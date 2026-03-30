ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایرانی میزائل حملے میں اسرائیلی فیکٹری میں بھیانک آتشزدگی، ایران کا امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنانے کا اعلان، ٹرمپ نے کہا۔۔میرا مقصد ایران کا تیل حاصل کرنا، ایران نے کیا خبردار
آج امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا 31 واں دن ہے۔ ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تنازعہ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل ایران اور لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جب کہ ایران اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک میں واقع اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے 10 دن کا الٹی میٹم جاری کیا ہے۔ دریں اثناء امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے فوجی دستے کو تعینات کر دیا ہے۔ ایرانی رہنماؤں کا الزام ہے کہ امریکہ کھارگ جزیرہ پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی کارروائی شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس جنگ میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ تنازع 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہوا تھا جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل اور ہمسایہ عرب خلیجی ممالک پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ابتدائی حملوں کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور ان کے خاندان کے کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر پہلے سے عائد بعض پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ آبنائے کو مکمل طور پر بند کرنے کے بجائے، ایران کی حکمت عملی آبی گزرگاہ پر دباؤ ڈال کر ٹریفک کو محدود کرنا ہے۔ دریں اثنا، امریکی حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے قریب پہنچ سکتی ہے، حالانکہ ایرانی رہنما عوامی طور پر کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ اتوار کے روز، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے ایک سخت انتباہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ مغربی ایشیائی خطے میں واقع امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو "جائز اہداف" سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ واشنگٹن نے ایران کے اندر اپنے "زیادہ تر" فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ تاہم، انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی مہم مزید کچھ عرصے تک جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تہران کے جوہری پروگرام مکمل طور پر اور مستقل طور پر بے اثر ہو جائیں۔ اس تنازعہ کے نتیجے میں تیل اور قدرتی گیس کی عالمی سپلائی پر ایک بحران منڈلا رہا ہے، کھاد کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور ہوائی سفر بھی متاثر ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول نے بازاروں اور قیمتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر حوثی باغی ایک بار پھر آبنائے باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بحیرہ احمر کے قریب واقع ہے تو عالمی جہاز رانی کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ آبنائے عام طور پر عالمی تجارت کا تقریباً 12 فیصد ہے۔
LIVE FEED
ایرانی میزائل حملے میں اسرائیلی فیکٹری میں بھیانک آتشزدگی
ایران نے اسرائیل کے شہر نیوت ہووا پر میزائل حملہ کیا۔ جس کے نتیجے میں مقامی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سچ پر شیئر کیا۔
ہمارے میزائل اپنی جگہ پر ہیں۔۔۔ایران کا امریکہ کو زمینی حملے کی دھمکی پر انتباہ
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایرانی افواج "امریکی فوجیوں کی زمین پر آمد کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ انہیں آگ لگا دی جائے اور ان کے علاقائی شراکت داروں کو اس کی مستقل سزا دی جائے"۔
قالیباف نے مزید کہا، "ہمارے حملے جاری ہیں۔ ہمارے میزائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہمارا عزم اور ایمان مضبوط ہوا ہے۔"
واٹر پلانٹ پر ایرانی حملے میں ایک ہندوستانی شہری ہلاک: کویت
کویت نے کہا کہ پیر کی علی الصبح ایک پاور اور ڈی سیلینیشن پلانٹ پر ایرانی حملے میں وہاں ایک ہندوستانی کارکن ہلاک ہوگیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی KUNA کی طرف سے جاری کردہ بیان میں اس پلانٹ کی نشاندہی نہیں کی گئی جس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حکام نے کہا کہ حملے کے باوجود بجلی اور پانی کی سپلائی بدستور جاری ہے۔ خلیجی عرب ریاستوں میں پانی کی سپلائی کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس اہم ہیں۔ ایرانی حملوں نے پہلے ہی کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔
مجھے ایران کا تیل لینا پسند ہے: ٹرمپ
خلیج میں جاری تنازع کے درمیان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف متعدد آپشنز پر غور کر رہا ہے، جس میں اس کے اہم تیل کے مرکز کھارگ جزیرے پر قبضہ کرنے کا امکان بھی شامل ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔
ٹرمپ نے پیر کے اوائل میں دی فنانشل ٹائمز کے ذریعہ شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ، " سچ پوچھیں تو، میری پسندیدہ چیز ایران میں تیل لینا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں، 'آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟' لیکن وہ احمق لوگ ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جزیرہ کھارگ پر قبضہ کرنے کا اقدام کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اخبار کو بتایا، "شاید ہم جزیرہ کھارگ لے لیں گے، شاید ہم نہ لیں۔ ہمارے پاس بہت سے اختیارات ہیں۔" "اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہمیں وہاں (کھارگ جزیرے پر) تھوڑی دیر کے لیے رہنا پڑے گا۔"
وہاں ایرانی دفاع کے بارے میں پوچھے جانے پر، انہوں نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی دفاع ہے، ہم اسے آسانی سے لے سکتے ہیں۔"
امریکہ پہلے ہی جزیرے پر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کر چکا ہے۔ دوسری جانب ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی فوجی اس کی سرزمین پر اترے تو وہ خلیجی عرب ممالک پر خود زمینی حملہ کرے گا اور نئے حملے کرے گا۔
ہم امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنائیں گے: آئی آر جی سی
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ امریکی اور اسرائیلی حکام کی نجی رہائش گاہیں اب ایران کے لیے جائز اہداف بن چکی ہیں۔
ایران کا خندب ہیوی واٹر پروڈکشن پلانٹ بند: بین الاقوامی جوہری ایجنسی
انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (IAEA) کے مطابق، خندب میں واقع ایران کے بھاری پانی کے پیداواری پلانٹ، جس پر ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ 27 مارچ کو حملہ کیا گیا تھا۔۔ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ نے یہ بھی کہا کہ اس تنصیب میں کوئی بھی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں ہے۔