ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: نتن یاہو کی ہلاکت حقیقت یا افواہ، نیا ویڈیو نیا پیغام، ایران کا اسرائیل پرتازہ میزائل حمہ، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون، راکٹ حملہ، اتحادیوں کی بے رخی سے ٹرمپ خفا، دھمکیاں بھی بے اثر
اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ آج 18ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اترے ٹرمپ پر دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی نے ٹرمپ کو نیٹو ممالک اور چین سے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن بیشتر نے ٹرمپ کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ ٹرمپ چین کو بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئے لیکن ابھی تک یہی لگ رہا ہے، ٹرمپ کی دھمکیاں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ انہوں نے تقریباً سات ممالک سے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے جنگی جہاز بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ توانائی کے عالمی بحران کا خدشہ برقرار ہے۔ آبنائے کے اندر اور اس کے ارد گرد تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں، اور یہاں تک کہ صرف حملوں کے خطرے نے، وہاں جہاز رانی کو سست کر دیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں میں تیزی آئی ہے تو وہیں ایران بھی اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پیر کے روز ایران کی جانب سے دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ فجیرہ میں ایک صنعتی زون میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت میں عسکری اہداف پر حملوں کو جاری رکھا ہے، اور اسرائیل نے لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ لبنان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 20 فیصد ہے – جیسا کہ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل سرحد کے ساتھ زمینی فوجیں جمع کر رہا ہے۔ جنگ میں شامل ممالک کے حکام کے مطابق، جنگ میں ایران میں کم از کم 1,300، لبنان میں کم از کم 880 اور اسرائیل میں 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ 13 امریکی فوجی ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔
دبئی میں میزائل وارننگ
متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کو دوبارہ کھولنے کے فوراً بعد حکام نے دبئی میں لوگوں کو میزائل وارننگ الرٹ بھیج دیا۔ دھماکوں کی آواز دبئی میں سنی جا سکتی تھی جب فوج آنے والے حملے کو روکنے کے لیے کام کر رہی تھی۔
نتن یاہو کی ہلاکت حقیقت یا افواہ، نیا ویڈیو نیا پیغام
موت کی افواہوں کے درمیان نتن یاہو نے ایرانیوں کو 'برائی پر اچھائی' کا پیغام دیا ہے۔ اپنی ہلاکت سے متعلق افواہوں کے درمیان، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے منگل کو ایرانی عوام کو تعطیلات کے موقع پر مبارکباد پیش کی، اور جاری علاقائی کشیدگی کے درمیان برائی پر اچھائی کی فتح کی امید کا اظہار کیا۔ ایکس پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں نتن یاہو نے کہا، "ایران کے بہادر لوگوں کے لیے، میں آپ کو ہر سال کی طرح، تہوار سے پہلے شروع ہونے والی چھٹیاں خوشگوار ہوں خواہشن کرتا ہوں۔۔ یہ ایرانی عوام کے پرانے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ روشنی اندھیرے پر جیت جائے گی، برائی پر اچھائی کی فتح ہوگی۔"
بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون، راکٹ حملہ
ایک سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ ایک تازہ ڈرون اور راکٹ حملے میں منگل کی صبح بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ اے ایف پی کے ایک صحافی نے سفارت خانے کے احاطے میں ہونے والے دھماکے کے بعد سیاہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی فضائی دفاع نے دوسرے ڈرون کو روک دیا۔
سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ "تین ڈرونز اور چار راکٹوں نے سفارت خانے پر حملہ کیا، جس میں کم از کم ایک ڈرون اس کے اندر گر کر تباہ ہوا۔" اس سے چند گھنٹے قبل، فضائی دفاع نے سفارت خانے پر راکٹ حملے کو ناکام بنا دیا۔
ایران سے میزائل اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں: اسرائیل
اسرائیلی فوج نے منگل کے روز کہا کہ ایران سے داغے گئے میزائل اس کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس نے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو پناہ گاہوں کی طرف جانے کی اپیل کی ہے۔ "تھوڑی دیر پہلے، آئی ڈی ایف(اسرائیل ڈیفنس فورسز) نے ایران سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کی۔ فوج نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ، دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"
جرمنی نے ایران کے ساتھ اسرائیل-امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
جرمنی کا کہنا ہے کہ اس کا امریکہ اسرائیل جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یورپ کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک کو آبنائے ہرمز میں کھلی بحری سفر کو یقینی بنانے کے لیے فوج بھیجنے کی "کوئی ضرورت نہیں" ہے۔
امریکی اتحادیوں کا آبنائے ہرمز پر بحری جہاز روانہ کرنے سے انکار
آبنائے ہرمز کی مجازی بندش عالمی معیشت کو بے چین کر رہی ہے، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، غریب ممالک میں خوراک کی قلت کا خطرہ ہے، نازک ریاستوں کو غیر مستحکم کر رہا ہے اور مرکزی بینکوں کی جانب سے صارفین کے لیے قیمتیں کم کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ پیر کے روز، ٹرمپ نے کہا کہ "متعدد ممالک" نے انہیں بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں بحری جہاز روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ کچھ ممالک کی ہچکچاہٹ نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں باہمی تعاون کی کمی کو ظاہر کیا۔ جنگ میں اپنے مقاصد کے بارے میں وضاحت فراہم کرنے میں ناکام رہنے پر یورپیوں نے امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کی ہے۔
چین، فرانس، جاپان، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور برطانیہ نے ٹرمپ کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ برینٹ کروڈ پیر کو 100.21 ڈالر فی بیرل تک گر گیا۔