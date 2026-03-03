ایران میں پیر کو 96 لوگ مارے گئے، چھ امریکی فوجی بھی ہلاک، تہران میں بم دھماکے
تہران: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کا منگل کو چوتھا دن ہے۔ اس جنگ کے نتائج تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں افراتفری پھیل گئی ہے جس سے ہوائی سفر، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر شعبوں پر اثر پڑا ہے۔ اس سے ہندوستان سمیت دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی وفات کے بعد ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تنازعہ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے اپنی انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ایران امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار کر رہا ہے۔ ایران کے ان حملوں سے کئی امریکی ہلاک اور اسرائیل میں بھی جان و مال کا خاصا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی احتجاج کے دوران درجنوں ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے سفارت خانے کے اندر آگ لگ گئی۔ فی الحال ہلاکتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔
ایران میں پیر کے روز 96 افراد ہلاک: حقوق گروپ
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی، جو کہ امریکہ میں قائم حقوق کی ایک تنظیم ہے، نے کہا ہے کہ پیر کو ایران میں امریکہ اسرائیل کے مشترکہ حملے کے نتیجے میں 85 عام شہری اور 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ حقوق کی ایجنسی نے کہا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 صوبوں میں کم از کم 56 فوجی واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔
خامنہ ای کے قتل پر مودی حکومت کی خاموشی غیر جانبداری نہیں بلکہ فرض سے غفلت ہے: سونیا گاندھی
کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے ٹارگٹ کلنگ پر ان کی خاموشی غیر جانبداری نہیں بلکہ فرض سے غفلت ہے اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی سمت اور ساکھ کے بارے میں سنگین شکوک پیدا کرتی ہے۔
ٹرمپ نے سابق صدر کو نشانہ بنایا، کہا کہ اگر اوباما نے ایران کے خوفناک ایٹمی معاہدے کو ختم نہ کیا ہوتا تو...
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایران کے حوالے سے سابق صدر براک اوباما اور جو بائیڈن کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا، "اگر میں اوباما کے خوفناک ایران جوہری معاہدے (JCPOA) کو ختم نہ کرتا تو تین سال پہلے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو چکے ہوتے۔" "یہ اب تک کا سب سے خطرناک لین دین تھا اور اگر اسے جاری رہنے دیا جاتا، تو دنیا اس وقت ایک بہت مختلف جگہ ہوتی۔ آپ براک حسین اوباما اور نیند میں سوئے ہوئے جو بائیڈن پر الزام لگا سکتے ہیں۔ شکریہ صدر ٹرمپ!"
چھ امریکی فوجی مارے گئے
امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں چھ امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آج X کو اس کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پوسٹ کیا، "چھ امریکی فوجی اہلکار کارروائی میں مارے گئے ہیں۔ امریکی فورسز نے حال ہی میں خطے میں ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران ایک مقام پر مارے گئے دو سابق فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں۔