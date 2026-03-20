ماہرین نے خبردار کیا، اسرائیل کی جانب سے ایران کے سرکردہ لیڈروں کی ہلاکتیں تیز رفتاری سے الٹا فائر ہو سکتی ہیں
Published : March 20, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 7:11 AM IST
تہران، یروشلم، دبئی، قطر: ایران-اسرائیل-امریکہ جنگ جو جمعرات کو اپنے 20 ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، غیر معمولی سطح پر پہنچ گئی ہے، اسرائیل نے ایران کے اہم جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا اور تہران نے قطر اور دیگر خلیجی ممالک میں گیس پلانٹس کو نشانہ بنا کر مزید شدید جوابی کارروائی کی۔
آئیے آپ کو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ہونے والی تازہ ترین پیشرفت کی رفتار سے آگاہ کرتے ہیں
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنوبی پارس پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں امریکہ کو 'کچھ نہیں معلوم': امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ڈائیلاگ کیا اور وعدہ کیا کہ اسرائیل ایران کے بڑے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا، لیکن اگر ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا اور فیلڈ کو "بڑے پیمانے پر اڑا دے گا"۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر تصدیق کی کہ اسرائیل نے جنوبی پارس فیلڈ پر حملہ کیا تھا لیکن دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اس حملے کے بارے میں "کچھ نہیں معلوم"، حالانکہ رپورٹس کے مطابق واشنگٹن کو مطلع کیا گیا تھا۔
ایران نے قطر گیس مرکز پر حملہ کیا، 'بڑے پیمانے پر نقصان': ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ ایک میزائل قطر کے مرکزی گیس پلانٹ کو تباہ کن حملے میں مارے جانے کے چند گھنٹے بعد گرا۔ قطر کی سرکاری توانائی فرم نے کہا کہ گیس کے مرکز پر حملوں سے اس کی کئی مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور "وسیع پیمانے پر" نقصان پہنچا۔
متحدہ عرب امارات نے گیس کی سہولت بند کردی: اماراتی دارالحکومت کے میڈیا آفس نے کہا کہ ابو ظہبی نے میزائلوں سے گرنے والے ملبے کی وجہ سے گیس کی سہولت پر کام بند کردیا ہے۔
آبنائے ہرمز کے قریب پراجیکٹائل سے ٹکرانے والے جہاز: ایک برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے ساحل پر آبنائے ہرمز کے قریب ایک پراجیکٹائل نے ایک بحری جہاز سے ٹکرایا، جس سے آگ لگ گئی۔
تل ابیب کے قریب حملے میں ایک شخص ہلاک: ایرانی میزائل فائر کے راتوں رات تل ابیب سے 20 کلومیٹر شمال مشرق میں ایک غیر ملکی کارکن کے طور پر ایک شخص ہلاک ہو گیا، طبی ماہرین نے جمعرات کو بتایا کہ اسرائیل میں جاری جنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔
قطر نے ایرانی سفارت کاروں کو بے دخل کردیا: قطر کی وزارت خارجہ نے راس لافان کی تنصیب پر حملے کے بعد ایران کے فوجی اور سیکیورٹی اتاشیوں کو اپنے عملے سمیت 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔
یو ایس سنٹرل بینک نے افراط زر کے آؤٹ لک میں اضافہ کیا: امریکی فیڈرل ریزرو نے جنگ کی وجہ سے "غیر یقینی" معاشی نقطہ نظر کا حوالہ دیتے ہوئے، شرح سود کو مستحکم رکھنے پر افراط زر کے لیے اپنا نقطہ نظر بڑھایا۔
اسرائیل نے ایرانی انٹیلی جنس وزیر کو قتل کرنے کے بعد حملے جاری رکھنے کا عزم کیا: اسرائیلی فوج نے ایرانی انٹیلی جنس وزیر اسماعیل خطیب کو ہلاک کرنے کا اعلان کرنے کے بعد، ایران کے سینیئر اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ایک فوجی ترجمان نے ٹیلی ویژن پر بریفنگ میں کہا کہ "ہم حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کی تلاش جاری رکھیں گے۔ خاتمے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔"
خامنہ ای نے بدلہ لینے کا عزم کیا: ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے ایک تحریری پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کے قاتلوں کو "اس کی قیمت چکانی پڑے گی"۔ مجتبیٰ خامنہ ای نے مزید کہا کہ "بہائے گئے خون کا ہر قطرہ قیمت پر آتا ہے اور ان شہداء کے مجرم قاتلوں کو جلد ہی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔"
جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں سے بات کر رہا ہے ترکی
ترکی کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں سے بات کر رہا ہے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق، ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ ترکی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں مخالف کہاں کھڑے ہیں اور وہ تنازعہ کو "پھیلنے سے روکنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔"
دوحہ میں اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں، فیدان نے اسرائیل پر جنگ کو "بنیادی اکسانے والا" ہونے کا الزام لگایا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ ایران کو بھی اس کی سنگین ذمہ داری اٹھانا ہے۔ فیدان نے کہا کہ جواز کچھ بھی ہو، خطے کے ممالک پر ایران کے حملے علاقائی استحکام کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں اور ناقابل قبول ہیں۔