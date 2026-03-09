ایران-اسرائیل جنگ LIVE اپ ڈیٹ: مجتبیٰ خامنہ ای کے چارج سنبھالتے ہی ایران نے نئے میزائل داغے، اسرائیل کا اندازہ؛ جنگ طویل ہوگی
Published : March 9, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 9:35 AM IST
امریکی اور اسرائیلی حملوں کے درمیان ایران نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مرحوم آیت اللہ علی خامنہ ای کے صاحبزادے مجتبیٰ علی خامنہ ای کو اپنا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی نے ایک ایکس پوسٹ میں یہ اطلاع دی۔ مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ "ایران کی ماہرین کی اسمبلی نے آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہنما مقرر کیا ہے۔"
مجتبیٰ علی خامنہ ای کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ماہرین کی اسمبلی نے ایرانیوں سے اتحاد برقرار رکھنے اور مجتبی خامنہ ای کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ مجتبیٰ خامنہ ای کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران بھر میں جشن کا سماں ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اپنی خوشی کا اظہار کرنے سڑکوں پر نکل آئی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اور مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے مجتبیٰ خامنہ ای کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
ایران کے دارالحکومت تہران میں حملے جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مجتبیٰ خامنہ ای کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
دریں اثناء ایرانی جوابی حملوں میں سعودی عرب کے شہر الخرج میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک آٹھ امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔
LIVE FEED
اسرائیل نے اپنی عوام سے طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا
لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے فوج کی طرف سے فراہم کردہ تبصروں میں، ہوم فرنٹ کمانڈ کے سربراہ اور دیگر فوجی حکام کے ساتھ منعقدہ ایک جائزہ میں بات کی۔ ضمیر نے کہا کہ اسرائیل پہلے ہی دو سال سے طویل ایمرجنسی کی حالت میں ہے۔ "ہمیں اس وقت جس چیز کی بنیادی طور پر ضرورت ہے وہ استقامت اور صبر ہے۔ اس میں ابھی بہت وقت لگے گا، آپ کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنا بھی وقت لگے، اس میں وقت لگے گا۔"
اسرائیل نے ایران، لبنان پر حملے شروع کر دیے
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں پر حملوں کے متوازی طور پر وسطی ایران میں حملوں کی ایک لہر شروع کر دی ہے۔
اگر حملے جاری رہے تو ایران ’سب سے زیادہ نقصان اٹھانے گا: سعودی عرب
سعودی وزارت خارجہ نے مملکت اور دیگر خلیجی، عرب اور اسلامی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات سمیت شہری مقامات پر حملے، "سیکیورٹی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے عزم کے علاوہ اور کچھ نہیں ظاہر کرتے ہیں اور یہ بین الاقوامی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے"۔
اس نے حملوں کے لیے ایران کے جواز کو بھی غلط قرار دیا۔ وزارت نے تہران کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ سعودی عرب نے جنگ کے لیے اپنی سرزمین سے لڑاکا طیاروں اور ایندھن بھرنے والے طیاروں کو چلانے کی اجازت دی تھی۔ وزارت نے واضح کیا کہ زیربحث طیارے سعودی اور جی سی سی کی فضائی حدود کو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز سے بچانے کے لیے فضائی گشت کر رہے تھے۔ اس نے یہ انتباہ بھی کیا کہ ایرانی حملے جاری رکھنے سے "مزید کشیدگی کی نشاندہی ہوتی ہے" اور اس کے موجودہ اور مستقبل کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔
وزارت نے کہا کہ "ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے ایران کے موجودہ اقدامات دانشمندی یا کشیدگی کے دائرے کو پھیلانے سے بچنے میں دلچسپی کی عکاسی نہیں کرتے، جس میں ایران کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔"
یو اے ای ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا جواب دے رہا ہے: وزارت دفاع
اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک کا ایئر ڈفینس سسٹم ایران کی جانب سے آنے والے میزائل اور ڈرون خطرات کا جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ سنائی دینے والی آوازیں مداخلت کا نتیجہ ہیں۔
سعودی عرب میں امریکی فوجی سروس کا رکن ہلاک
امریکی فوج نے کہا کہ یکم مارچ کو سعودی عرب میں فوجیوں پر ایرانی حملے میں ایک فوجی اہلکار زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ دو امریکی حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ غیر ضروری اہلکاروں اور تمام عملے کے اہل خانہ کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دینے جا رہا ہے کیونکہ ایران اپنے حملوں میں اضافہ کر رہا ہے۔
حکام کے مطابق، جنگ میں ایران میں کم از کم 1,230، لبنان میں کم از کم 397 اور اسرائیل میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کو اپنے پہلے فوجی کی ہلاکت کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپ میں دو فوجی ہلاک ہوگئے۔
خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ
مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے درمیان خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برینٹ کروڈ کے ایک بیرل کی قیمت 108.77 امریکی ڈالر تک بڑھ گئی ہے، جو کہ 2020 میں COVID-19 کی وبا شروع ہونے کے بعد سے اس کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ پچھلے ہفتے 28 فیصد اضافے کے اوپر ہے۔
ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز سے تیل کا بہاؤ عملی طور پر رک گیا ہے۔ ایرانی فورسز وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے: مجتبیٰ خامنہ ای کی تقرری پر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کے طور پر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کی تقرری کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انھوں نے سادگی سے کہا، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ ای ایک "کم وزنی" اور "ناقابل قبول" امیدوار ہیں۔