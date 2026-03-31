امریکہ ایران جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ: لبنان میں دھماکے میں اقوام متحدہ کے تین امن فوجی ہلاک، فرانس نے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا
Published : March 31, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : March 31, 2026 at 9:51 AM IST
تہران، تل ابیب، دبئی، واشنگٹن: ایران جنگ کا 32واں دن: امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا آج 32واں دن ہے۔ امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ پانچویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور ابھی تک تنازع ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پیر کو اپنے تازہ ترین تبصروں میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک "نئی اور زیادہ سمجھدار حکومت" کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جلد معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے تزویراتی طور پر اہم جزیرہ کھرگ کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے پیر کو اسلامی جمہوریہ پر اپنے حملے جاری رکھے، یہاں تک کہ جنگ بندی کے ابتدائی مذاکرات میں پیش رفت کے آثار نظر آئے۔ دریں اثنا، تہران نے خلیجی عرب ممالک کو نشانہ بنانے کی اپنی جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر سخت متاثرہ کویت میں ایک اہم پانی اور بجلی گھر پر حملہ کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے دوران، ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے پیر سے احترام کی علامت کے طور پر 20 آئل ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ دریں اثنا، چین نے پیر کو کہا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اتوار کو کئی وزرائے خارجہ پاکستان میں جمع ہوئے تاکہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور جنگ کے خاتمے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بالواسطہ اور بالواسطہ بات چیت کر رہا ہے، حالانکہ ایران نے اصرار کیا ہے کہ اس نے واشنگٹن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے خطے میں مزید امریکی فوجی بھیجے جانے کے بعد پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کو ایک ڈھونگ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایرانی فورسز زمین پر امریکی فوجیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ انہیں جلا کر راکھ کر سکیں اور اپنے علاقائی اتحادیوں کو ہمیشہ کے لیے سزا دیں۔ فنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ اگر امریکہ نے جزیرہ کھرگ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب طویل مدتی عزم ہو سکتا ہے۔ خلیجی علاقے میں میزائل اور ڈرون حملوں، توانائی اور صنعتی تنصیبات پر حملوں کے علاوہ عام شہریوں اور امن فوجیوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اسماعیل باغی نے کہا کہ تہران نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔
امریکی وزیر دفاع پر ایران جنگ سے پیسہ کمانے کی کوشش کا الزام
فنانشل ٹائمز نے اس معاملے سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کی نمائندگی کرنے والے ایک بروکر نے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی فوجی کارروائی سے چند ہفتے قبل امریکی دفاع پر مرکوز ایک بڑے فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں، مباحثوں سے واقف تین افراد کا حوالہ دیتے ہوئے، کہا گیا ہے کہ بروکر، جو مورگن اسٹینلے کے ساتھ کام کرتا ہے، نے فروری میں بلیک راک سے رابطہ کیا، جس نے ڈیفنس انڈسٹریز ایکٹو ای ٹی ایف (IDEF) میں ممکنہ ملٹی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے بارے میں دریافت کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ انکوائری کو بلیک راک کے اندر اندر جھنڈا لگایا گیا تھا۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ BlackRock کا $3.2 بلین ایکویٹی فنڈ ان کمپنیوں پر مرکوز ہے جو جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان دفاع اور سلامتی پر حکومتی اخراجات میں اضافے سے فائدہ اٹھانے کا امکان رکھتی ہیں۔
ہندوستان نے لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر حملوں کی مذمت کی
ہندوستان نے پیر کے روز لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کے امن فوجیوں پر حالیہ حملوں کی مذمت کی اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ 29 مارچ کو ادچیت القصیر کے قریب لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) کے اڈے پر میزائل حملے میں کل تین امن فوجی مارے گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن نے UNIFIL میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں پر حالیہ حملے کی مذمت کی ہے۔
بھارت کو امدادی سامان لے جانے والے طیارے پر امریکی حملے سے ایران ناراض
ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر کو ایران کے مشہد ہوائی اڈے پر امریکی فضائی حملے میں ماہان ایئر کے طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے ہندوستان سے انسانی امداد لے جانے والے مشن میں خلل پڑ سکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ مبینہ طور پر طیارہ ایرانی عوام کے لیے ضروری طبی سامان اور امداد لانے کے لیے اس ہفتے نئی دہلی کے لیے اڑنا تھا۔ ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی اقدام پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے جنگی جرم اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں 90 فیصد کمی آئی ہے: کیرولین لیویٹ
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے ایران جنگ کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ "آپریشن ایپک فیوری کامیابی کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ آپریشن کے آغاز کے مقابلے میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں تقریباً 90 فیصد کمی آئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے باقی ماندہ عناصر تباہی کو ختم کرنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیزی سے بے تاب ہوتے جا رہے ہیں، جب کہ ان کے پاس تمام تر جھوٹی خبروں کے باوجود عوامی سطح پر کارروائیاں جاری ہیں۔ جو کچھ عوامی طور پر کہا جا رہا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہمیں نجی طور پر کہا جا رہا ہے، یہ حکومت کے لیے اپنے جوہری ہتھیاروں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا موقع ہے۔
وہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کریں گے: نیتن یاہو
نیتن یاہو نے کہا کہ وہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کریں گے۔ نیوز میکس کے مطابق، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو، جو بین الاقوامی فوجداری عدالت کو جنگی جرائم کے لیے مطلوب ہیں، نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ نے اپنے نصف سے زیادہ اہداف حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ کوئی ٹائم ٹیبل طے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت بالآخر اندر سے منہدم ہو جائے گی اور دلیل دی کہ تنازع ختم ہونے کے بعد تہران نمایاں طور پر کمزور ہو جائے گا۔
اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست کی
لبنان میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوگا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژاں نول بارو نے کہا کہ انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے اور فرانس ان ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج نے بتایا کہ یہ اہلکار اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی گاڑی بنی حیان کے قریب نامعلوم دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ فرانسیسی سے ترجمہ کردہ ایک پوسٹ میں، بیرو نے کہا، "سیکورٹی کی یہ خلاف ورزی اور اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے خلاف دی جانے والی دھمکیاں ناقابل قبول اور بلا جواز ہیں، خاص طور پر جب تنازعات کے حل کے طریقہ کار پر عمل کیا گیا ہو۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان جذبات سے پیرس میں اسرائیلی سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر جینین ہینس پلاسکارٹے نے بھی ایک بیان میں ان ہلاکتوں کی مذمت کی۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنان اپنی سابقہ ذات کا محض سایہ بن گیا ہے۔
ٹرمپ: ’اگر جلد معاہدہ نہ ہوا تو ہم جزیرہ کھرگ کو تباہ کر دیں گے
ٹروتھ سوشل (TruthSocial) پر ایک نئی پوسٹ میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک "نئی اور زیادہ منصفانہ حکومت" کے ساتھ "سنگین مذاکرات" کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی کہ اگر معاہدہ جلد نہ ہوا تو ایران کے تزویراتی طور پر اہم جزیرہ کھرگ کو "تباہ" کر دے گا۔ اپنی پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "بہت ساری پیشرفت ہوئی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جلد ہی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جو شاید ہو گا، اور اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر "کاروبار کے لیے نہیں کھولا گیا"، تو ہم ایران میں ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، تیل کے کنوؤں کو تباہ کر کے مکمل طور پر تباہ کر کے ختم کر دیں گے۔ جان بوجھ کر ابھی تک "چھوا نہیں"۔ انہوں نے کہا کہ یہ "ہمارے بہت سے فوجیوں اور دیگر لوگوں کا بدلہ ہو گا جو پرانی حکومت کے 47 سالہ دہشت گردی کے دور میں ایران کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔"
لبنان میں تین امن فوجی ہلاک: اقوام متحدہ
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تین امن فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تینوں کا تعلق انڈونیشیا کی فوج سے تھا۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے پیر (مقامی وقت) کو تصدیق کی کہ اس کے امن فوجی جنوبی لبنان میں ایک نامعلوم دھماکے میں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ واقعہ جنوبی لبنان میں بنی حیان کے قریب پیش آیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا مہلک واقعہ ہے جس میں مشن کے اہلکار شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس نے کہا کہ امن کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے کسی کو اپنی جان نہیں گنوانی چاہیے۔
متحدہ عرب امارات نے 27 ڈرونز، 11 بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے آج ایران سے داغے گئے 27 ڈرونز اور 11 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے، متحدہ عرب امارات نے 1,941 ڈرونز، 15 کروز میزائل اور 425 بیلسٹک میزائلوں کو روکا ہے۔
امریکی فضائی حملے میں ایرانی ماہان ایئر کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا
ایران کے مشہد ایئرپورٹ پر امریکی فضائی حملے کے دوران ماہان ایئر کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ مشہد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کھڑا طیارہ انسانی امداد کے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر نئی دہلی جا رہا تھا۔ ایرانی ذرائع نے کہا، "مشہد ہوائی اڈے پر امریکی فضائی حملے میں ماہان ایئر کے ایک طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ طیارہ مبینہ طور پر انسانی امداد کے لیے دہلی جا رہا تھا۔" تاہم، مبینہ حملے کے بارے میں امریکہ کی طرف سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔
اطلاعات کے مطابق، طیارہ آنے والے دنوں میں نئی دہلی پہنچنے کی توقع ہے تاکہ ادویات سمیت انسانی بنیادوں پر سامان لے جایا جا سکے۔ اس خلل نے بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان خطے میں شہری اور امدادی ہوا بازی کی کارروائیوں کے تحفظ کے بارے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران ہندوستان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترسیل کو مربوط کر رہا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، ہندوستان نے ایران کو امداد کی ایک کھیپ بھیجی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دہلی نے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تہذیبی اور انسانی تعلقات کو بیان کیا ہے۔
مہان ایئر، ایران کی سب سے بڑی نجی ایئر لائنز میں سے ایک ہے، اکثر بین الاقوامی جانچ کے مرکز میں رہی ہے۔ یہ ایئر لائن برسوں سے امریکی پابندیوں کی زد میں ہے، واشنگٹن اس پر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) سے روابط اور علاقائی تنازعات سے منسلک اہلکاروں اور سامان کی نقل و حمل کا الزام لگاتا ہے۔
پی ایم مودی نے ڈچ پی ایم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، مغربی ایشیا میں امن کی اپیل کی
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال اور خطے میں جلد از جلد امن و استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران، انہوں نے نئی دہلی اور ایمسٹرڈیم کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ پی ایم جیٹن نے جلد ہی پی ایم مودی کا ہالینڈ میں خیرمقدم کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دونوں ممالک ان موضوعات پر مزید پیش رفت کرسکیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رہنماؤں نے سیمی کنڈکٹرز، میگا واٹر پروجیکٹس، گرین ہائیڈروجن، اور ہنر کی نقل و حرکت جیسے شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر زور دیا۔ پی ایم مودی نے مزید کہا، "انھوں نے مغربی ایشیا کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے میں جلد از جلد امن اور استحکام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔"
تعلقات کی مضبوطی پر روشنی ڈالتے ہوئے، ڈچ پی ایم راب زیٹن نے اس سال کے شروع میں دستخط کیے گئے ہندوستان-یورپی یونین کے آزاد تجارتی معاہدے کو یاد کیا اور کہا کہ ہندوستان اور نیدرلینڈز دفاع، پانی کے انتظام، اختراعات اور تجارت پر محیط ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں۔
ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا
تہران: پیر کو پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغی نے کہا کہ ملک نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ کوئی "براہ راست" بات چیت نہیں کی ہے اور کہا کہ اسے کچھ ثالثوں کے ذریعے بات چیت کے لیے امریکہ کی رضامندی کے بارے میں پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق بگھائی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ "یہ بالکل فطری لگتا ہے کہ جب امریکہ مذاکرات اور سفارت کاری کے مسائل کو اٹھائے گا تو حساسیت بڑھ جائے گی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سفارت کاری اور مذاکرات کے بارے میں ملک کے دعوؤں کو امریکہ کے اندر بھی کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ ردعمل اور مظاہر یہ بھی بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر امریکی دعوے پر اعتماد کا بہت کم امکان ہے۔" انہوں نے امریکا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب کہ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا موقف مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، تہران نے مذاکرات کے حوالے سے واضح موقف برقرار رکھا ہوا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی میں ہونے والے چار فریقی اجلاس میں شرکت نہیں کی جس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ ان کے تبصرے فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کی مدد سے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں "مثبت پیش رفت" ہو رہی ہے۔ دریں اثنا، ایکس پر ایک پوسٹ میں، ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی نے بھی ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کے دعووں کو غلط قرار دیا۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تہران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہ کھولا تو ایران کے شہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے بشمول پاور پلانٹس، تیل کے کنوؤں اور جزیرہ خرگ کو نشانہ بنایا جائے گا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا، "بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جلد ہی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جو شاید ہو گا، اور اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر 'کاروبار کے لیے نہیں کھولا گیا'، تو ہم ایران میں ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، جزیرہ خرگ اور تیل کے کنوؤں کو اڑا کر اور مکمل طور پر تباہ کر کے اپنے پیارے 'قیام' کو ختم کر دیں گے۔