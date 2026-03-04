ایران جنگ: خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ کو ان کا جانشین منتخب کر لیا گیا، جلد کیا جائے گا باقاعدہ اعلان
آج بدھ کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کا پانچواں دن ہے۔ ابھی تک جنگ کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ شدت کا اشارہ دیا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ منگل کو لبنان کی وزارت صحت نے اطلاع دی کہ بیروت اور جنوبی لبنان کے آس پاس کے علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 52 افراد ہلاک اور 154 زخمی ہوئے۔ اس دوران ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارت خانے سمیت امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ٹرمپ نے سخت ردعمل دیا ہے۔ پورے مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہے، بہت سے ہوائی اڈے، جو عام طور پر مسافروں سے بھرے ہوتے تھے، محدود یا بغیر پرواز کے آپریشنز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 800 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ایران گزشتہ چار دنوں سے پورے خطے میں جوابی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل خلیجی ممالک کے اندر متعدد مقامات پر حملے کر رہا ہے جن میں قطر میں توانائی کی تنصیبات اور سعودی عرب میں امریکی سفارتخانہ بھی شامل ہے۔ جنگ کا پھیلتا ہوا دائرہ، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت، اور واضح ایگزٹ پلان کی کمی نے دور رس نتائج کے ساتھ ایک طویل تصادم کے لیے حالات پیدا کیے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں محفوظ پناہ گاہوں جیسا کہ دبئی پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تنازع کے بڑھتے ہی امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کے خطرات کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے ایک درجن سے زائد ممالک کو چھوڑ دیں۔
خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ کو ان کا جانشین منتخب کر لیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا
اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ کو اپنے والد کی جانشینی کے لیے چنا گیا ہے اور وہ سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ سینئر اسرائیلی حکام نے Ynet نیوز کو بتایا کہ اسمبلی کچھ دیر میں مجتبیٰ خامنہ ای کے جانشین کے طور پر باضابطہ طور پر اعلان کر سکتی ہے۔ تاہم ایران کے سرکاری میڈیا سے اس پیشرفت کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ نیویارک ٹائمز نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ 56 سالہ مجتبیٰ سپریم لیڈر کے عہدے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای علی خامنہ ای کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں۔
ایران نے ریاض میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، واشنگٹن نے عملے کو نکال لیا
سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق ریاض میں امریکی سفارت خانے پر دو ڈرونز کے حملے سے آگ لگی۔ امریکہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے واشنگٹن میں کہا کہ ایک ایرانی ڈرون نے دبئی میں امریکی قونصل خانے کے باہر پارکنگ لاٹ کو نشانہ بنایا، جس سے ایک چھوٹی سی آگ بھڑک اٹھی۔ جبکہ سعودی عرب، کویت اور لبنان میں امریکی سفارتخانے عوامی خدمات کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کویت، بحرین، عراق، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات میں غیر ہنگامی عملے اور خاندانوں کے انخلا کا حکم دیا ہے۔ اور امریکی شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ایک درجن سے زیادہ ممالک چھوڑ دیں، حالانکہ بہت سے لوگ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے منگل کو کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ چھوڑنے کے خواہشمند امریکیوں کے لیے فوجی اور چارٹر پروازیں تیار کر رہا ہے۔
جنھیں امریکہ ایران کی قیادت سپرد کرنا چاہتا تھا وہ لوگ مر چکے ہیں: ٹرمپ
منگل کو اوول آفس سے خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معزول شاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی کوئی ایسے شخص نہیں ہیں جنھیں ان کی انتظامیہ نے ایران کی قیادت سپرد کرنے کے لیے غور کیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ، ہمارے ذہن میں ایران کی قیادت کے قابل لوگ اب مر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ خامنہ ای کی طرح کوئی اور شخص ایران پر قبضہ کر لے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے۔