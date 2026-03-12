ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: آبنائے ہرمز پرتیل کے جہازوں پر حملے جاری، ایران نے جنگ بندی کے لیے تین شرائط رکھ دیے، امریکی آئل ٹینکر پر ایرانی حملے میں ہندوستانی شہری ہلاک
امریکہ اسرائیل ایران جنگ جمعرات کو 13ویں دن میں داخل ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری جاری ہے۔ ایران اسرائیل اور دیگر خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی مہلک حملے کر رہا ہے۔ لڑائی تھمنے کے آثار نظر نہیں آتے۔ یروشلم اور اسرائیل کے دیگر حصوں میں آدھی رات کے فوراً بعد سائرن بجنے اور زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے بدھ کو دبئی میں دنیا کے مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا اور تجارتی جہازوں پر حملہ کیا جب کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے تہران کو ہلا کر رکھ دیا۔ دریں اثنا، اقوام متحدہ نے ایران کے خلیجی پڑوسیوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ حالیہ حملوں نے 13 دن پہلے شروع ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے دنیا بھر میں کافی اقتصادی خلل پیدا کرنے کے لیے ایران کی مہم کو تیز کر دیا ہے، لیکن جنگ کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لڑائی تجارتی راستوں میں خلل ڈال رہی ہے، خلیج سے ایندھن اور کھاد کی سپلائی میں خلل ڈال رہی ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں آئل فیلڈز اور ریفائنریوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے آبنائے ہرمز کے ذریعے کارگو کی آمدورفت کو مؤثر طریقے سے روک دیا گیا ہے، جہاں سے دنیا بھر میں تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ اس کے جواب میں، بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے 400 ملین بیرل تیل چھوڑنے پر اتفاق کیا، جو اس کی تاریخ میں تیل کا سب سے بڑا ہنگامی ذخیرہ ہے، تاکہ توانائی کی منڈی پر جنگ کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا کہ امریکہ تیل کی بلند قیمتوں سے نمٹنے کے لیے اگلے ہفتے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرے گا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز کہا کہ حالیہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں کم از کم 634 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے کہا کہ لبنان میں کم از کم 759,000 افراد ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 1300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اسرائیل نے 12 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کے سات فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور آٹھ شدید زخمی ہیں۔ اب ایران نے خلیجی ممالک میں ٹیک کمپنیوں، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو اپنا جائز ہدف قرار دیا ہے۔
LIVE FEED
کویت کی رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں دو افراد زخمی
کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آج صبح سویرے ملک کے جنوب میں ایک "دشمن کے ڈرون نے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا"۔ وزارت نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کم از کم دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور وہ زیر علاج ہیں۔ وزارت نے کہا کہ حملے سے مادی نقصان بھی ہوا ہے۔
تہران نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھ دیں
ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے تین شرائط بیان کی ہیں: تہران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں۔
امریکی آئل ٹینکر پر ایرانی حملے میں ہندوستانی شہری ہلاک
عراق کے قریب ایک امریکی آئل ٹینکر پر ایرانی خودکش کشتی کے حملے میں ایک ہندوستانی شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق ایک ایرانی خودکش کشتی نے امریکی آئل ٹینکر سیفیسی وشنو پر عراقی پانیوں میں خور الزبیر پورٹ کے قریب حملہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں ایک ہندوستانی شہری، جس کا نام ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، مارا گیا، جب کہ آئل ٹینکر میں سوار بقیہ عملے اور مسافروں کو بچا کر بصرہ لے جایا گیا۔ سیفیسی کے قریبی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کمپنی کو حملے میں ہندوستانی شہری کی موت کی خبر سے بہت دکھ ہوا ہے۔
عراق نے بصرہ بندرگاہ پر مہلک حملے کے بعد تیل کے ٹرمینلز بند کر دیے
حکام نے بتایا کہ جمعرات کو علی الصبح عراق کی بصرہ بندرگاہ پر ایک حملے میں کم از کم ایک شخص کی ہلاکت نے ملک کے تمام آئل ٹرمینلز پر کارروائیاں روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عراق کی بندرگاہوں کے لیے جنرل کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل فرحان الفردوسی نے جمعرات کو سرکاری عراقی خبر رساں ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں یہ اعلان کیا۔ الفارتوسی نے کہا کہ اس حملے میں خلیج فارس کی بصرہ بندرگاہ میں ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک تیل کی منتقلی میں مصروف ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جہاز کو فضائیہ سے یا سمندری ڈرون یا میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ امدادی کارکنوں نے حملے کے بعد ایک لاش نکالی۔ امریکی آئل ٹینکر پر ایرانی حملے میں ہندوستانی شہری ہلاک ہوا ہے اور 38 دیگر کو ریسکیو کیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں تجارتی بندرگاہیں کھلی ہیں تاہم تیل کے ٹرمینلز بند کر دیے گئے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کے کنٹینر جہاز پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی
برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی (یو کے ایم ٹی او) کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جبل علی کے شمال میں 35 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ایک کنٹینر جہاز پر حملہ ہوا ہے۔
میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی نے کہا کہ، " ماسٹر نے اطلاع دی ہے کہ کنٹینر جہاز نامعلوم پراجیکٹائل سے ٹکرایا ہے جس کی وجہ سے جہاز میں ایک چھوٹی سی آگ لگ گئی تھی،" اس نے کہا۔ "اندھیرے کی وجہ سے نقصان کا مکمل تخمینہ لگانا مشکل ہے۔ تمام عملہ محفوظ ہے۔"
یہ واقعہ خلیج میں تیل کے ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا تازہ ترین واقعہ ہے کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔