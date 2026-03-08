Iran War Live Updates: اسرائیل نے تہران میں تیل کے ڈپو پر بمباری کی، ایران نے خلیجی ممالک پر جاری رکھے ہوئے ہیں حملے
تہران: ایران پر امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہیں۔ ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے جس سے مشرق وسطیٰ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تاہم ہفتے کے روز ایران کے صدر نے خلیجی ممالک پر حملوں کو غلط قرار دیتے ہوئے معافی مانگی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی پوری قیادت کو ختم کر دیا ہے، اور اسے زمین کے چہرے سے ایک بڑے "کینسر" کا خاتمہ قرار دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر بم حملے کا ذمہ دار امریکہ ہے تو ٹرمپ نے ان الزامات کی واضح طور پر تردید کی، بجائے اس کے کہ بم دھماکے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا اور ایرانی ہتھیاروں کے بارے میں غلط معلومات کو وجہ قرار دیا۔ مشرق وسطیٰ بالخصوص متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، کویت اور قطر کی صورتحال پر بہت سے ممالک کو تشویش ہے۔ بھارت ان میں سے ایک ہے۔ اس خطے میں ہندوستان کے تقریباً نو ملین شہری ہیں، اس لیے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ یہ جنگ توانائی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے جو کہ ایک عالمی چیلنج ہے۔ یہ واقعہ 28 فروری کو ایرانی سرزمین پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے کے بعد پیش آیا ہے، جس میں اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور دیگر اہم شخصیات ہلاک ہو گئی تھیں۔