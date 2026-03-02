امریکہ اسرائیل ایران جنگ اپڈیٹس: ٹرمپ کا حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایرانی افواج سے خود سپردگی کا مطالبہ
Published : March 2, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 8:24 AM IST
تہران: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا آج تیسرا دن ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر خامنہ ای کی موت کے بعد بھی ایران کے میزائل حملوں کی شدت کافی بڑھ گئی ہے۔ دریں اثنا لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں کود گئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حملوں میں 48 ایرانی رہنما مارے گئے۔ انہوں نے کئی جہازوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی اور اسرائیلی افواج نے گذشتہ دو دنوں کے دوران ایران پر ایک ہزار سے زائد بم گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں اس وقت 40 روزہ سرکاری سوگ اور سات روزہ تعطیل ہے۔ تاہم ایران کی مسلح افواج کے جوابی حملے جاری ہیں جن میں اسرائیل سمیت تمام خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
LIVE FEED
عراقی میں خامنہ ای کی موت پر سوگ کے لیے مارچ، بغداد میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ
عراق میں مظاہرین نے اتوار کو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی موت پر سوگ کے لیے مارچ کیا۔ اس دوران بغداد میں مظاہرین اور سکیورٹی فورسز کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ عراقی فورسز نے قلعہ بند علاقے 'گرین زون' میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے درجنوں مظاہرین پر آنسو گیس اور صوتی گرنیڈ فائر کیے۔ واضح رہے کہ گرین زون میں امریکی سفارت خانہ سمیت دیگر ممالک کے سفارتی مشنز واقع ہیں۔ مظاہرین امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولنا چاہ رہے تھے۔ عراق کے اعلیٰ فوجی رابطہ کار ادارے نے مظاہروں سے متعلق جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے متعدد سکیورٹی اہلکار وسطی بغداد میں کچھ مظاہرین کی طرف سے فائر کی گئی گولیوں کی زد میں آئے لیکن انہوں نے جوابی فائرنگ نہیں کی۔
ایرانی افواج ہتھیار ڈال دیں یا مرنے کے لیے تیار رہیں: ٹرمپ
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی سکیورٹی فورسز کو ہتھیار ڈالنے یا مرنے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی دی۔ دریں اثنا امریکی فوج نے ایران کی ایلیٹ فورس پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ٹرمپ نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ "میں ایک بار پھر پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور مکمل استثنیٰ حاصل کریں یا یقینی موت کا سامنا کریں۔ یہ یقینی موت ہو گی۔ یہ خوبصورت نہیں ہو گا۔" ٹرمپ نے ایک ویڈیو خطاب میں یہ بات کہی۔
ٹرمپ نے ایرانیوں سے کہا کہ 'اٹھ کھڑے ہوں، امریکہ آپ کے ساتھ ہے'
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایرانیوں پر زور دیا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے یہ بیان امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے ایک دن بعد جاری کیا۔ ٹرمپ نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ "میں آزادی کی خواہش رکھنے والے تمام ایرانی محبان وطن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس لمحے میں بہادر بنیں، مضبوط بنیں اور اپنا ملک واپس لے لیں۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ جدید تاریخ میں سب سے بڑا فوجی حملہ کر رہا ہے۔ ٹروتھ سوشل ٹرمپ نے "آپریشن ایپک فیوری" کو اسرائیل کے ساتھ ایک زبردست مشترکہ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں ایران بھر میں سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے خلاف جنگ چار ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف جاری فوجی آپریشن چار ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ان کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ہلاک اور اس کی دفاعی صلاحیتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کو بتایا کہ "یہ ہمیشہ سے چار ہفتوں کا عمل رہا ہے۔ ہمارا اندازہ چار ہفتے یا اس سے زیادہ کا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "یہ ایک بڑا اور مضبوط ملک ہے، اس میں چار ہفتے یا اس سے کم وقت لگے گا۔"
تین امریکی فوجیوں کی موت کے بعد امریکہ کو مزید 'ہلاکتوں' کا خدشہ: ٹرمپ
اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایران پر حملوں کے دوران تین امریکی فوجیوں کی موت کے بعد مزید امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا۔ ٹرمپ نے اسے ایک "بڑا سودا" قرار دیا۔ پینٹاگون کی جانب سے ایران پر فوجی حملوں کے دوران تین امریکی فوجیوں کے مارے جانے کے اعلان کے بعد ٹرمپ نے این بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہمارے پاس تین ہیں، لیکن ہمیں مزید ہلاکتوں کی توقع ہے، لیکن آخر کار یہ دنیا کے لیے بہت بڑا سودا ہو گا۔"
ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ادھر ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں تین امریکی فوجی ہلاک اور پانچ شدید زخمی ہوئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ اطلاع دی۔
پی ایم مودی کی نیتن یاہو ٹیلی فونک بات چیت، دشمنی ختم کرنے کی درخواست
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایکس ہینڈل پر اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی اور جنگ کے خاتمے کے لیے کشیدگی میں کمی اور دشمنی کے خاتمے پر زور دیا۔ مودی نے کہا کہ انہوں نے موجودہ علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔ "موجودہ علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ حالیہ پیش رفت پر بھارت کے تحفظات سے آگاہ کیا اور شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ بھارت دشمنی کے جلد خاتمے کی ضرورت کا اعادہ کرتا ہے۔" پی ایم مودی نے ایکس پر پر لکھا۔
مشرق وسطیٰ کے ممالک پر ایران کے حملے قابل معافی نہیں: کجا کالس
یورپی کمیشن کے نائب صدر کجا کالس نے ٹویٹ کیا کہ "مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک پر ایران کے حملے ناقابل معافی ہیں۔ ان واقعات سے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جنگ خطے، یورپ اور اس سے آگے کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور غیر متوقع نتائج کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ ہم یورپی یونین کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ہم کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے کوئی حتمی حل تلاش کریں گے۔"
فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ضرورت پڑنے پر 'دفاعی کارروائی' کا اعلان
فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے اور خلیج میں اپنے اتحادی ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔