ایران کے ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ: ٹرمپ نے کیا بڑا دعویٰ، کہا ہم جیت گئے جنگ
آج ایران کی جنگ کا 26واں دن ہے۔ امریکا نے ایران کے خلاف اپنے حملے پانچ دن کے لیے روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک کو ڈرون اور میزائل حملوں کا سامنا ہے۔ دریں اثنا، جنگ کے خاتمے کے لیے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے جنگ بندی کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور کئی دیگر سربراہان مملکت سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قطر نے ان مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پیر کو ٹرمپ کے اعلان کے بعد مصر، عمان، پاکستان، روس، جنوبی کوریا، آذربائیجان، ترکی اور ترکمانستان میں اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ مصری وزیر خارجہ بدر عبدلاتی نے بھی امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف سے فون پر بات چیت کی ہے۔ ایک روز قبل ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ گزشتہ دو دنوں میں ’بہت اچھی بات چیت‘ ہوئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے امریکی صدر کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ایسی خبروں کو "جعلی خبر" قرار دیا جس کا مقصد تیل کی قیمتوں کو متاثر کرنا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر سے فون پر بات کی۔ تاہم، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ یہ حساس سفارتی گفتگو تھی اور امریکہ ان پر نیوز میڈیا کے ذریعے بات نہیں کرے گا۔ ان پیش رفتوں کے درمیان، دو ہندوستانی ایل پی جی کیریئر، جگ وسنت اور پائن گیس، جو 92,612.59 میٹرک ٹن ایل پی جی لے کر آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں اور 26 اور 28 مارچ کے درمیان ان کی آمد متوقع ہے۔ ایران نے منگل کو ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محمد باقر ظلغدر کو قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ علی علی کے بعد ملک کے نئے سربراہ مقرر کیا ہے۔ لاریجانی ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔