ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے امریکہ کے دو جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا
Published : April 4, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:49 PM IST
آج امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا 36 واں دن ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت بدستور جاری ہے۔ دریں اثنا، ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خلیجی ممالک میں فوجی، توانائی اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تنازعہ کم ہونے کے بجائے دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان پیش رفتوں کے درمیان، رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل رینڈی جارج سے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کو کہا ہے۔ پینٹاگون کے حکام نے ان کی روانگی کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ تہران نے اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا جاری رکھا ہے، یہاں تک کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ملک کو درپیش خطرے کو بڑی حد تک بے اثر کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو، ٹرمپ نے ایک پل کے گرنے کا جشن منایا، جو کہ مشرق وسطیٰ کا سب سے اونچا پل ہے۔ ایران نے پل پر حملے کی مذمت کی۔ اس حملے جس میں ’نیچر ڈے‘ منانے والے 95 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ایرانی عام طور پر پارسی نئے سال نوروز کے آخری دن کے موقع پر پکنک اور تہوار منانے کے لیے باہر جمع ہوتے ہیں۔ لبنان میں، اسرائیل نے حزب اللہ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنی زمینی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے، جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 27 افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے دوران ایران میں 1900 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیل میں 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خلیجی ممالک اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 13 امریکی فوجیوں کے ساتھ 24 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ لبنان میں ہلاکتوں کی تعداد 1,300 سے تجاوز کر گئی ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں دس اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ جلد ہی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تنازعہ تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں کو بڑھا رہا ہے، جس سے اسٹاک مارکیٹ میں ہنگامہ آرائی ہے، پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اشیائے خوردونوش سمیت دیگر اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔
یروشلم میں ایرانی میزائلوں کی نشاندہی کے بعد دھماکے
ہفتے کے روز یروشلم میں کئی زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے خبردار کیا تھا کہ اس نے ایران سے آنے والے میزائلوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ریسکیو سروسز کے مطابق، دن کے اوائل میں تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے کچھ حصوں پر میزائل حملوں میں پانچ اسرائیلی زخمی ہوئے۔ (اے ایف پی)
جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ۔ اسرائیل ایران کی 30 یونیورسٹیوں پر حملے کر چکے ہیں: وزیر سائنس
ایران کے وزیر سائنس نے ہفتے کے روز کہا کہ فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے، امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران بھر میں 30 سے زائد یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا ہے۔حسین سماعی صراف نے شمالی تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا، "اب تک، 30 سے زائد یونیورسٹیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔"
ایران نے ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم بور ہو گئے ہیں
زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، "ٹرمپ، براہ کرم بات کریں۔ ہم بور ہو گئے ہیں۔"
ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کے بارے میں خبردار کر دیا
امریکی صدر نے ہفتے کے روز ایران کے لیے شپنگ چینل کھولنے کے لیے اپنی سابقہ ڈیڈ لائن 6 اپریل کو دہراتے ہوئے خبردار کیا کہ اسے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ٹرمپ نے ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، "یاد ہے جب میں نے ایران کو 'ڈیل کرنے' یا 'آبنائے ہرمز کو کھولنے' کے لیے دس دن کا وقت دیا تھا؟ وقت ختم ہو رہا ہے- 48 گھنٹوں میں، وہ تباہ ہو جائیں گے۔!"
صدر نے یہ ریمارکس ہفتہ کی صبح وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک ایران میں مار گرائے جانے والے امریکی لڑاکا طیارے پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
بوشہر نیوکلیئر سائٹ پر حملے کو لے کر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا
ایکس پر ایک اور پوسٹ میں، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ آج بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب امریکی اور اسرائیل کے حملے ایران اور وسیع جی سی سی خطے دونوں کے لیے اہم خطرات کا باعث ہیں۔
اراقچی نے کہا کہ بوشہر کی تنصیب کو چار بار نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے یوکرین کے زاپوریزہیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر دی گئی توجہ کے مقابلے میں تشویش کی کمی کے طور پر بیان کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے پیٹرو کیمیکلز پر حملے بھی حقیقی مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔
آبنائے ہرمز میں اسرائیل سے منسلک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا: پاسداران انقلاب
ایران کے پاسداران انقلاب نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز میں اسرائیل سے منسلک ایک بحری جہاز کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا اور اسے آگ لگا دی۔
گارڈز نیول فورسز نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ایک ڈرون نے بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔۔۔آبنائے ہرمز میں صیہونی حکومت سے منسلک؛ جہاز میں آگ لگ گئی۔" پوسٹ مین مزید کہا گیا کہ، جہاز کو MSC Ishyka کہا جاتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی اور دیرپا شرائط پر زور
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے، انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت ایران، پاکستان کی تہہ دل سے شکر گزار ہے اور اس نے کبھی بھی اسلام آباد آنے سے انکار نہیں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی بنیادی توجہ اس وقت ملک پر مسلط کی جانے والی "غیر قانونی جنگ" کے حتمی اور دیرپا خاتمے کے لیے شرائط کو محفوظ بنانا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، اراقچی نے کہا، "ہمیں جس چیز کی پرواہ ہے وہ ہم پر مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیرپا خاتمے کی شرائط ہیں۔"
ایران کے جوہری پلانٹ کے قریب حملے کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا: اقوام متحدہ کا جوہری نگراں ادارہ
اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ہفتے کے روز کہا کہ اسے ایران کی طرف سے بوشہر جوہری تنصیب کے احاطے کے قریب حملے کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے جس میں ایک سیکورٹی گارڈ ہلاک اور کمپلیکس کی ایک عمارت متاثر ہوئی تھی۔
IAEA نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ حملے کے بعد تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔
ایرانی ماہی گیروں نے امریکی ڈرون کا ملبہ برآمد کر لیا: میڈیا رپورٹس
ایران کے انگریزی اخبار تہران ٹائمز کے مطابق، "ایران کی دائر بندرگاہ کے ماہی گیروں نے خلیج فارس سے امریکی MQ-9 ڈرون کا ملبہ برآمد کر لیا ہے۔ بوشہر صوبے میں ایران کے فضائی دفاعی نظام سے ٹکرانے کے بعد ڈرون سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تہران ٹائمز نے ملبے کی تصاویر بھی شیئر کیں۔
ہندوستان نے جہاز کے چین کی طرف موڑ دینے کی خبروں کی تردید کی
'ادائیگی کے مسائل' کی وجہ سے ہندوستان جانے والے جہاز کے چین کی طرف موڑ دینے کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد، ہندوستانی وزارت پٹرولیم نے کہا کہ 'ایرانی خام درآمدات کے لیے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو افواء قرار دیا۔
ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، ایک ہلاک
ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن نے ہفتے کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس کی بوشہر جوہری تنصیب کے قریب فضائی حملے میں ایک سکیورٹی گارڈ ہلاک اور ایک سپورٹ بلڈنگ کو نقصان پہنچا۔ یہ چوتھی بار ہے کہ جنگ کے دوران اس سہولت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ایران کے لیے تقریباً 1,000 میگا واٹ بجلی فراہم کرتا ہے۔ روس سے کم افزودہ یورینیم کو حاصل کرتے ہوئے اسے روسی ٹیکنیشنز کی مدد سے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کا پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر لاکھوں گھروں اور دیگر کاروباروں اور صنعتوں کو بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایران کی بجلی کی کل ضروریات کا صرف ایک سے دو فیصد ہے۔
ایران اس سہولت کو متعدد ری ایکٹرز تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2019 میں، اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو بالآخر سائٹ پر دو اضافی ری ایکٹرز شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہر ایک میں مزید 1,000 میگا واٹ کا اضافے کا منصوبہ ہے۔
ایران کی پیٹرو کیمیکل تنصیب پر فضائی حملہ
ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ہفتے کے روز ایران پر گولہ باری جاری رکھی، جس میں پیٹرو کیمیکل تنصیب سمیت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے انگریزی زبان کے سرکاری اخبار تہران ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ ایک فضائی حملے میں مغربی شہر مہران میں ایران کی وزارت زراعت کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ اخبار نے کہا کہ ایک اور فضائی حملہ جنوب مغربی صوبہ خوزستان میں مہشہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون پر کیا گیا۔
نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ہفتہ کی صبح دیر گئے اس تنصیب میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
ایک اور نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے اطلاع دی ہے کہ حملوں نے زون کے اندر چار کمپنیوں کو نشانہ بنایا۔
ایران نے اسرائیل کے خلاف مسلسل حملے شروع کر دیے
ایران نے اسرائیل کے خلاف مسلسل حملے شروع کر دیئے۔ پریس ٹی وی نے واقعے کی اطلاع دی اور ایک ویڈیو شیئر کی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی شہر کریات شمونہ پر راکٹ حملے میں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ایک رہائشی گلی پر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
پاسداران انقلاب کی ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید
پاسداران انقلاب (IRGC) نے تین مارچ کو ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ بیان وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ شائع ہونے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایرانی حملہ سعودی حکام کے اعتراف سے زیادہ نقصان دہ تھا۔
اخبار نے کہا کہ سعودی وزارت دفاع نے محدود آگ اور معمولی نقصان کو بیان کیا تھا، لیکن درحقیقت یہ آگ گھنٹوں تک جلتی رہی اور اس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔
آئی آر جی سی نے اخبار کی رپورٹ کی مذمت کی اور دعویٰ کیا کہ اس حملے کا "ایرانی مسلح افواج سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے" اور خطے میں اسرائیلی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے، یہ "یقینی طور پر صہیونیوں کی طرف سے کیا گیا"۔
بیان میں مسلم ممالک کو "خطے میں صیہونی حکومت کی بغاوت" سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے پڑوسی "خطے کو غیر مستحکم اور تباہ کرنے کے امریکی صیہونی تحریک کے فتنہ انگیز ارادوں کے خلاف چوکس رہیں"۔
ایرانی حملے میں سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کو اندازے سے زیادہ نقصان پہنچا: امریکی میڈیا
وال سٹریٹ جرنل نے موجودہ اور سابق امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر گزشتہ ماہ ایرانی ڈرون حملے نے پہلے سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی سعودی عرب میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ سابق اور موجودہ حکام نے اخبار کو بتایا کہ سفارت خانے کے ایک محفوظ حصے میں دو ڈرون دھماکے ہوئے، جس سے تین منزلوں اور سی آئی اے اسٹیشن کو نقصان پہنچا۔ آگ 12 گھنٹے تک بھڑکتی رہی۔ حالانکہ سعودی حکومت نے کہا تھا کہ محدود نقصان ہوا ہے۔
ایران جنگ میں 365 امریکی فوجی اہلکار زخمی
آن لائن دستیاب پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق، جمعہ تک، زخمیوں میں سے 247 فوج کے سپاہی، 63 نیوی کے ملاح، 19 میرینز اور 36 ایئر فورس کے ایئر مین شامل تھے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ڈیٹا میں دو جنگی طیاروں کو مار گرانے میں ملوث کوئی بھی سروس ممبر شامل ہے جس کی جمعہ کو اطلاع دی گئی۔
زخمیوں میں سے زیادہ تر (200 )سینئر اندراج شدہ فوجی ہیں جبکہ 85 افسران اور 80 جونیئر اندراج شدہ سروس ممبر تھے۔
جاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔
ایرانی دارالحکومت میں اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا: اسرائیلی فوج
اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز کہا کہ اس کی فضائیہ نے تہران میں بیلسٹک اور طیارہ شکن میزائلوں کے ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک روز قبل ہونے والے حملوں میں ایرانی دارالحکومت میں ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات کے ساتھ ساتھ فوجی تحقیق اور ترقی کی سہولیات بھی شامل تھیں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایران کے "بنیادی نظام کو پہنچانے والے نقصان کو بڑھانے کے لیے جاری مرحلے کا حصہ ہیں۔
امریکی اسپیشل فورسز تباہ شدہ طیارے کے عملے کو بچانے کے لیے ایران میں داخل ہوئیں: رپورٹ
ایران کی جانب سے امریکی لڑاکا طیارے کو اپنی فضائی حدود میں مار گرائے جانے کے بعد امریکی خصوصی دستے امریکی فضائیہ کے عملے کے باقی ماندہ رکن کو بچانے کے لیے ایران میں داخل ہو گئے ہیں، ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا کہ جمعہ کے روز پہلے امریکی آپریشن میں پہلے فوجی کو بچایا گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق، حکام نے بتایا کہ ابتدائی ریسکیو آپریشن کے دوران، دو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر اور ایک نچلی پرواز کرنے والے ایندھن بھرنے والے طیارے کو ایران نے نشانہ بنایا، لیکن وہ بحفاظت لینڈ کر گئے۔ جیسا کہ امریکہ اور ایران امریکی فضائیہ کے رکن کو تلاش کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایرانی نشریات نے امریکی لڑاکا طیارے کو مار گرانے میں فتح کے دعووں کے درمیان سپاہی کی گرفتاری کے لیے 60,000 ڈالر انعام کی پیشکش کی ہے، ٹیلی گراف نے کہا، جیسا کہ ایرانی میڈیا مقامی ملیشیا کی تلاش کی کارروائیوں میں توسیع کی تصاویر شیئر کر رہا ہے۔
امریکی حکام نے بتایا کہ آبنائے ہرمز کے قریب ایک قریبی فضائی مدد کرنے والے طیارے، امریکی A-10 وارتھوگ کے حادثے کی اطلاع کے بعد ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا۔
ایرانی ڈرون نے کویت کے اڈے پر امریکی چنوک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا
ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق، کویت کے کیمپ بوہرنگ میں ایک ایرانی ڈرون حملے نے مبینہ طور پر امریکی فوج کے CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا، جس سے ہیلی کاپٹر کو شدید نقصان پہنچا۔ چنوک، ایک اہم ہیوی لفٹ ہیلی کاپٹر ہے جو امریکی فوج کے ذریعے خلیجی خطے میں فوجیوں، ساز و سامان اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہیلی کاپٹر حملے کے دوران اڈے پر تعینات تھا۔
ایرانی میزائلوں نے وسطی اسرائیل میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا
اسرائیلی میڈیا کے مطابق، ایک ایرانی میزائل حملے نے وسطی اسرائیل میں رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مبینہ طور پر اسرائیل کے اوپر کلسٹر گولہ بارود دیکھا گیا، جس سے تل ابیب میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔
حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز پر حملے کا دعویٰ کیا
لبنانی مسلح گروپ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے مارون الراس کے سرحدی قصبے میں "اسرائیلی دشمن کی طرف سے اپنے زخمیوں کو نکالنے کے لیے قائم کیے گئے ہیلی کاپٹر کے لینڈنگ پیڈ کے آس پاس" راکٹوں کا ایک بیراج داغ دیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ حملہ، جس کا اعلان اس نے آج کیا ہے پانچواں حملہ تھا۔
بحرین کے رہائشی علاقے میں میزائل گرے: ایرانی میڈیا
ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین کے شہر منامہ میں ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا۔ انٹرسیپٹر میزائل اسے روکنے میں ناکام رہا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بحرین میں نو مارچ کو بھی پیش آیا تھا۔
قبائلی امریکی F-15 جیٹ پائلٹ کی تلاش میں: ایرانی میڈیا
خوزستان میں، بختیاری قبیلے کے افراد ایک لاپتہ امریکی F-15 جیٹ پائلٹ کی تلاش کے لیے، ہاتھ میں رائفلیں لیے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں یہ کہتے ہوئے سنا گیا، "فکر نہ کرو، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔" ایرانی میڈیا نے اس ویڈیو کو ایکس پر شیئر کیا۔
فوجی طیارہ گرنے سے ایران کے ساتھ مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے: ٹرمپ
این بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوجی طیارے کی تباہی سے ایران کے ساتھ سفارتی مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہ یہ واقعہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، امریکی صدر نے کہا کہ، "نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جنگ ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں۔" یہ تبصرے جنگی کارروائیوں اور سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جنگی کارروائیوں کے دوران ایک امریکی طیارے کے نقصان کے حوالے سے ٹرمپ کے پہلے عوامی ردعمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے معاملے کی حساس نوعیت کا حوالہ دیتے ہوئے تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ پریس نے پیچیدہ اور فعال فوجی آپریشن کے بارے میں کیسے رپورٹ کیا ہے۔
امریکی A-10 لڑاکا جیٹ مار گرایا: ایرانی میڈیا
ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے امریکی A-10 لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنگی طیارے کو ہرمز کے قریب مار گرایا گیا۔ اس سے قبل ایران نے امریکی F-15E لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا۔ پائلٹ کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ A-10، جسے "وارتھوگ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک واحد سیٹ والا ہوائی جہاز ہے۔
امریکی ہیلی کاپٹر مار گرایا: ایرانی میڈیا
ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایک ایرانی پروجیکٹائل نے امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر مار گرائے گئے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کی تلاش میں تھا۔ ایران کی جانب سے آن لائن شیئر کی گئی تصویر کی بنیاد پر یہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر لگتا ہے۔