ابوظہبی میں میزائل کے ملبے سے ایک ہندوستانی زخمی، اسرائیل نے لبنان میں بڑا آپریشن شروع کر دیا
Published : March 23, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 10:58 AM IST
تہران، یروشلم، دبئی، قطر: پیر کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ طور پر شروع کی گئی جنگ کا 24واں دن ہے۔ تنازعے کے تین ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس کے کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ دونوں فریق انتباہات اور دھمکیاں جاری کرتے رہتے ہیں۔ ادھر خلیجی ممالک میں ڈرون اور میزائل حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے 48 گھنٹے کا الٹی میٹم جاری کیا ہے جس کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ ان انتباہات کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں توانائی کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ کے بعد ایران کے حملوں میں تیزی آگئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر نہ کھولا تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو تباہ کر دے گا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اگر امریکہ نے ایرانی پاور پلانٹس کے خلاف اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک تہران میں حکومت کی تبدیلی کا اپنا بیان کردہ ہدف حاصل نہیں کر پایا ہے۔ جمعے کی رات ایران نے ڈیاگو گارشیا فوجی اڈے پر دو بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ اڈہ ایران کے ساحل سے تقریباً 4,000 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر ہند میں واقع امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فیسیلیٹی (تنصیب) ہے۔ اس واقعے نے امریکہ اور یوروپ کو چونکا دیا، کیونکہ اس سے قبل ایران نے اپنے میزائلوں کی رینج 2000 کلومیٹر مقرر کی تھی۔ تاہم ایران نے سرکاری طور پر اس حملے کی تردید کی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی مضبوط گرفت توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ اور غیر یقینی صورتحال کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ سے ایران میں 1500 سے زائد، لبنان میں 1000 سے زائد، اسرائیل میں 15 اور امریکی فوجی اہلکاروں کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی خطے میں زمینی اور سمندری دونوں جگہوں پر متعدد شہری مارے جا چکے ہیں۔ لبنان اور ایران میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ایران کے رضا پہلوی نے امریکہ اور اسرائیل سے ایران حکومت کو 'تباہ' کرنے کی اپیل کی
ایران کے جلاوطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت اور اس کے جابرانہ آلات کو نشانہ بناتے رہیں لیکن شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ ایران اسلامی جمہوریہ نہیں ہے۔ ایران کا شہری بنیادی ڈھانچہ ایرانی عوام کا ہے اور ایک آزاد ایران کا مستقبل ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا بنیادی ڈھانچہ جبر اور دہشت کی مشینری ہے جو اس مستقبل کو حقیقت بننے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ پہلوی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت کو تباہ ہونا چاہیے۔
امریکی حملوں میں ایران کا ٹربائن انجن بنانے والا پلانٹ تباہ
امریکہ نے پیر کے روز کہا کہ اس نے ایران کے قم ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ پر بڑا حملہ کیا ہے، جس میں مبینہ طور پر تنصیب کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ پلانٹ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور سے تعلق رکھنے والے ڈرون اور ہوائی جہاز کے پرزوں پر حملہ کرنے کے لیے گیس ٹربائن انجن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام CENTCOM) نے سائٹ کی تصاویر بھی شیئر کیں، جس میں فضائی حملوں کے بعد تنصیب کو پہنچنے والے نقصان کی حد کو دکھایا گیا۔ 6 مارچ کو لی گئی ایک تصویر میں حملے سے پہلے کے پلانٹ کو دکھایا گیا ہے، جب کہ دوسری تصویر تین دن بعد لی گئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی حملے کے بعد پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ X پر ایک پوسٹ میں، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام CENTCOM) نے کہا، "قم ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ نے حملہ آور ڈرون اور ہوائی جہاز کے پرزوں کے لیے گیس ٹربائن انجن تیار کیے ہیں جو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے زیر استعمال ہیں۔"
ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن لا رہے ہیں: امریکی وزیر خزانہ
امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے پیر کو کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی حکومت کو بے اثر کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر رہے ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ٹرمپ کے اقدامات کا مقصد دنیا کو ایک محفوظ جگہ بنانا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی حکومت کو بے اثر کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امن لا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صرف ایک یا دو سال ہوتے تو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ناممکن ہوتا۔ سلامتی کے بغیر کوئی خوشحالی نہیں ہے اور جو ہمارے پاس پہلے تھا وہ صرف سلامتی کا بھرم تھا۔ صدر ٹرمپ کے اقدام کی بدولت اب دنیا زیادہ محفوظ اور محفوظ جگہ ہے۔"
اسرائیل نے لبنان میں ایک بڑا آپریشن کیا، فضائی حملے میں ایک پل کو اڑا دیا
اسرائیل نے لبنان میں ایک پل کو دھماکے سے اڑا دیا جسے مبینہ طور پر حزب اللہ اپنے فوجیوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی تھی۔ دریائے لیتانی پر واقع قاسمیہ پل پر حملے نے بیروت میں غم و غصے کو جنم دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے اتوار کو لبنان کے دریائے لیتانی پر ایک پل کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل نے حزب اللہ پر اپنے مزاحمت کاروں اور ہتھیاروں کو ملک کے جنوبی حصے تک پہنچانے کے لیے پل کا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا کہ ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کے خلاف اس کی لڑائی ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ لبنان کے صدر نے پلوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بلاجواز قرار دیا۔ صدر جوزف عون کا یہ بیان اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں ہائی وے کے ایک اور اہم پل کو دھماکے سے اڑا دینے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ حزب اللہ کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پلوں پر حملہ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے لڑائی جاری ہے، یہ حملے جنوبی لبنان کے بڑے حصوں کو باقی دنیا سے کاٹ رہے ہیں۔
امریکی فوجی بجٹ کے لیے مالیاتی ادارے ہدف ہیں: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر
مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے درمیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے مالیاتی اداروں سمیت خطے میں امریکی مفادات کے خلاف سخت دھمکیاں جاری کی ہیں۔ X پر ایک پوسٹ میں غالباف نے کہا، "فوجی اڈے اور ساتھ ہی وہ مالیاتی ادارے جو امریکی فوجی بجٹ کی مالی معاونت کرتے ہیں، جائز اہداف ہیں۔ امریکی ٹریژری بانڈز ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہیں خریدنے کا مطلب ہے آپ کے ہیڈ کوارٹر اور اثاثوں پر حملوں کو دعوت دینا۔ ہم آپ کے پورٹ فولیو کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی آخری جنگ ہے۔"
ایران یوروپ کے لیے براہ راست خطرہ بن رہا ہے: وزیر اعظم نیتن یاہو
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے ارد کا دورہ کیا، جس پر اتوار کو ایران نے حملہ کیا تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم کے دفتر نے کہا، "ایران یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ تہذیب اور آزاد دنیا کا دشمن کیوں ہے اور اب وہ یوروپی ممالک کے لیے بھی براہ راست خطرہ بن گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ آیت اللہ کی دہشت گرد حکومت کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کارروائی جاری رکھیں گے۔" نیتن یاہو نے دیمونا کا دورہ کیا اور کہا کہ "اگر کسی کو اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہوتی کہ ایران تہذیب کا دشمن اور پوری دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے، تو انہیں اس کا جواب گزشتہ 48 گھنٹوں میں مل جاتا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں انھوں نے شہریوں اور بچوں کے خلاف دہشت گرد ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔ یہاں بچوں کی نرسری ہے اور یہاں بزرگوں کے لیے ایک گھر ہے۔" عام شہری، خاندان - وہ شہریوں پر دہشت گرد ہتھیار چلاتے ہیں اور اکثر وہ کلسٹر بم استعمال کرتے ہیں جن پر بین الاقوامی قانون کے تحت پابندی ہے۔
ابوظہبی میں میزائل کے ملبے سے ایک ہندوستانی شہری زخمی
ابوظہبی میڈیا آفس نے پیر کو اطلاع دی کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کے دارالحکومت کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے روک دیا۔ جس کے بعد ملبہ گرنے سے ایک ہندوستانی شہری کو معمولی چوٹیں آئیں۔ یہ واقعہ ابوظہبی کے الشاومیخ علاقے میں پیش آیا۔ X پر ایک پوسٹ میں، ابوظہبی میڈیا آفس نے کہا، "ابو ظہبی کے متعلقہ حکام نے الشوامیخ کے علاقے میں ملبے کے ایک واقعے پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ یہ واقعہ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے روکنے کے بعد پیش آیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں ایک ہندوستانی شہری کو معمولی چوٹیں آئیں۔ عوام کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور غیر سرکاری ذرائع سے حاصل معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔"