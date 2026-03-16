ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: اسرائیل پر ایران کا تازہ میزائل حملہ، سائرن بجنے لگے، دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے سے لگی آگ، برطانیہ، فرانس اور جاپان کی بے رخی سے ٹرمپ صدمے میں، کہا۔۔ہم یاد رکھیں گے
اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ آج 17ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں میں تیزی آئی ہے تو وہیں ایران بھی اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ٹرمپ اور دیگر ممالک کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے۔ ٹرمپ اس معاملے میں بے بس نظر آرہے ہیں۔ امریکی صدر کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق صرف امریکہ ہی نہیں دیگر ممالک کو بھی سوچنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اتحادی اہم آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ امریکہ کی اس اپیل کو جاپان نے ٹھکرا دیا ہے وہیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز میں سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پانچ ممالک آگے آئے ہیں۔ اتوار کو بھی ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری رہے۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی تین بڑی بندرگاہوں کو خالی کرنے کے مطالبے کے ایک دن بعد، پہلی بار کسی پڑوسی ملک کے غیر امریکی اثاثوں کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ تہران نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ متحدہ عرب امارات سے"بندرگاہوں، ڈاکس اور ٹھکانوں" کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے تیل کی برآمدات کو سنبھالنے والے مرکزی ٹرمینل جزیرہ خارگ پر حملے شروع رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ دریں اثنا، اسرائیلی حملوں نے لبنان کے انسانی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، جس میں 800 سے زائد افراد ہلاک اور 850,000 سے زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں۔
LIVE FEED
ایران نے جنگ بندی اور بات چیت کی پیشکش نہیں کی، حملے جاری رہیں گے: ایرانی وزیر خارجہ
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بات چیت کی پیشکش کے دعوے کو فریب قرار دیا ہے۔ سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ، ایران نے نہ تو جنگ بندی کی اور نہ ہی بات چیت کی پیشکش کی ہے، دعوے فریب ہیں۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، ہماری طاقتور مسلح افواج اس وقت تک گولی چلاتی رہیں گی جب تک امریکی صدر کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ وہ غیر قانونی جنگ جو وہ امریکیوں اور ایرانیوں دونوں پر مسلط کر رہا ہے غلط ہے اور اسے کبھی نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ متاثرین کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔
بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب امریکی فورسز پر حملے کا دعویٰ
عراق کے سرایا اولیاء الدم گروپ نے اپنے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ اس نے بغداد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب وکٹری بیس پر تعینات امریکی فوجیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کم از کم پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اور وہاں ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ عراقی حکام نے بتایا کہ راکٹوں نے ایک قریبی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
تیل کے ڈپووں پر اسرائیلی حملے 'ماحولیاتی قتل' ہیں: ایران
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور "ماحولیاتی قتل" کی ایک شکل قرار دیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، عراقچی نے کہا، اس سے "مقامیوں کو اپنی صحت اور تندرستی کے لیے طویل مدتی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے" اور یہ کہ "مٹی اور زیرزمین پانی کی آلودگی سے نسلی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔
دبئی ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون حملہ، ایندھن کے ٹینک میں لگی آگ، پروازیں منسوخ
کچھ دیر پہلے دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک ڈرون حملے کے بعد آگ لگی ہے۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، ایندھن کا ٹینک متاثر ہوا ہے۔ ایک بیان میں، دبئی میڈیا آفس نے کہا کہ حملے سے ایک ایندھن کا ٹینک متاثر ہوا۔ "سول ڈیفنس کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں،" دبئی میڈیا آفس نے مزید کہا کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
'ہم یاد رکھیں گے' نئے اتحاد میں کون شامل ہوتا ہے: ٹرمپ
ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے ممالک اس اتحاد کا حصہ ہوں گے جو وہ آبنائے ہرمز کی پولیسنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز اور دیگر تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان ممالک کو نہیں بھولیں گے جو مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ خاص طور پر ٹرمپ کو برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا نام یاد رہے گا، جنھوں نے ابتدائی طور پر برطانوی طیارہ بردار بحری جہازوں کو "نقصان کے راستے میں ڈالنے" سے انکار کر دیا ہے۔ "چاہے ہمیں حمایت ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا: ہم یاد رکھیں گے،" ٹرمپ نے کہا۔
واضح رہے جاپان نے بھی آبنائے ہرمز پر بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے تو وہیں فرانس ابھی بھی خاموش ہے۔
ٹرمپ کو یقین ایران جوہری پروگرام پر بات نہیں کرے گا
امریکی صدر ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا سفارتی بات چیت جاری ہے، ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا: "ہم ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں، لیکن وہ کافی قریب آ رہے ہیں۔"
ؒرمپ نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہ (جوہری پروگرام پر بات چیت) کرنے کے لیے تیار ہیں جو انہیں کرنا ہے،" اور کہا کہ کسی بھی معاہدے کے لیے سب سے پہلے ایران کے جوہری پروگرام کو حل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا، "یہاں کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے - یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں،" لیکن ٹرمپ نے یہ بھی کہا: "مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا؟ سب سے پہلے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ تر قیادت ماری جا چکی ہے۔"
اسرائیل پر ایران کا تازہ میزائل حملہ، سائرن بجنے لگے
اسرائیل کے چینل 12 کے نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران کی جانب سے میزائلوں کی نئی لہر کے بارے میں خبردار کرنے کے بعد پورے جنوبی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بج گئے ہیں۔ چینل 12 نے مزید کہا کہ واقعے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے، میزائل حملے کی وارننگ کے درمیان وسطی اسرائیل میں سائرن بجائے گئے۔