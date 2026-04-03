ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران کے اسرائیل اور خیلجی ممالک پر تباہ کن حملے، آئی آر جی سی نے امریکی ایف 35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا، سرکاری میڈیا نے کہا ممکن ہے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا ہو
Published : April 3, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 10:15 PM IST
ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ آج 35ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں میں جنگ ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کر دیا تھا، تاہم دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی جنگ کے بعد بھی امریکہ جنگ میں اپنے اہداف پر وضاحت پیش نہیں کر پایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قوم سے کیے گئے خطاب سے بھی کوئی اطمینان بخش جواب حاصل نہیں ہو پایا ہے۔ دوسری جانب، امریکہ اور اسرائیل کے ایران اور لبنان پر حملے جاری ہیں تو وہیں، ایرانی فوج اور لبنان کی حزب اللہ نے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی بیسز اور سہولیات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے فوج کے اعلیٰ جنرل کو جمعرات کو استعفیٰ دینے کو کہا ہے۔ پینٹاگون کے حکام نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، جو کہ ایران جنگ کے دوران سامنے آئی ہے اور یہ اعلیٰ ترین جرنیلوں اور ایڈمرلز کی ایک درجن سے زائد برطرفیوں کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ دریں اثناء ایران اسرائیل اور خلیجی عرب ریاستوں پر مزید میزائل داغ رہا ہے، اس کی فوج کے ترجمان نے جمعرات کو اصرار کیا کہ تہران ہتھیاروں، گولہ بارود اور پیداواری سہولیات کے پوشیدہ ذخیرے کو برقرار رکھتا ہے۔
وزارت صحت نے بتایا کہ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹوں نے اپنے زیادہ تر نقصانات کو جمعرات کے دن کے اوائل سے ٹھیک کر لیا، حالانکہ تیل کی قیمتیں اس وقت بلند رہیں جب ٹرمپ اپنے خطاب میں تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے واضح ٹائم ٹیبل پیش کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت 8.4 فیصد اضافے کے ساتھ 108.82 ڈالر فی بیرل پر تھی، جو 110 ڈالر سے کچھ کم ہوئی۔ بدھ کی رات اپنے خطاب میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی افواج اگلے دو یا تین ہفتوں میں ایران پر تباہ کن حملے کریں گے، یہاں تک کہ انہوں نے امریکی کارروائیوں کی کامیابی کا دعویٰ کیا اور دلیل دی کہ واشنگٹن کے تمام مقاصد اب تک پورے ہو چکے ہیں یا بیشتر کو حاصل کیا جا چکا ہے۔
امریکی جنگی طیارہ ایران پر گر کر تباہ، عملے کا ایک رکن بچا لیا گیا، امریکی میڈیا
ایک امریکی جنگی طیارہ ایران کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا ہے اور امریکی فوج نے عملے کے ایک رکن کو بچا لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے بڑے اداروں نے جمعہ کو یہ اطلاع دی جس کے بعد ایرانی میڈیا نے طیارے کے ملبے کی فوٹیج دکھائی۔ Axios اور CBS نیوز نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ جہاز میں سوار عملے کے دو ارکان میں سے ایک کو امریکی اسپیشل فورسز نے پہلے ہی بچا لیا تھا، لیکن عملے کے دوسرے رکن کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔
نیویارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، طیارہ ایک F-15E لڑاکا تھا، جسے پائلٹ اور ایک ہتھیاروں کے نظام کے افسر نے پچھلی سیٹ پر اڑایا تھا۔
سی این این نے یہ بھی کہا کہ ایرانی میڈیا کی طرف سے دکھائے گئے ملبے کی تصاویر کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ F-15 تھا، F-35 اسٹیلتھ فائٹر نہیں، جیسا کہ کچھ ایرانی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے۔امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ (اے ایف پی)
آئی آر جی سی نے امریکی ایف 35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا، سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکن ہے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا ہو
آئی آر جی سی کے ایف 35 کو مار گرانے کے دعوے کے بعد، ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ پائلٹ کو طیارے سے باہر نکلنے اور ایران کے اندر اترنے کے بعد پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ آئی آر جی سی کے دعویٰ کے بعد سامنے آیا ہے کہ پائلٹ کو تلاش کرنے والے امریکی طیارے کو واپس کر دیا گیا تھا۔
ایران کے آئی آر آئی بی میڈیا نے پہلے ایک تصویر شیئر کی تھی جو ایک پیراشوٹ کے ساتھ باہر نکلی ہوئی سیٹ دکھائی دیتی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر نے اس قیاس آرائی کو مزید ہوا دی کہ پائلٹ مل گیا ہے۔
آئی آر آئی بی نے ایرانی شہریوں سے بھی اپیل کی کہ اگر وہ پائلٹ کا سامنا کریں تو اسے گولی مارنے سے گریز کریں۔ یہ اپیل ان اطلاعات کے درمیان سامنے آئی ہے کہ عام شہری بھی پائلٹ کی تلاش کر رہے ہیں۔
ایرانی فورسز نے ڈرون مار گرایا، وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اس کا تعلق دونوں ممالک میں سے کسی ایک سے ہے
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصاویر شیئر کی ہیں جس میں ڈرون کے گرے ہوئے ہل اور اس کے ایک پر کو دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہماری بہادر افواج نے اس ڈرون کو ہمارے پیارے شہر شیراز میں مار گرایا۔ یہ ایک اور مضبوط ثبوت ہوسکتا ہے کہ خطے کے کچھ ممالک امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف حملوں اور جنگی جرائم میں ملوث اور مکمل طور پر شریک ہیں۔ ہمیں خطے میں اس ڈرون کو چلانے والے دونوں ممالک میں سے کسی ایک سے وضاحت کی ضرورت ہے!"
ایرانی حملے میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچا: کویت
کویت نے جمعے کے روز کہا کہ ایرانی حملے میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ یہ حملہ جمعہ کی صبح آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد کیا گیا۔ تفصیل بتائے بغیر، کویت نے کہا کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملے سے "پلانٹ کے کچھ اجزاء کو نقصان پہنچا۔" ڈی سیلینیشن کا عمل خلیجی عرب ممالک اور ایران کے لیے زیادہ تر پانی فراہم کرتا ہے، جس سے خلیج فارس کے نمکین پانی کو صحرائی علاقوں کے لیے پینے کے قابل پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ڈی سیلینیشن خلیجی عرب ممالک اور ایران کے لیے پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ عمل خلیج فارس کے نمکین پانی کو پینے کے پانی میں بدل دیتا ہے۔
کویت کا تقریباً 90 فیصد پینے کا پانی ڈی سیلینیشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تنازعہ میں ڈی سیلینیشن پلانٹس ایک بڑا ہدف بن گئے ہیں۔ ایران نے ابتدا میں امریکہ اور اسرائیل پر ایک پلانٹ پر حملہ کرنے کا الزام لگایا اور پھر خلیجی عرب ممالک میں پلانٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جو ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملوں کو اپنی روزی روٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔
آئی آر جی سی نے کروز میزائل مار گرایا: ایرانی میڈیا
آئی آر جی سی کے مطابق، اس نے زنجان، ایران کے اوپر ایک ہزار پاؤنڈ وار ہیڈ کے ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کو مار گرایا۔ ملک کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک نے میزائل کو مار گرایا، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ امریکی یا اسرائیلی میزائل تھا۔
ایران جنگ میں کم از کم 15 امریکی فوجی ہلاک اور 520 سے زائد زخمی: امریکی میڈیا
انٹرسیپٹ نے ایک دفاعی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ پینٹاگون منظم طریقے سے ایران جنگ میں امریکی ہلاکتوں کو کم کر رہا ہے اور اسے "جانی نقصان کو چھپانے" کا نام دے رہا ہے۔ انٹرسیپٹ کے تجزیے سے پتا چلا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 15 امریکی فوجی ہلاک اور 520 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس شمار میں USS جیرالڈ آر فورڈ میں آگ لگنے سے زخمی ہونے والے 200 سے زیادہ ملاح شامل نہیں ہیں۔ دو سرکاری اہلکاروں کے مطابق، ایرانی حملوں نے امریکی فوجیوں کو بھی اپنے اڈے چھوڑنے اور پورے خطے میں ہوٹلوں اور دفتری عمارتوں کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ "ہیگستھ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟" دفاعی اہلکار نے پوچھا۔ "دماغ رکھنے والا کوئی بھی جانتا تھا کہ یہ حملے آ رہے ہیں۔"
متحدہ عرب امارات کے حبشاں گیس پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی، آپریشن معطل
ابوظہبی کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ ایک روکے گئے پراجیکٹائل سے گرنے والے ملبے کی وجہ سے اماراتی گیس پروسیسنگ کمپلیکس، حبشان گیس کی تنصیب میں آگ لگ گئی۔
ابوظہبی کے میڈیا آفس کے مطابق، "آپریشنز کو معطل کر دیا گیا ہے جب کہ حکام نے حملے کا جواب دیا ہے. کسی زخمی کی اطلاع نہیں ہے،"
ڈرون حملے میں کویت کی آئل ریفائنری کو نقصان پہنچا
کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایکس پر جانکاری دی ہے کہ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے زیر انتظام الاحمدی میں ایک آئل ریفائنری پر جمعہ کی صبح ڈرون حملہ کیا گیا۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں "کئی آپریشنل یونٹس" میں آگ بھڑک اٹھی، لیکن کوئی ملازم زخمی نہیں ہوا۔
اس سے قبل کی گئی ایکس پوسٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ کویت پر "دشمن کے میزائل اور ڈرون حملے" جاری ہیں۔
اگر امریکہ نے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا تو علاقائی توانائی، ٹیلی کام فرموں پر حملہ کیا جائے گا: ایران
ایران کے پریس ٹی وی نے فوج کے ترجمان ابراہیم زلفغری کا ایک کلپ پوسٹ کیا ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکیاں جاری رکھی تو تہران امریکی شیئر ہولڈرز کے ساتھ علاقائی توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور انفارمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو نشانہ بنائے گا۔
ایرانی فوجی حکام نے بارہا دھمکی دی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔
میزائل، ڈرون حملوں کی نئی لہر کو روکا جارہا ہے
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ اس وقت نئے میزائل اور ڈرون حملوں کی لہر سے نبرد آزما ہے۔
ایران نے سیکورٹی کونسل میں آبنائے ہرمز پر ووٹنگ سے قبل اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف خبردار کیا
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کسی بھی "اشتعال انگیز اقدام" کے خلاف خبردار کیا ہے، بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، ایک مجوزہ قرارداد پر جمعہ کو ہونے والی ووٹنگ سے قبل۔ اگر یہ قرارداد منظور ہوتی ہے، تو اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو آبی گزرگاہ کھولنے کے لیے "دفاعی ذرائع" استعمال کرنے کا اختیار دے گا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت جارحین اور ان کے حامیوں کی طرف سے کوئی بھی اشتعال انگیز کارروائی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔
جمعرات سے اب تک پانچ ڈرونز کو روکا گیا: سعودی عرب
سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ایکس پر کہا کہ راتوں رات ایک ڈرون کو روک کر تباہ کر دیا۔ یہ خبر جمعرات کو ایک سابقہ پوسٹ کے بعد آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے ایئر ڈفینس سسٹم نے چار ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔
بنگلہ دیش نے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا
بنگلہ دیش توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے دفتری اوقات میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ مالز اور دکانوں کو جلد بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
ملک کی کابینہ نے سرکاری دفاتر میں ایندھن اور بجلی کے اخراجات میں 30 فیصد کمی کا حکم دیا ہے۔ نئی گاڑیوں، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی خریداری کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ تقریبات کے لیے آرائشی لائٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔
اسرائیل نے بالائی گلیلی کے لیے راکٹ اور میزائل وارننگ جاری کی
اسرائیل کی ہوم فرنٹ کمانڈ نے بالائی گلیلی کے علاقے میں مالکیہ، کریات شمونہ، تل ہائی اور میٹولا کے آس پاس کے علاقوں میں راکٹ اور میزائل حملوں سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔
ہوم فرنٹ کمانڈ، جسے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کا کام سونپا جاتا ہے، نے جمعہ کے روز بھی مغربی گلیلی کے علاقے میں "ایرانی طیاروں کی دراندازی" کے بارے میں الرٹ جاری کیا ہے۔
ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی دھمکیاں دے دیں، کہا، "پل" اگلا نشانہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی دھمکیوں کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع نہیں کیا ہے۔ انھوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "ہماری فوج، جو دنیا میں کہیں بھی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ہے، اس نے ایران میں جو بچا ہے اسے تباہ کرنا بھی شروع نہیں کیا ہے۔ آگے پل، پھر الیکٹرک پاور پلانٹس!" ٹرمپ نے مزید کہا، "نئی حکومت کی قیادت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، جلدی!"
حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز پر مزید حملوں کا دعویٰ کیا
لبنانی ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جنوبی لبنان میں البیضاء کے علاقے دیر ہنہ میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بناتے ہوئے دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا ہے۔ گروپ نے یہ بھی کہا کہ اس نے مالکیہ بستی میں اسرائیلی فوجیوں کو اور دیشون بستی میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک اور گروپ کو نشانہ بنایا۔ دونوں مقامات پر فوجیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔
عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کی 'مانیٹرنگ' کے لیے تجویز کا مسودہ تیار کیا جارہا ہے: ایران
ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کی 'مانیٹرنگ' کے لیے تجویز کا مسودہ تیار کر رہا ہے۔ ایک ایرانی سفارت کار کاظم غریب آبادی کے جمعرات کے تبصرے کا سرکاری IRNA نیوز ایجنسی نے دیا ہے۔ اس تجویز کو "محفوظ راستہ فراہم کرنے اور اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے" کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
خطے میں جہاز رانی پر ایران کے حملوں اور ساتھ ہی مبینہ طور پر خلیج فارس کے تنگ منہ سے گزرنے کے لیے دو ملین ڈالر کے مطالبے نے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ اس تجویز کا کیا مطلب ہوگا۔ عمان نے فوری طور پر اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ آبنائے ایرانی اور عمانی علاقائی پانیوں سے گزرتی ہے لیکن اسے ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ سمجھا جاتا ہے جس سے جہازوں کو آزادانہ طور پر گزرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔
غریب آبادی نے کہا، "قدرتی طور پر، جب ہمیں کسی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آبی گزرگاہ کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جارحانہ عمل کا نتیجہ ہے۔" "ہم اس وقت جنگ میں ہیں اور جنگ سے پہلے کے قوانین جنگ کے وقت جاری رکھنے کی توقع نہیں کر سکتے۔"
پینٹاگون نے ایران جنگ کے دوران آرمی چیف کی روانگی کی وجہ نہیں بتائی
پینٹاگون کے اعلیٰ ترجمان شان پارنیل نے کہا کہ جنرل رینڈی جارج "فوری طور پر نافذ العمل فوج کے 41ویں چیف آف سٹاف کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔"
برطرفی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کی طرف سے اعلیٰ جرنیلوں اور ایڈمرلز کی ایک درجن سے زیادہ برطرفیوں کا تازہ ترین واقعہ ہے۔
جنرل رینڈی جارج ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی کے گریجویٹ ہیں اور ایک انفنٹری افسر ہیں جنہوں نے پہلی خلیجی جنگ کے ساتھ ساتھ عراق اور افغانستان میں بھی خدمات انجام دیں۔ وہ 2021 سے 2022 تک سابق وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے اعلیٰ فوجی معاون تھے۔
ایران کے تل ابیب، ایلات پر تازہ حملے، اسرائیلی افواج اور فوجی صنعتی کمپنیوں کو "تباہ"
آئی آر جی سی نے تل ابیب، ایلات پر تازہ حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے تل ابیب اور ایلات کے اڈوں پر تازہ حملے کرکے اسرائیلی افواج اور فوجی صنعتی کمپنیوں کو "تباہ" کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اسرائیل کی سرزمین پر مزید میزائل داغے گئے ہیں۔ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام حملے کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔
پینٹاگون کے اعلیٰ ترجمان شان پارنیل نے کہا کہ جنرل رینڈی جارج فوج کے 41ویں چیف آف سٹاف کے عہدے سے فوری طور پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ جارج بائیڈن انتظامیہ کے تحت اگست 2023 سے آرمی چیف آف اسٹاف کے عہدے پر فائز ہیں، جو عام طور پر چار سال تک چلتا ہے۔
سی بی ایس نیوز کے ذریعہ قبل ازیں اطلاع دی گئی برطرفی، وزیر دفاع ہیگستھ کے گزشتہ سال عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلیٰ جنرلوں اور ایڈمرلز کی ایک درجن سے زائد برطرفیوں میں سے یہ تازہ ترین ہے۔ ان میں سے بہت سی دیگر برطرفیوں کی طرح، پینٹاگون کے اہلکار جارج کی روانگی کی کوئی وجہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔