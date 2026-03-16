ETV Bharat / international

ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: اسرائیل پر ایران کا تازہ میزائل حملہ، سائرن بجنے لگے، دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے سے لگی آگ، برطانیہ، فرانس اور جاپان کی بے رخی سے ٹرمپ صدمے میں، کہا۔۔ہم یاد رکھیں گے

لندن میں یوم القدس کے موقع پر مظاہرین نے جھنڈے اور بینر اٹھا رکھے ہیں۔ (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 16, 2026 at 7:18 AM IST

Choose ETV Bharat

اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ آج 17ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں میں تیزی آئی ہے تو وہیں ایران بھی اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ٹرمپ اور دیگر ممالک کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے۔ ٹرمپ اس معاملے میں بے بس نظر آرہے ہیں۔ امریکی صدر کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق صرف امریکہ ہی نہیں دیگر ممالک کو بھی سوچنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اتحادی اہم آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ امریکہ کی اس اپیل کو جاپان نے ٹھکرا دیا ہے وہیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز میں سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پانچ ممالک آگے آئے ہیں۔ اتوار کو بھی ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری رہے۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی تین بڑی بندرگاہوں کو خالی کرنے کے مطالبے کے ایک دن بعد، پہلی بار کسی پڑوسی ملک کے غیر امریکی اثاثوں کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ تہران نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ متحدہ عرب امارات سے"بندرگاہوں، ڈاکس اور ٹھکانوں" کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے تیل کی برآمدات کو سنبھالنے والے مرکزی ٹرمینل جزیرہ خارگ پر حملے شروع رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ دریں اثنا، اسرائیلی حملوں نے لبنان کے انسانی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، جس میں 800 سے زائد افراد ہلاک اور 850,000 سے زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں۔

LIVE FEED

7:45 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ایران نے جنگ بندی اور بات چیت کی پیشکش نہیں کی، حملے جاری رہیں گے: ایرانی وزیر خارجہ

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بات چیت کی پیشکش کے دعوے کو فریب قرار دیا ہے۔ سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ، ایران نے نہ تو جنگ بندی کی اور نہ ہی بات چیت کی پیشکش کی ہے، دعوے فریب ہیں۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، ہماری طاقتور مسلح افواج اس وقت تک گولی چلاتی رہیں گی جب تک امریکی صدر کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ وہ غیر قانونی جنگ جو وہ امریکیوں اور ایرانیوں دونوں پر مسلط کر رہا ہے غلط ہے اور اسے کبھی نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ متاثرین کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔

7:40 AM, 16 Mar 2026 (IST)

بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب امریکی فورسز پر حملے کا دعویٰ

عراق کے سرایا اولیاء الدم گروپ نے اپنے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ اس نے بغداد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب وکٹری بیس پر تعینات امریکی فوجیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کم از کم پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اور وہاں ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ عراقی حکام نے بتایا کہ راکٹوں نے ایک قریبی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔

7:37 AM, 16 Mar 2026 (IST)

تیل کے ڈپووں پر اسرائیلی حملے 'ماحولیاتی قتل' ہیں: ایران

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور "ماحولیاتی قتل" کی ایک شکل قرار دیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، عراقچی نے کہا، اس سے "مقامیوں کو اپنی صحت اور تندرستی کے لیے طویل مدتی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے" اور یہ کہ "مٹی اور زیرزمین پانی کی آلودگی سے نسلی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔

7:15 AM, 16 Mar 2026 (IST)

دبئی ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون حملہ، ایندھن کے ٹینک میں لگی آگ، پروازیں منسوخ

کچھ دیر پہلے دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک ڈرون حملے کے بعد آگ لگی ہے۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، ایندھن کا ٹینک متاثر ہوا ہے۔ ایک بیان میں، دبئی میڈیا آفس نے کہا کہ حملے سے ایک ایندھن کا ٹینک متاثر ہوا۔ "سول ڈیفنس کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں،" دبئی میڈیا آفس نے مزید کہا کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔

7:05 AM, 16 Mar 2026 (IST)

'ہم یاد رکھیں گے' نئے اتحاد میں کون شامل ہوتا ہے: ٹرمپ

ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے ممالک اس اتحاد کا حصہ ہوں گے جو وہ آبنائے ہرمز کی پولیسنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز اور دیگر تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان ممالک کو نہیں بھولیں گے جو مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ خاص طور پر ٹرمپ کو برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا نام یاد رہے گا، جنھوں نے ابتدائی طور پر برطانوی طیارہ بردار بحری جہازوں کو "نقصان کے راستے میں ڈالنے" سے انکار کر دیا ہے۔ "چاہے ہمیں حمایت ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا: ہم یاد رکھیں گے،" ٹرمپ نے کہا۔

واضح رہے جاپان نے بھی آبنائے ہرمز پر بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے تو وہیں فرانس ابھی بھی خاموش ہے۔

7:03 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ٹرمپ کو یقین ایران جوہری پروگرام پر بات نہیں کرے گا

امریکی صدر ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا سفارتی بات چیت جاری ہے، ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا: "ہم ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں، لیکن وہ کافی قریب آ رہے ہیں۔"

ؒرمپ نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہ (جوہری پروگرام پر بات چیت) کرنے کے لیے تیار ہیں جو انہیں کرنا ہے،" اور کہا کہ کسی بھی معاہدے کے لیے سب سے پہلے ایران کے جوہری پروگرام کو حل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا، "یہاں کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے - یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں،" لیکن ٹرمپ نے یہ بھی کہا: "مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا؟ سب سے پہلے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ تر قیادت ماری جا چکی ہے۔"

7:00 AM, 16 Mar 2026 (IST)

اسرائیل پر ایران کا تازہ میزائل حملہ، سائرن بجنے لگے

اسرائیل کے چینل 12 کے نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران کی جانب سے میزائلوں کی نئی لہر کے بارے میں خبردار کرنے کے بعد پورے جنوبی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بج گئے ہیں۔ چینل 12 نے مزید کہا کہ واقعے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے، میزائل حملے کی وارننگ کے درمیان وسطی اسرائیل میں سائرن بجائے گئے۔

TAGGED:

IRAN ISRAEL LIVE UPDATE
IRAN ISRAEL WAR
ایران جنگ
ISRAEL US IRAN WAR
IRAN ISRAEL LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.