ایران جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ: ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے بعد ایران میں پاور پلانٹ، قدرتی گیس انفراسٹرکچر پر حملے
Published : March 24, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : March 24, 2026 at 9:37 AM IST
تہران، یروشلم، دبئی، قطر: امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے آغاز کے بعد منگل کو 25واں دن ہے۔ امریکی صدر کا حملے روکنے کا اعلان ان چار ہفتوں کی پیش رفت میں اہم ہے۔ انہوں نے حملوں میں پانچ دن کے وقفے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے پاس اب ایک اور موقع ہے کہ وہ امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کو لاحق خطرات کو ختم کرے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، امریکہ اور پوری دنیا جلد ہی زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کے دفاعی صنعتی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور ان کی بحریہ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایم بی غالباف نے ٹرمپ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات کے بارے میں ٹرمپ کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ غالباف نے امریکی صدر کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات مالیاتی اور تیل کی منڈیوں میں ہیرا پھیری کے لیے دیے گئے ہیں، جس میں تنازعہ کے درمیان نمایاں ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ دریں اثنا، جنگ کو لے کر پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی برقرار ہے۔