ایران-اسرائیل جنگ LIVE: ٹرمپ نے کہا ایران اب ختم ہو چکا، ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری، ایران نے کہا۔۔امریکہ کے زمینی حملے کا انتظار
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جمعہ کو ساتویں روز میں داخل ہو گئے۔ جنگ کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جارہی ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران میں اب سب کچھ ختم اور برباد ہوگیا ہے۔ وہیں، ایران نے امریکہ کو زمینی حملے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی زمینی حملے کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیل سمیت خلیجی ممالک میں امریکی بیسز پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران تیزی سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ ایران تیز رفتاری سے حملے کر رہا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے آذربائیجان پر ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں ایک اسکول اور ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ایوان کے قانون سازوں نے 212-219 ووٹوں میں ایران پر ٹرمپ کے حملے کو روکنے کے لیے جنگی طاقتوں کی قرارداد کو مسترد کر دیا، جس کے ایک دن بعد سینیٹ نے اسی طرح کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ کویت میں امریکی سفارتخانہ ملک پر ایرانی حملوں کے جوابی حملے کے بعد بند کر دیا گیا، یہ دوسرا امریکی سفارتی مشن بن گیا جس نے ایران میں جنگ کے بڑھتے ہی کام کو مکمل طور پر روک دیا۔ کویت بھی وہ مقام ہے جہاں اتوار کو ایرانی ڈرون سے چھ امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ انہیں ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب میں کردار ادا کرنا چاہیے، یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ آیا واشنگٹن اور اسرائیل حکومت کی تبدیلی یا پالیسی رعایتیں چاہتے ہیں کیونکہ تنازع تیزی سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ۔تہران نے مشرق وسطیٰ کے فوجی اور اقتصادی ڈھانچے کی تباہی سے خبردار کیا ہے اور جنگ نے مالیاتی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے 2024 کے موسم گرما کے بعد تیل کی قیمت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد جمعرات کو وال اسٹریٹ پر اسٹاک ڈوب گیا۔ ان ممالک کے حکام کے مطابق، جنگ میں ایران میں کم از کم 1,230 ہلاکتیں ہوئیں ہیں جبکہ لبنان میں 70 اور اسرائیل میں ایک درجن کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
LIVE FEED
تہران پر فضائی حملوں کی ’وسیع لہر‘ شروع: اسرائیل
اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے جنگی طیارے ایرانی دارالحکومت میں "انفراسٹرکچر پر حملوں کی ایک نئی لہر" میں مصروف ہیں۔ ایک بیان میں اسرائیل نے حملوں کو "وسیع" قرار دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تہران میں الجزیرہ کے نامہ نگار نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ دارالحکومت کے اوپر آسمانوں پر جنگی طیاروں اور دھماکوں کی آوازیں واضح طور پر سنی جا سکتی ہیں۔
ایرانی سفارت کار اور آئی آر جی سی کمانڈر ملک چھوڑ دیں: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے سفارت خانوں میں موجود ایرانی سفارت کاروں سے ملک چھوڑ کر سیاسی پناہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈروں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں مکمل استثنیٰ حاصل ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں مار دیا جائے گا۔
خلیجی ممالک پر ایران کے حملے جاری
قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی خطے میں مزید ایرانی حملوں کی مزید اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر حملوں کو فضائی دفاع کے ذریعے روکنے کا دعویٰ کیا جاریا ہے۔ یہ حملے پورے خلیج میں ایک وسیع مہم کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں، وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے شہزادہ سلطان ایئر بیس کی طرف بڑھنے والے تین بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے، جو گزشتہ چند دنوں میں اس طرح کا دوسرا حملہ ہے۔ بحرین میں، دارالحکومت میں دو ہوٹلوں اور ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کی اطلاع ہے۔ اس واقعے میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
کویت میں، فوج نے اطلاع دی ہے کہ ملک پر راتوں رات میزائل اور ڈرون داغے جا رہے ہیں۔ کویت سٹی کے جنوب میں ایک ایئربیس کے قریب دھماکے اور آگ لگنے کے بارے میں آن لائن کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ نیز، کویت میں امریکی سفارت خانے نے حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی خدمات کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
قطر میں حکام نے بتایا کہ ملک کے فضائی دفاع نے 13 میزائلوں کو ناکارہ بنایا ہے، جب کہ ایک میزائل اس کے علاقائی پانیوں میں گرا۔