ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: لاریجانی اور غلام رضا کے قتل کے بعد ایران کے اسرائیل پر لگاتار حملے، وسطی اسرائیل میں 'بڑے پیمانے پر تباہی، نیٹو کے انکار سے ٹرمپ بوکھلائے
اسرائیل-امریکہ اور ایران کی جنگ آج 19ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ کی قیادت کو ایک بڑا دھچکا لگاتے ہوئے دو سینئر ایرانی سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے بدھ کو اپنے خلیجی عرب پڑوسیوں اور اسرائیل پر نئے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کو جنگ کے پہلے دن ایک فضائی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد سے ملک کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ جنرل غلام رضا سلیمانی پاسداران انقلاب کے تمام رضاکار بسیج کے سربراہ تھے۔ ایران نے دونوں افراد کے قتل کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران نے بدھ کے روز اسرائیل کی طرف میزائلوں کا ایک بیراج شروع کیا جب ملک کے وسطی حصے میں سائرن بجنے لگے اور تل ابیب میں زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل کی میڈیکل سروس میگن ڈیوڈ ایڈوم نے بتایا کہ تل ابیب کے مشرق میں واقع ضلع رامات گان میں دو افراد ہلاک ہوئے۔ سعودی عرب، کویت اور دیگر عرب ریاستوں کو بھی بدھ کے روز ایران سے فائر کیے گئے میزائلوں اور ڈرونز کی بیراجوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں فضائی دفاعی نظام نے روک دیا۔ وہیں، توانائی کے عالمی بحران کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ، ایک ایرانی اہلکار نے کہا کہ تہران کا اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی پر اپنی سخت گرفت ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو اور دیگر بیشتر اتحادیوں نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔
LIVE FEED
’ایران کا سیاسی نظام مضبوط‘، کسی ایک فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا: ایرانی وزیر خارجہ
ایران نے تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی چیف علی لاریجانی اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ قطری نیوز چینل الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے زور دے کر کہا ہے کہ اعلیٰ حکام کا قتل ایران کی حکومت کے لیے کوئی دھچکا نہیں ہوگا۔ عراقچی نے کہا کہ "میں نہیں جانتا کہ امریکی اور اسرائیلی ابھی تک اس نکتے کو کیوں نہیں سمجھ سکے ہیں: اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے جس میں سیاسی، اقتصادی اور سماجی ادارے قائم ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ، "کسی ایک فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی اس ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی ہے،" عراقچی نے کہا، "یقیناً، افراد بااثر ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے - کچھ بہتر، کچھ بدتر، کچھ کم - لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران میں سیاسی نظام ایک بہت مضبوط ڈھانچہ ہے۔"
وسطی اسرائیل میں 'بڑے پیمانے پر تباہی
اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے وسطی اسرائیل میں 'بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچانے' کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 براڈکاسٹر رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے تازہ ترین میزائل حملے کے بعد وسطی شہر کفر قاسم میں کم از کم چار مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ "وہاں املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے،" اس نے رپورٹ کیا۔
تل ابیب پر حملے لاریجانی کے قتل کا ’بدلہ‘: ایران
اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کا کہنا ہے کہ لاریجانی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے جواب میں اس کے میزائلوں نے "اسرائیل کے قلب میں 100 سے زیادہ فوجی اور سیکورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا"۔
فارس نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، آئی آر جی سی نے کہا کہ یہ مقامات اسرائیل کے "متعدد اور انتہائی جدید دفاعی نظام" کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
آئی آر جی سی نے کہا کہ اس نے "انتقامی" حملے میں خرمشہر چار، قدر، عماد اور خیبرشکان میزائل داغے ہیں۔