ایران-اسرائیل جنگ LIVE اپ ڈیٹ: ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، جنگ میں روس کی انٹری، پاکستان اور سعودی دفاعی حکام کی ملاقات
Published : March 7, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 9:48 AM IST
امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملہ ہوئے ایک ہفتہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن جنگ بدستور جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ غیر مشروط ہتھیار ڈالے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ واشنگٹن نے مستقبل قریب میں ایک بڑے بم دھماکے سے خبردار کیا ہے، جو حکام کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے شدید حملہ ہوگا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ہفتے کی صبح تہران پر ایک زبردست حملہ کیا گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی ویڈیو میں دارالحکومت کے مغربی حصے میں دھماکوں اور دھوئیں کے بڑے بادل اٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایرانی دارالحکومت اور بیروت پر بمباری کی۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر مزید جوابی حملے کئے۔ مقامی وقت کے مطابق آدھی رات کے بعد یروشلم پر گرج جیسی کئی آوازیں سنی گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں، اس کی فوجی صلاحیتوں، قیادت اور جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا ہے۔ تنازعہ کے بیان کردہ اہداف اور ٹائم لائن بار بار تبدیل ہوئے ہیں، جیسا کہ امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ دریں اثنا، اس معاملے سے واقف دو امریکی انٹیلی جنس اہلکاروں کے مطابق، روس نے ایران کو ایسی معلومات فراہم کی ہیں جن سے تہران کو امریکی فوجی اہلکاروں پر حملے میں مدد مل سکتی ہے۔ کریملن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعہ کو ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کو فون کیا اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل پر تعزیت کا اظہار کیا۔ دیگر پیش رفت میں، شواہد سامنے آئے ہیں کہ ایک اسکول میں ہونے والا دھماکہ جس میں متعدد ایرانی طلباء ہلاک ہوئے تھے، امریکی فضائی حملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس نے حکومت کے پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے قریبی کمپاؤنڈ کو بھی نشانہ بنایا۔ قطر کے وزیر توانائی سعد الکعبی نے ایک میڈیا انٹرویو میں خبردار کیا کہ جنگ "عالمی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے" اور خلیجی توانائی کی برآمدات کے بڑے پیمانے پر بند ہونے کی پیش گوئی کی، جس سے تیل کی قیمتیں 150 ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔
LIVE FEED
ریاض میں سعودی اور پاکستانی دفاعی حکام کی ملاقات
سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ، سعودی عرب کے وزیر دفاع اور پاکستان کے آرمی چیف نے ہفتے کے روز ملاقات کی جس میں ایران سے "ان حملوں کو روکنے کے طریقوں" پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایجنسی نے کہا، "ملاقات کے دوران، انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان مشترکہ سٹریٹجک دفاعی معاہدے کے فریم ورک کے اندر مملکت پر ایرانی حملوں اور ان حملوں کو روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جو خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔"
ایران کے پڑوسی پاکستان کی طرف سے فوری طور پر کوئی ایسا بیان نہیں آیا جو اب تک اس پھیلتی ہوئی جنگ میں کارگر ہو۔
ستمبر میں، اسرائیل کی طرف سے قطر میں حماس کے اہلکاروں پر حملے کے بعد، سعودی عرب اور جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان نے ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو کسی بھی ملک پر کسی بھی حملے کو دونوں پر حملہ قرار دیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بعد میں کہا کہ اگر اس معاہدے کے تحت ضرورت پڑی تو ان کے ملک کا جوہری پروگرام سعودی عرب کو "دستیاب" کر دیا جائے گا۔
حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کی تصدیق کردی
مشرقی لبنان میں وادی بیکا کے علاقے میں اسرائیلی کمانڈوز اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کے بعد خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق، حزب اللہ نے اب اس کے جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے "شام کی سمت سے چار اسرائیلی دشمن فوج کے ہیلی کاپٹروں کی دراندازی کا مشاہدہ کیا"۔
حزب اللہ نے بیکا کے مشرقی بعلبیک ضلع کے ایک قصبے کے نام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لینڈنگ کے بعد، پیش قدمی کرنے والے دستے کو حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑا۔
حزب اللہ نے مزید کہا، "دشمن کی طاقت کے بے نقاب ہونے کے بعد جھڑپ بڑھ گئی،" اسرائیلی فوجیوں نے شدید فضائی حملے کیے اور جھڑپ شروع ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔
ایک الگ بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹتے ہی راکٹ داغے تھے۔ حزب اللہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیج میں ہوا میں گولیوں چلائیں گئیں۔
لبنانی میڈیا کے مطابق جمعہ کو نبی شیٹ پر کم از کم 13 اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے، لبنان کی وزارت صحت نے کم از کم نو افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔
روس نے ایران کو امریکی فوج پر حملے میں مدد کے لیے معلومات فراہم کیں
پینٹاگون کے سربراہ نے ان رپورٹس پر ردعمل ظاہر کیا کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ دو امریکی انٹیلی جنس اہلکاروں کے مطابق روس نے ایران کو ایسی معلومات فراہم کی ہیں جن سے تہران کو خطے میں امریکی جنگی جہازوں، طیاروں اور دیگر اہداف پر حملے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان عہدیداروں نے، جنہیں اس حساس معاملے پر عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ امریکی انٹیلی جنس نے اس بات کا تعین نہیں کیا ہے کہ آیا روس ایران کو اس معلومات کے ساتھ کیا کرنے کا اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اپنی بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایران خلیجی ممالک میں امریکی اثاثوں اور اتحادیوں پر جوابی حملے کر رہا ہے۔ بہر حال، یہ پہلا اشارہ ہے کہ ماسکو اس تنازع میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ روس خطے میں امریکی اہداف کے بارے میں ایران کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے جمعہ کو صحافیوں کو بتایا کہ "اس سے ایران میں فوجی کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ ہم انہیں مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔" امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے جمعہ کو ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب ان سے ان رپورٹوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "امریکی عوام اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ان کا کمانڈر ان چیف بخوبی جانتا ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عوامی سطح پر ہو یا بیک چینل، اس کا مقابلہ اور مضبوطی سے کیا جا رہا ہے۔"
بحرین میں فضائی حملے کے سائرن فعال ہو گئے
بحرین کی وزارت داخلہ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ "قریب ترین محفوظ جگہ" کا رخ کریں۔ بحرین میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران یہ دوسری بار سائرن بجائے گئے ہیں۔
ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے
ایران نے اسرائیل پر پھر سے میزائل حملہ کیا ہے۔ یروشلم، جنوبی نیوگیف اور اسرائیل کے جنوب کے بڑے حصوں میں بھی سائرن بج رہے ہیں۔
عراق میں بغداد ایئرپورٹ پر تازہ ڈرون حملہ
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کی آدھی رات کے بعد بغداد ایئرپورٹ کمپلیکس، جس میں ایک فوجی اڈہ اور ایک امریکی سفارتی سہولت شامل ہے، کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایک سیکورٹی اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ "کئی ڈرون اور میزائل حملے ہوائی اڈے پر ہوئے" اور ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر بھیج دی گئیں۔ ایک اور سیکیورٹی ذرائع نے ڈرون حملے کے بعد ایئرپورٹ پر آگ لگنے کی تصدیق کی۔
امریکہ اسرائیل پر ایران میں آبادی والے علاقوں پر حملہ کرنے کا الزام
اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے امریکہ اور اسرائیل پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا۔ امیر سعید ایروانی نے الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر ملک بھر میں عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، بشمول گنجان آباد رہائشی علاقے۔ ایروانی نے صحافیوں کو بتایا، "یہ کارروائیاں واضح طور پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ایران جنگ یا کشیدگی نہیں چاہتا لیکن اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران اپنی سرزمین اور آزادی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایرانی نے یہ بھی کہا کہ ایران ٹرمپ کے اس بیان کو قبول نہیں کرتا کہ اسے ملک کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں کردار ادا کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ "ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔"