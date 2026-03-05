ETV Bharat / international

رات میں اسرائیل پر تین بار میزائلوں کی بوچھار، کویت کے پانیوں میں زبردست دھماکوں کی اطلاع

live blog us israel iran war live updates march 5 trump netanyahu khamenei middle east crisis
بدھ کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب میں واقع دحیہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد دھواں اٹھ رہا ہے (Photo Source Credit By AP)
Published : March 5, 2026 at 9:25 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 10:09 AM IST

تہران: ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملے آج جمعرات کو چھٹے روز میں داخل ہو گئے۔ جنگ کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جارہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے بلا روک ٹوک جاری ہیں جب کہ ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹر ہیگستھ نے اعلان کیا کہ ایک امریکی آبدوز نے سری لنکا کے قریب ایرانی فریگیٹ آئیریس دینا (IRIS Dena) کو ڈبو دیا۔ جہاز میں سوار 180 ملاحوں میں سے 32 کو بچا لیا گیا اور 87 کی لاشیں نکال لی گئیں، جب کہ کئی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ دریں اثنا، اہم خبر آئی: امریکی سینیٹ نے جنگی طاقتوں کی ایک قرارداد کو مسترد کر دیا جس کا مقصد ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائی ('آپریشن ایپک فیوری') کو محدود کرنا تھا۔ بدھ کے روز ایران کا دارالحکومت دھماکوں سے لرز اٹھا۔ اسرائیل نے ایرانی قیادت اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل اور خطے پر میزائل حملوں اور ڈرون حملوں کا جواب دیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق تہران میں دھماکے علی الصبح ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کو اسرائیل کی طرف نشانہ بنانے والے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے فعال کر دیا گیا تھا اور یروشلم کے ارد گرد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹینکر کی نقل و حرکت پر سخت کنٹرول کے باعث برینٹ کروڈ کی قیمت 82 ڈالر فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی۔ جو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 13 فیصد سے اوپر اور جولائی 2024 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ ان خدشات کی وجہ سے تیزی سے گر گئی کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عالمی معیشت پر اثرانداز ہوں گی اور کارپوریٹ منافع میں کمی آئے گی۔ مزید برآں، منگل کو سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے اور متحدہ عرب امارات میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے ہوئے اور بدھ کو امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے غیر ہنگامی سرکاری ملازمین کو دارالحکومت خالی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ امریکی بحریہ کے ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ ایران نے اب تک 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون داغے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی جنگ بڑھانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ایران میں تقریباً 1,040 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ملک کے مستقبل کے رہنما ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کے روز کہا کہ وہ تہران میں ایرانی سکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی حملے کر رہا ہے۔

LIVE FEED

10:05 AM, 5 Mar 2026 (IST)

اسپین نے امریکی فوج کی حمایت کے دعوؤں کی تردید کی

ایران میں جنگ پر امریکہ اور اسپین کے درمیان سفارتی تنازعہ بدھ کے روز بڑھ گیا، دونوں حکومتوں نے مشرق وسطیٰ میں کارروائیوں کے لیے امریکی فوجیوں کی طرف سے ہسپانوی فوجی اڈے کے ممکنہ استعمال کے بارے میں متضاد بیانات جاری کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے کہنے کے فوراً بعد جب میڈرڈ میں ہسپانوی حکومت امریکہ کی مدد کرنے پر راضی ہو گئی، ہسپانوی وزیر خارجہ جوزے مینوئل البیریس سامنے آئے اور واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ یوروپی حکومت نے اپنا موقف تبدیل کر دیا ہے۔ البیریس نے ہسپانوی ریڈیو اسٹیشن کیڈینا سیر کو بتایا، "میں (وائٹ ہاؤس کے ترجمان) کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، ایران پر بمباری اور ہمارے اڈے کے استعمال کے بارے میں ہسپانوی حکومت کا موقف بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔" یہ اختلاف منگل کو اس وقت شروع ہوا جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اسپین کے ساتھ تمام تجارت معطل کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے، البیریس نے کہا تھا کہ ان کی حکومت امریکہ کو جنوبی اسپین میں مشترکہ طور پر چلنے والے اڈے کو کسی بھی اسٹرائک کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی جس کا اقوام متحدہ کے چارٹر (قانون) میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی ایسی چیز میں حصہ نہیں لے گی جو دنیا کے لیے برا ہو۔ (اے پی)

ٹرمپ نے ایران جنگ میں امریکہ کے مشترکہ اڈوں کے استعمال کی اجازت نہ دینے کے بعد اسپین کے ساتھ تجارت منقطع کرنے کی دھمکی دے دی (Photo Source Credit By AP)

9:37 AM, 5 Mar 2026 (IST)

کویت کے پانیوں میں زبردست دھماکوں کی اطلاع

یوکے میری ٹائم ایجنسی نے کویت میں دھماکے، تیل کے اخراج کی اطلاع دی۔ برطانوی میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی یو کے ایم ٹی او (UKMTO) نے جمعرات کو کہا کہ کویت کے قریب پانیوں میں ایک ٹینکر "بڑے دھماکے" سے ٹکرا گیا، جس سے تیل پھیل گیا۔ "لنگر پر ایک ٹینکر کا ماسٹر، بندرگاہ کی طرف ایک بڑے دھماکے کا مشاہدہ کرنے اور سننے کی اطلاع دیتا ہے، پھر خلیجی ریاست کے مبارک الکبیر کے علاقے سے ایک چھوٹے جہاز کو آس پاس سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے"، ایجنسی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "کارگو ٹینک سے آنے والے پانی میں تیل موجود ہے جس کا کچھ ماحولیاتی اثر ہو سکتا ہے"۔

جنگ کی آہٹ ہندوستانی پانیوں تک پہنچ گئیں جب امریکہ نے ہندوستانی بحریہ کی مشق کے بعد ایرانی جنگی جہاز کو ڈبو دیا۔ (Photo Source Credit By AP)

9:36 AM, 5 Mar 2026 (IST)

رات میں اسرائیل پر تین بار میزائلوں کی بوچھار

اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے راتوں رات تیسرا میزائل سلوو لانچ کیا۔ جمعرات کے اوائل میں تیسری بار، اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ایران نے ملک پر میزائل داغے ہیں اور اس کا دفاعی نظام انہیں روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پہلے دو واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ (اے پی)

میزائلوں کی کھیپ نے آسمان کو روشن کر دیا (Photo Source Credit By AP)
Last Updated : March 5, 2026 at 10:09 AM IST

IRAN WAR LIVE UPDATES
US ISRAEL IRAN WAR
MIDDLE EAST CRISIS
AMERICA ISRAEL WAR
IRAN ISRAEL WAR

ایڈیٹر کی پسند

