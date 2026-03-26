ایرانی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران کے ساتھ مذاکرات کے دعوؤں کا مذاق اڑایا

ایران کی جنگ کا 26واں دن: ایرانی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران کے ساتھ مذاکرات کے دعوؤں کا مذاق اڑایا، انہیں بتایا کہ امریکی "صرف اپنے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں"، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ وہ ممکنہ جنگ بندی کے لیے مصر، پاکستان اور ترکی سمیت متعدد ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں۔
یہ اور دیگر متضاد پیش رفت صورتحال کو رواں دواں رکھتی ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ ایک ماہ کے قریب ہے۔ تہران اور امریکا کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی قیادت میں "دوستانہ ممالک" کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے بدھ کی سہ پہر کو رپورٹ کیا کہ 15 نکاتی امریکی تجویز پاکستان کے ثالثوں کے ذریعے ایران تک پہنچی ہے۔ بعد میں، ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی کہ تہران نے امریکی تجویز کو مسترد کر دیا۔