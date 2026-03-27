ایران نے 'ٹول بوتھ' رجیم کے ساتھ آبنائے ہرمز پر اپنی چوکی کو باقاعدہ بنانا شروع کر دیا
تہران، تل ابیب، دبئی، واشنگٹن: ایران کی جنگ کا 28واں دن: آج ایران اسرائیل جنگ کا 28واں دن ہے۔ امریکہ نے ایران کو جنگ بندی کی 15 نکاتی تجویز پیش کی ہے۔ ایران نے جنگ بندی کی اپنی تجویز جاری کی ہے، جس میں آبنائے ہرمز پر جنگی معاوضے اور خودمختاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ "ایرانی حکومت اب تسلیم کر رہی ہے کہ وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، 'یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔' وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان کے جوہری ہتھیاروں، میزائلوں اور ڈرونوں کو تباہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بلاشبہ، وہ بات چیت کریں گے، وہ ایک معاہدے کی درخواست کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم صحیح ڈیل کرتے ہیں، اور اگر وہ آبنائے ہرمز کھل جائیں گے۔
قبل ازیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دفتر نے تصدیق کی تھی کہ وہ مصر، پاکستان اور ترکی سمیت متعدد ممالک کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت ایران پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اس سے قبل ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران کے ساتھ بات چیت کے دعوؤں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکا صرف آپس میں بات کر رہا ہے۔ یہ اور دیگر متضاد پیش رفت صورتحال کو غیر یقینی بناتی رہتی ہے۔ پاکستان کی قیادت میں اتحادی ممالک تہران اور امریکا کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایران اور لبنان کو نشانہ بنا رہا ہے اور دونوں ممالک میں متعدد مقامات پر حملے کر رہا ہے۔ اس کے وزیر دفاع نے کہا کہ اس نے ایران پر اب تک 15000 سے زیادہ بم گرائے ہیں۔ لبنان نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 1,094 ہو گئی ہے۔ مزید برآں، ایران اور اس کے اتحادیوں کے میزائل اور ڈرون نے شمالی اسرائیل میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی بھیجنے کی بھی تیاری کر رہا ہے، جس میں 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے کم از کم 1000 فوجی شامل ہیں۔ پینٹاگون بھی مبینہ طور پر دو میرین یونٹوں کو تعینات کرنے کے عمل میں ہے، جس سے خطے میں میرینز اور ہزاروں ملاحوں کی کل تعداد تقریباً 5,000 ہو جائے گی۔ ان اقدامات کو ٹرمپ کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تاکہ اسے اپنے اگلے لائحہ عمل کا فیصلہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ لچک فراہم کی جا سکے۔
LIVE FEED
1
1