امریکہ ایران جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ: جنگ میں یمن کے حوثیوں کی انٹری! یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ
Published : March 28, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 10:34 AM IST
تہران، تل ابیب، دبئی، واشنگٹن: ایران جنگ کا 29واں دن: ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا آج 29واں دن ہے۔ دریں اثنا، جنگ کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل ایران اور لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران خلیج میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے بتایا کہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری تنازعہ میں اب تک 300 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوچکے ہیں جن میں سے بیشتر اب ڈیوٹی پر واپس جاچکے ہیں۔ مزید برآں، آپریشن کے دوران 13 فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکا ایران کے خلاف جنگ میں اپنے فوجی مقاصد بغیر کسی زمینی فوج کے حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم، تنازعہ کے درمیان ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے باوجود، واشنگٹن مغربی ایشیا میں اضافی زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ یہاں گروپ آف سیون (جی 7) کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کی تمام فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دے گا تاکہ تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جا سکے۔ دریں اثناء وال سٹریٹ جرنل نے امریکی محکمہ دفاع کے ایک اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ جاری بات چیت کے باوجود واشنگٹن مغربی ایشیا میں 10,000 اضافی زمینی فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ان فوجیوں میں 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے علاوہ پیدل فوج اور بکتر بند پرسنل کیریئرز شامل ہونے کا امکان ہے۔ روبیو نے مزید اشارہ کیا کہ یہ تنازعہ قلیل مدتی ہونے کی توقع ہے، اور کہا کہ یہ مہینوں کے بجائے ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔
LIVE FEED
ٹرمپ نے ناٹو سے ہٹنے کا عندیہ دے دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناٹو سے انخلا کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ "امریکہ ناٹو کی سیکیورٹی پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ ان کے لیے موجود رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب ان کے لیے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
VIDEO | Miami: US President Donald Trump (@POTUS) hints at withdrawing from NATO, says, "US spends billions of dollars on protecting NATO, would have always been there for them but I guess we don't have to be there for them."#US #NATO— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
ایران یہ بتانے سے ڈرتا ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "امریکہ ہر دو دن بعد (ایرانی) حکومت کو اڑا رہا ہے، ایران یہ بتانے سے ڈرتا ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہاں حکومت کی تبدیلی پہلے ہی ہو چکی ہے۔"
VIDEO | Miami: "US is blowing up the (Iran) regime every two days, Iran afraid to announce who is the head, so I think we have regime change already," says US President Donald Trump.#US #Iran #USIranWar— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ روکنے کا بے بنیاد دعویٰ دہرایا
بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کو ٹالنے کے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "میں نے آٹھ جنگیں روکیں، میں نے بھارت اور پاکستان کو روکا، نو طیارے مار گرائے گئے- اور میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ امریکہ 250 فیصد ٹیرف لگائے گا۔"
VIDEO | Miami: US President Donald Trump (@POTUS) repeats claims of stopping India-Pakistan conflict, says, "I stopped 8 wars. I stopped India and Pakistan, 9 planes shot down and I stopped them by saying US will impose a 250% tariff."— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا
امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی دو جوہری تنصیبات پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے جمعے کے روز کہا تھا کہ انھیں یقین ہے کہ ایران ایک ماہ سے جاری تنازعہ کے خاتمے کے لیے اس ہفتے واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں حصہ لے گا۔
US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff said Friday he believes Iran will hold talks with Washington "this week" to end the month-long war, as US-Israeli strikes hit two Iranian nuclear facilities.https://t.co/QWylDR702q pic.twitter.com/FGqKOxvNtR— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2026
ایندھن کے بحران کے درمیان بھارت نے بنگلہ دیش کو 5,000 ٹن ڈیزل فراہم کیا
ڈیزل کی سپلائی ہندوستان کے آسام میں نومالی گڑھ ریفائنری میں واقع ریفائنری سے انڈیا بنگلہ دیش فرینڈ شپ پائپ لائن کے ذریعے پائپ لائن کے ذریعے کی جا رہی ہے۔
مغربی ایشیا میں تنازعات کی وجہ سے بنگلہ دیش میں توانائی کے بحران کے درمیان، ہندوستان نے 5,000 ٹن اضافی ڈیزل فراہم کیا ہے، ایک سینئر سرکاری اہلکار نے جمعہ کی رات کو بتایا۔
بنگلہ دیش پیٹرولیم کارپوریشن (بی پی سی) کے جنرل منیجر (کمرشل) محمد مرشد حسین آزاد نے فون پر اے این آئی کو بتایا، "بھارت سے بنگلہ دیش میں اضافی 5,000 ٹن ڈیزل پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ، بنگلہ دیش کو حالیہ دنوں میں ہندوستان سے کل 15,000 ٹن ڈیزل موصول ہوا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "28 مارچ کو بنگلہ دیش کو اضافی 6,000 ٹن ڈیزل بھیجنے کے لیے پمپنگ کی جائے گی۔"
سعودی ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں کئی طیارے تباہ، کم از کم 10 امریکی فوجی زخمی
ایران نے جمعہ کے روز اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک پر میزائل داغے، جس میں سعودی عرب کے ایک فوجی اڈے پر حملہ بھی شامل ہے جس میں امریکی حکام کے مطابق کم از کم 10 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر حملے میں کئی امریکی ایندھن بھرنے والے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا، دو امریکی حکام نے، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حساس فوجی معاملات پر بات کی۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ دو فوجی شدید زخمی ہوئے۔
یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، جنگ میں یمن کے حوثیوں کی انٹری!: اسرائیلی فوج
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے یمن سے آنے والے میزائل کا سامنا ہے، یہ جنگ کا پہلا آغاز ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ یمن نے ہفتے کی صبح اسرائیل کی طرف ایک میزائل داغا تھا، پہلی بار اسے اس ملک کی طرف سے فائر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران اور حزب اللہ نے جمعہ سے ہفتہ کی رات تک اسرائیل پر گولہ باری جاری رکھی۔ بیر شیبا اور اسرائیل کے مرکزی جوہری تحقیقی مرکز کے قریب کے علاقے میں جمعہ سے ہفتہ تک تیسری مرتبہ سائرن بج گئے۔ تہران کی حمایت یافتہ باغی گروپ حوثیوں نے 2014 سے یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کا اعتراف نہیں کیا۔ حوثی اب تک جنگ سے باہر رہے تھے کیونکہ باغیوں کی سعودی عرب کے ساتھ برسوں سے غیرمعمولی جنگ بندی رہی ہے، جس نے 2015 میں یمن کی جلاوطن حکومت کی جانب سے گروپ کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔
ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنانے والے مزید میزائل داغے
اسرائیلی فوج نے ہفتے کی صبح کہا کہ ایران نے ملک کو نشانہ بنانے والے میزائل داغے۔ تازہ ترین میزائل اس سے پہلے کے سالو کے بعد داغے گئے جس میں جمعہ کے آخر اور ہفتہ تک پورے اسرائیل میں 1 شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ لبنان کے ساتھ سرحد کے ساتھ شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے، جہاں جنگ کے دوران حزب اللہ کی جانب سے راکٹ اور ڈرون حملے مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ (اے پی)
Israel now. 🇮🇱🔥— إسحاق حمومي | יצחק אל-חמומי 🇮🇱 (@A_Ham96) March 27, 2026
Hezbollah launches a major missile attack from Lebanon on northern Israel pic.twitter.com/NzJjqzbo8R