معاہدہ قبول نہ کیا تو ملک کا اہم انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے ہفتے کی شام جاری ہونے والے ایک بیان میں، جنرل علی عبد اللہ علی آبادی نے زور دے کر کہا کہ ٹرمپ کی دھمکی ایک بے بس، گھبراہٹ، بے ترتیب اور احمقانہ عمل ہے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کی مذہبی بیان بازی کی بازگشت کرتے ہوئے انہوں نے متنبہ کیا کہ اس پیغام کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ’’تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے‘‘
میں نے جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا: ٹرمپ
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، امریکی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور یہ کہ جنگ بندی کا فیصلہ کرنے محض ایک شخص میں ہی ہوں"۔
ایران کے وزیر خارجہ نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی
ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو اڑانے کی ٹرمپ کی دھمکی کے بعد، ملک کے وزیر خارجہ، عراقچی نے کہا، "ہم امریکی حکام کی جانب سے ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دینے والے بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم جنگی جرائم کو معمول پر لانے اور اس کے خطے اور پوری عالمی برادری پر ہونے والے نتائج کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔
حوثیوں کا دعویٰ: ہم نے اسرائیل میں فوجی اڈوں پر حملہ کیا
ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے کہا کہ انہوں نے جنوبی اسرائیل میں کئی فوجی اڈوں پر کروز میزائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا، اور گروپ کے فوجی ترجمان کے مطابق، "اپنے اہداف کو کامیابی سے حاصل کر لیا۔"
حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ یہ میزائل ایران کے پاسداران انقلاب اور لبنان میں اسلامی مزاحمت کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے حصے کے طور پر فائر کیے گئے۔
ایران کچھ دوست ممالک کے جہازوں کو سیکیورٹی فیس کے عوض آبنائے سے گزرنے کی اجازت دے گا
ایرانی حکام نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ ایران سیکیورٹی فیس کے عوض کچھ دوست ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے گا۔ الجزیرہ کے علی ہاشم نے کہا، "ایران ان فیسوں کے ذریعے جنگی معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر مہشہر کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ اس کا سخت جواب دے گا اور معاوضے کا مطالبہ کرے گا۔"
ایرانی مشیر نے خبردار کیا: اگر ایران کے پاور پلانٹ پر حملہ ہوا تو مشرق وسطیٰ 'اندھیرے' میں ڈوب جائے گا
ایران کے ایک سابق وزیر خارجہ اور سپریم لیڈر کے مشیر نے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے پاور پلانٹ پر حملہ کرنے سے روکیں۔ علی اکبر ولایتی نے خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ نے اپنی دھمکی پر عمل کیا اور ایران کے پاور پلانٹ پر بمباری کی تو پورا خطہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اس خطے کو اندھیروں میں ڈوبنے سے روکنے کے لیے عرب ممالک کے حکمران ٹرمپ کو سمجھائیں کہ فارس خلیج جوا کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔
اسرائیل کا دعویٰ: قدس فورس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے خفیہ یونٹ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا گیا
الجزیرہ کی خبر کے مطابق، اسرائیلی فوج کے ترجمان نداو شوشانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے آئی آر جی سی کے خفیہ یونٹ کے سربراہ اصغر باقری کو ان کی آپریشنل قدس فورس میں ہلاک کر دیا۔
ایران نے شارجہ میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا: ایرانی میڈیا
ایرانی میڈیا نے متحدہ عرب امارات میں شارجہ پر بڑے پیمانے پر دھوئیں کے بادل کے مناظر نشر کرتے ہوئے کہا، "شارجہ میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانا گیا۔"
حملے کی درست جگہ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
حیفہ میں ایرانی حملے کے مقام سے 4 اسرائیلی شہریوں کی لاشیں برآمد
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ حیفہ میں ایرانی میزائل حملے کے مقام سے چار افراد مردہ پائے گئے ہیں۔ صیہونی فوج نے بتایا کہ وہ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے تھے اور رات بھر کی امدادی کوششوں کے بعد انہیں ڈھونڈ نکالا گیا۔ واضح رہے وسطی اسرائیل اور حیفہ میں ایران نے تباہ کن میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے میزائلوں سے ہوئے نقصانات کا اعتراف کیا ہے۔
ایران نے عارضی جنگ بندی کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز مسترد کر دی، امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کو بتایا غیر منطقی
روئٹرز نے ایک سینیئر ایرانی اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران "عارضی جنگ بندی" کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا، انہوں نے مزید کہا کہ تہران کا خیال ہے کہ واشنگٹن مستقل جنگ بندی کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔
اہلکار نے تصدیق کی کہ ایران کو فوری جنگ بندی کے لیے پاکستان کی تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور مزید کہا کہ تہران ڈیڈ لائن کو قبول کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کی حالیہ تجاویز کے درمیان اپنے مطالبات کو حتمی شکل دے دی ہے لیکن جب مناسب ہو تب ہی ان کا انکشاف کرے گا۔
ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے زور دے کر کہا کہ ایران دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔
انہوں نے کہا کہ چند روز قبل انہوں نے ثالثوں کے ذریعے تجاویز پیش کیں اور 15 نکاتی امریکی منصوبے کی عکاسی پاکستان اور کچھ دوسرے دوست ممالک کے ذریعے ہوئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اس طرح کی تجاویز انتہائی غیر منطقی ہیں۔
بغائی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کا اپنا فریم ورک ہے۔ بغائی نے مزید کہا، "ہمارے اپنے مفادات کی بنیاد پر، اپنے اپنے تحفظات کی بنیاد پر، ہم نے مطالبات کے سیٹ کو مرتب کیا جو ہمارے پاس تھے اور ہیں۔"
وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ثالثوں کے ساتھ مشغول ہونا کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔
امریکی اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس چیف مارے گئے
پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل سید ماجد خادمی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی پر جاری کردہ آئی آر جی سی کے بیان کے مطابق، خادمی آج علی الصبح "امریکی صیہونی دشمن کے دہشت گردانہ حملے" کے دوران مارے گئے۔
اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خادمی کو کہاں قتل کیا گیا۔ تاہم، پیر کی صبح سویرے ایران کے دارالحکومت تہران کے آس پاس کے رہائشی علاقوں کو متعدد فضائی حملوں نے نشانہ بنایا۔
خادمی نے جنرل محمد کاظمی کا عہدہ سنبھالا تھا۔ کاظمی کو اسرائیل نے جون میں 12 روزہ جنگ میں ہلاک کیا تھا۔
گارڈ کی انٹیلی جنس تنظیم ایران کے اندر وسیع اختیارات رکھتی ہے اور صرف ملک کے سپریم لیڈر کو جوابدہ ہے۔ اسے اکثر مغربی شہریوں یا بیرون ملک تعلقات رکھنے والوں کی حراست سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس پر ملک کی تھیوکریسی کے مخالفین کو نشانہ بنانے کی بھی ذمہ داری ہے۔
اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے یہ بھی یہ خادمی کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ کاٹز نے کہا کہ "پاسداران انقلاب عام شہریوں پر گولی چلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردوں کے لیڈروں کو ختم کر رہے ہیں۔" "ایران کے رہنما نشانہ بننے کے احساس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان کا شکار کرتے رہیں گے۔"
کاٹز نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ایران کی سٹیل اور پیٹرو کیمیکل صنعتوں کو بھی "شدید نقصان" پہنچایا ہے۔
ایران اور امریکہ کو جنگ بندی کی تجویز کا مسودہ موصول ہو گیا
ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کو مشرق وسطیٰ کے دو حکام کے حوالے سے خبر دی کہ ایران اور امریکہ کو جنگ بندی کا تجویز کردہ ایک مسودہ موصول ہوا ہے جس میں 45 روزہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اسے عارضی طور پر 'اسلام آباد معاہدے' کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ تجویز مصری، پاکستانی اور ترکی کے ثالثوں کی طرف سے آئی ہے جو جنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ثالثی کا حصہ بننے والے حکام کو امید ہے کہ 45 دن کی جنگ بندی مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے تینوں ممالک کے درمیان وسیع مذاکرات کے لیے کافی وقت فراہم کرے گی۔
حکام نے بتایا کہ ایران اور امریکہ نے اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مسودہ اتوار کی رات دیر گئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مشرق وسطیٰ کے امریکی ایلچی سٹیو وٹ کوف کو بھیجا گیا تھا۔
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ فریقین اس طرح کی شرائط پر متفق ہوں گے یا نہیں۔ ایران نے اصرار کیا ہے کہ وہ اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک اسے مالی معاوضہ نہیں مل جاتا اور اس پر دوبارہ حملہ نہیں کرنے کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے ایرانی پلوں اور بجلی گھروں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے۔ نیوز ویب سائٹ Axios نے سب سے پہلے اس جنگ بندی معاہدے کے مسودے کی شرائط کی اطلاع دی۔
ایرانی میزائلوں نے حیفہ کے کئی مقامات پر تباہی مچادی
اسرائیل کے میگن ڈیوڈ ایڈوم اور فائر اینڈ ریسکیو سروسز نے پیر کے اوائل میں کہا کہ شمالی شہر حیفہ میں ایرانی میزائلوں نے کئی مقامات پر تباہی مچائی۔
حملے کے ایک مقام پر، دو بچے سمیت چار افراد معمولی زخمی ہوئے۔
میزائل حملے رہائشی علاقوں اور شہر میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔۔
کارخانے کو ایک انٹرسیپشن سے شارپینل نے نشانہ بنایا۔
متاثرہ جگہوں کی میگن ڈیوڈ ایڈوم کی طرف سے فراہم کردہ ویڈیو فوٹیج میں ایک رہائشی علاقہ دکھائی دے رہا ہے جس میں بمباری کی وجہ سے جلتی ہوئی کاریں دکھائی دے رہی ہیں۔
یہ میزائل حملے ایران کی جانب سے ایک اور حملے میں حیفہ کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے کے ایک دن بعد ہوئے ہیں، جس میں دو اسرائیلی ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے۔
ایران نے ڈرون سے متحدہ عرب امارات کی ٹیلی کمیونیکیشن کی عمارت کو نشانہ بنایا
متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے رپورٹ کیا کہ پیر کو متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں ایک ایرانی ڈرون حملے سے ٹیلی کمیونیکیشن کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ حملے میں سرکاری مالی اعانت سے چلنے والی ڈو ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈبلیو اے ایم نے فجیرہ میں حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ حملے مین کوئی زخمی نہیں ہوا۔
ایران میں حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک
مقامی میڈیا اور کارکنوں نے اتوار سے پیر تک پورے ایران میں اہواز، بندر لنگہ، کرج اور شیراز میں حملوں کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے سرکاری اخبار نے بتایا کہ بندر لنگہ اور کانگ میں ہونے والے حملوں میں کم از کم چھ افراد ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہوئے۔
ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق، جنوب مشرقی تہران میں ایک اور فضائی حملہ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے۔
وسطی اسرائیل میں 15 مقامات کو نشانہ بنایا گیا: اسرائیلی میڈیا
اسرائیلی میڈیا اداروں نے رپورٹ کیا ہے کہ وسطی اسرائیل پر تازہ ترین ایرانی حملوں کے بعد پیٹہ ٹکواہ میں ایک 34 سالہ خاتون انٹرسیپٹر میزائل سے "شدید زخمی" ہو گئی ہے۔
رپورٹ کہا گیا ہے کہ وسطی اسرائیل میں "کم از کم 15 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں تل ابیب میں ایک عمارت بھی شامل ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے گش ڈین اور بنی بریک پر اٹھنے والے دھوئیں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں ایک عمارت کو ہونے والے نقصان کی ویڈیو بھی نشر کی ہے۔
ثالثوں نے 45 دن کی جنگ بندی کے لیے آخری کوشش کی: رپورٹ
جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے پاکستان، ترکی اور مصر کے ثالثوں نے 45 روزہ جنگ بندی کے لیے حتمی کوشش کی ہے، جو جنگ کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے، Axios نے پیر کو رپورٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن میں مزید توسیع کر دی ہے۔
ایران نے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی صورت میں 'تباہ کن' جوابی کارروائی کی دھمکی دی
ایران کی سنٹرل ملٹری کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے مخالفین نے شہری اہداف کو نشانہ بنایا تو تباہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مطابق، اے ایف پی نے پیر کو رپورٹ کیا کہ، "اگر شہری اہداف پر حملے دہرائے گئے، تو ہماری جارحانہ اور جوابی کارروائیوں کے اگلے مراحل بہت زیادہ تباہ کن اور وسیع ہوں گے۔"
'میں سانس نہیں لے پارہا': ایرانی سفارت خانے نے ہرمز میں ٹرمپ کی گردن پھنسنے کا کارٹون شیئر کیا
بلغاریہ میں ایرانی سفارتخانے نے پیر کی صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مضحکہ خیز کارٹون شیئر کیا جس میں ٹرمپ کی گردن کو آبنائے ہرمز میں پھنسا دکھایا گیا۔ ٹرمپ کا کارٹون، جس میں اس کی گردن آبنائے میں پھنسی ہوئی ہے، درد میں دکھائی دے رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے: میں سانس نہیں لے پارہا۔
ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک وضاحتی پیغام پوسٹ کیا تھا، جس میں ایران کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے ورنہ امریکہ کے شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اسرائیل کے حیفہ میں ایرانی حملے میں دو اسرائیلی ہلاک، دو لاپتہ
اسرائیل کے شہر حیفہ میں ایک ایرانی میزائل نے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں کم از کم دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔ مزید دو افراد لاپتہ ہیں۔ حیفہ پر ایرانی حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے چار افراد کی تلاش جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملبے سے دو افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔
ایران کے مقدس شہر قم میں فضائی حملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک
ایران کے سرکاری اخبار نے ایک آن لائن پیغام میں کہا ہے کہ قم کے رہائشی علاقے میں فضائی حملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔ قم ایک مقدس شیعہ شہر ہے جو تہران کے بالکل جنوب میں ہے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ حملے کا ہدف کیا تھا۔
وسطی اسرائیل پر ایران نے میزائل داغ دیے، سائرن بجنے لگے
اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران سے داغے جانے والے مزید میزائلوں کا پتہ لگانے کے بعد وسطی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔
اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں یونیورسٹی کو نشانہ بنایا
اسرائیلی فضائیہ نے پیر کی صبح ایران کے دارالحکومت میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا نے حملوں اور وہاں کی عمارتوں کے ساتھ ساتھ کیمپس کے قریب قدرتی گیس کی تقسیم کی جگہ کو نقصان پہنچانے کی اطلاع دی۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ یونیورسٹی کی بنیاد پر کس چیز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو طلباء سے خالی ہے کیونکہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے ملک بھر کے تمام اسکولوں میں آن لائن کلاسز شروع کیے ہیں۔
تاہم، ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا کہ، یونیورسٹی نے کئی سال تک فوج کے ساتھ کام کیا اور خاص طور پر ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد کی، جو ملک کے نیم فوجی پاسداران انقلاب کے زیر کنٹرول ہے۔
ایران کے شہر اسلمشار پر فضائی حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک
ایرانی میڈیا کے مطابق، پیر کی صبح سویرے ایک اسرائیلی فضائی حملے نے ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب مغرب میں واقع ایک شہر میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔
نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی اور نور نیوز نے اسلامشار کے قریب حملے کی اطلاع دی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ عمارت کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی امریکہ نے پیر کے اوائل میں حملوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی توہین آمیز دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔
مسلم سول رائٹس گروپ نے ٹرمپ پر اسلام کا مذاق اڑانے کا الزام لگایا
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے ٹرمپ کو ایران کو دھمکی دینے والی اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں اسلام کی تضحیک پر تنقید کی۔
CAIR نے ایک بیان میں کہا، "صدر ٹرمپ کی جانب سے اسلام کا مذاق اڑانا اور ایران میں شہری انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکیاں لاپرواہی، خطرناک اور ایک ایسی ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہیں جو انسانی زندگی سے لاتعلقی اور مذہبی عقائد کی توہین کو ظاہر کرتی ہے۔"
CAIR نے کہا، "پرتشدد دھمکیوں کے تناظر میں 'الحمد للہ' کا غیر معمولی استعمال مذہبی زبان کو ہتھیار بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کے لیے پریشان کن آمادگی کو ظاہر کرتا ہے۔"
ٹرمپ کی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کھلی دھمکی پر کارروائی کی جانی چاہیے: ایران
نیویارک میں اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے ایک پوسٹ میں کہا، "ایک بار پھر، امریکی صدر نے ایران میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کھلی دھمکی دی ہے جو عام شہریوں کی روزی روٹی کے لیے ضروری ہے۔" انہوں نے مزید کہا، اگر اقوام متحدہ کا ضمیر زندہ ہوتا تو امریکی صدر کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے کھلے اور بے شرمانہ خطرے کے سامنے خاموش نہیں رہتا۔ ٹرمپ اس خطے کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک براہ راست اور عوامی کارروائی ہے جس کا مقصد شہریوں کو دہشت زدہ کرنا ہے، اور یہ ایک واضح ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے کہ جنگی جرائم کے ارتکاب کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی قانونی ذمہ داری پوری قوم پر عائد ہوتی ہے۔" جنگی جرائم کی ایسی گھناؤنی حرکتوں پر اب کارروائی ہونی چاہیے، کل بہت دیر ہو جائے گی۔"
ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے یا تباہ کن انفراسٹرکچر حملوں کا سامنا کرنے والی ایران کو دی گئی اپنی ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے۔
ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا کہ،"منگل، رات 8:00 مشرقی وقت!"