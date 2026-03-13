ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: عراق میں مسلح گروپ نے امریکی طیارے کو مار گرایا، پانچ ہلاک؛ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، ٹرمپ نے کہا، خامنہ ای زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں
امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ 14 ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ جمعرات کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے جنگ سے متعلق اپنا پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کو بند رکھنا چاہیے اور خلیجی عرب ممالک میں امریکہ کے اڈوں پر حملے جاری رکھنا چاہیے۔ خامنہ ای نے خلیجی ممالک میں لوگوں سے امریکی اڈوں کو "بند" کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی تحفظ کا وعدہ "جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔" جیسا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اسلامی جمہوریہ اور ایران نے خلیج فارس کے جہاز رانی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا ہے جس میں جنگ کے خاتمے کے کوئی آثار نہیں ہیں، تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر واپس آ گئی ہیں۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں "کام ختم کرنے" کا وعدہ کیا انھوں نے کہا کہ، ایران "عملی طور پر تباہ" ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق، جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ کو 11.3 بلین ڈالر کی لاگت آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایران میں 3.2 ملین تک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور لبنان میں حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج کی جانب سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے مسلح جنگجووں سے منسلک عمارتوں کو تباہ کرنے کے باعث تقریباً 8 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔
LIVE FEED
ایران نے اسرائیل پر مزید میزئل داغ دیے
اسرائیلی فوج نے کہا کہ دفاعی نظام کچھ عرصہ قبل ایران سے داغے گئے میزائلوں کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ فوج نے کہا کہ ملک کی ہوم فرنٹ کمانڈ نے "متعلقہ علاقوں" میں موبائل فونز پر براہ راست انتباہ جاری کیا ہے، فوج نے عوام سے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ فوج نے کہا کہ لوگوں کو اس وقت تک محفوظ مقامات پر رہنا چاہیے جب تک کہ سب کچھ واضح نہ ہو جائے۔
عراقی مسلح گروپ نے امریکی طیارے کو مار گرانے کی ذمہ داری قبول کر لی
عراق میں اسلامی مزاحمت، ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ نے مغربی عراق میں امریکی KC-135 ایندھن بھرنے والے طیارے کو مار گرانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
اپنے سرکاری ٹیلیگرام چینل پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں، گروپ نے زور دے کر کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے ہوائی دفاعی نظام کے ساتھ طیارے کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے یہ گر کر تباہ ہو گیا۔
یہ دعویٰ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) سے متصادم ہے، جس نے جمعرات کو اطلاع دی تھی کہ دو طیارے "دوستانہ فضائی حدود" میں ایک واقعے میں ملوث تھے۔ ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا، دوسرا اسرائیل میں بحفاظت اتر گیا۔
شمالی عراق میں ڈرون حملے میں ایک فرانسیسی فوجی ہلاک، متعدد زخمی
فرانسیسی فوج نے جانکاری دی کہ یہ فوجی جمعرات کو عراق کے اربیل علاقے میں زخمی ہوئے تھے اور انہیں فوری طور پر قریبی طبی مرکز لے جایا گیا تھا۔ فوج کے مطابق، وہ اس وقت عراقی شراکت داروں کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی تربیتی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ فرانسیسی صدر نے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ فرانسیسی فوجی ایک کثیر القومی انسداد دہشت گردی مشن کے ایک حصے کے طور پر عراق میں موجود ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں مقامی فورسز کی مدد کر رہے ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر زخمی ہیں لیکن وہ زندہ ہیں: ٹرمپ
سپریم لیڈر کی جانب سے تقرری کے بعد اپنا پہلا بیان جاری کرنے کے بعد صدر نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کی موجودہ صحت سے متعلق بیان دیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خامنہ ای زندہ ہیں، ٹرمپ نے کہا، "میرے خیال میں وہ شاید زندہ ہیں۔" "مجھے لگتا ہے کہ انھیں نقصان پہنچا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں، آپ جانتے ہیں،" ٹرمپ نے فاکس نیوز ریڈیو پر برائن کلیمیڈ شو سے بات کرتے ہوئے کہا۔ انٹرویو جمعرات کی صبح نشر ہونے کے لیے ٹیپ کیا گیا۔ خامنہ ای جنگ کے آغاز کے بعد سے عوام میں نظر نہیں آئے ہیں۔
عراق میں امریکی فوج کا طیارہ گر کر تباہ، پانچ ہلاکتوں کا خدشہ
امریکی سینٹرل کمانڈ نے جمعرات کو کہا کہ عراق میں امریکی فوج کا ایندھن بھرنے والا طیارہ گرنے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی فوج نے کہا کہ KC-135 طیارہ ایران کے خلاف آپریشن کا حصہ ہے، لیکن یہ حادثہ دشمن کی آگ یا دوستانہ فائر کی وجہ سے نہیں ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی نگرانی کرنے والی امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے میں دو طیارے ملوث تھے۔ ایک بحفاظت اتر گیا، جبکہ دوسرا مغربی عراق میں گر گیا۔
تازہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے پی سے بات کرنے والے ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ جہاز میں عملے کے کم از کم پانچ ارکان سوار تھے۔
KC-135 ٹینکرز میں عام طور پر تین افراد کا عملہ ہوتا ہے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ فلائٹ میں سوار عملے کے اضافی ارکان کیا کردار ادا کررہے تھے۔