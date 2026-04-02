ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران نے ٹرمپ کے خطاب کو پاگل پن قرار دے کر مسترد کر دیا، چین نے ایران کو دھمکی دینے پر امریکہ کو خبردار کیا، فوری جنگ بندی کا کیا مطالبہ
Published : April 2, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 10:56 PM IST
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے سے شروع ہونے والا تنازع جمعرات کو 34ویں روز میں داخل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے آج قوم سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے زیادہ تر مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور چند باقی کام اب مکمل ہونے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائیاں فی الوقت جاری رہیں گی لیکن جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس تنازعے میں ریاستہائے متحدہ کے مقاصد کا اعادہ کیا اور اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کو یہ بتاتے ہوئے کہا کہ جنگ اگلے دو یا تین ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی اہم تیل کی ترسیل کے راستوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری دیگر اقوام پر عائد ہوگی۔ دوسری پیش رفت میں، اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے زور دے کر کہا کہ ایران کے خلاف مشترکہ مہم نے مشرق وسطیٰ کے منظر نامے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ دریں اثنا، ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان نے کہا کہ تہران تنازع کو ختم کرنے کا خواہاں ہے، بشرطیکہ اس کے مخالفین اس بات کی ضمانت دیں کہ دشمنی دوبارہ نہیں بھڑکے گی۔ لبنان میں وزارت صحت نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ جنوبی بیروت اور آس پاس کے علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں سات افراد مارے گئے ہیں، جب کہ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا تھا۔
تہران نے B1 پل کے لیے انتقامی کارروائی کا عہد کیا، کئی ممالک میں پلوں کی فہرست تیار
ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق، تہران نے کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن میں کئی پلوں کی فہرست مرتب کی ہے جو کرج میں B1 پل پر امریکی اسرائیلی حملے کے جواب میں ایرانی فوجی کارروائیوں کے ممکنہ اہداف کے طور پر ہیں۔
ایران آبنائے ہرمز میں ٹریفک کی نگرانی کے لیے عمان کے ساتھ مشترکہ پروٹوکول کر رہا ہے تیار
ایران آبنائے ہرمز میں ٹریفک کی نگرانی کے لیے عمان کے ساتھ ایک پروٹوکول تیار کر رہا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی، آئی آر این اے نے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے حوالے سے بتایا۔ دیگر ایرانی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اس پروٹوکول کے تحت صرف ان بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی جو کچھ شرائط پر پورا اتریں گے۔
ایرانی فوج نے اردن میں امریکی لڑاکا طیارے کے اڈے کو نشانہ بنایا
ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایرانی فوج کے حوالے سے خبر دی ہے کہ "ہم نے اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں امریکی جدید لڑاکا طیارے اردن میں ازرق ایئر بیس پر تعینات ہیں۔ اردن میں ازراق ایئر بیس مغربی ایشیا میں امریکی فوج کے لیے اہم ترین اسٹریٹجک اور کمانڈ مراکز میں سے ایک ہے۔"
عراق نے شام کے راستے زمین سے ایندھن کی برآمد شروع کردی
حکام نے جمعرات کو بتایا کہ عراق نے شام کے راستے زمینی راستے سے خام تیل کی برآمد شروع کر دی ہے۔ 178 ٹینکرز منصوبہ بند 299 ٹرکوں کی کھیپ سے بنیاس ٹرمینل تک پہنچے ہیں۔
عراق کی تیل کی وزارت نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد خلیجی جہاز رانی کو بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان ریاستی محصولات کی حمایت اور برآمدات کو برقرار رکھنا ہے۔
ٹرک عراق کے مرکزی جنوبی مرکز بصرہ کو بائے پاس کرتے ہوئے شام کے بحیرہ روم کے ساحل تک تنف کراسنگ سے گزز گئے۔ وزارت نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی رکاوٹوں کے باوجود شام کے ساتھ ہم آہنگی کا حوالہ دیتے ہوئے حجم بتدریج پھیلے گا۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے بھی بنیاس میں آئل ٹینکروں کی آمد کی اطلاع دی۔
عراق اس سے قبل ترکی کی سیہان بندرگاہ کے ذریعے خام برآمدات دوبارہ شروع کر چکا ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں: پاکستان
پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ اسلام آباد علاقائی تنازعہ کے خاتمے میں مدد کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، حالانکہ کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے اور دونوں فریق وقت کا فیصلہ کریں گے۔
ایک نیوز کانفرنس میں وزارت کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ یہ واشنگٹن اور تہران پر منحصر ہے کہ وہ کب مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے پر امید ہے۔
اندرابی نے کہا، "ایران اور امریکہ دونوں نے ان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں آنے والے دنوں میں دونوں فریقوں کے درمیان جاری تنازع کے جامع اور دیرپا تصفیے کے لیے ان مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کا اعزاز حاصل ہو گا۔"
خلیجی تنصیبات پر تازہ حملے ایک وارننگ: پاسداران انقلاب
ایران کے پاسداران انقلاب نے خلیجی خطے میں امریکہ سے منسلک اسٹیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے ذریعے گردش کرنے والے ایک بیان میں، آئی آر جی سی نے کہا کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے ابو ظہبی میں اسٹیل سائٹس اور بحرین میں ایلومینیم کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’’یہ حملے ایک وارننگ ہیں اور اگر ایرانی صنعتوں پر حملہ دہرایا گیا تو اگلا ردعمل قابض حکومت کے بنیادی ڈھانچے اور خطے میں امریکی اقتصادی صنعتوں پر حملہ کرکے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا جائے گا۔‘‘
آئی آر جی سی نے جنگ کے آغاز کے بعد سے کئی بار خلیج میں امریکہ سے منسلک یا ملکیتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔
ایران کے پاس ہتھیاروں اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ موجود ہے: ایرانی فوجی ترجمان
ایرانی فوج کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قوم سے خطاب پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ تہران کے پاس ہتھیاروں اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو پوشیدہ ہے۔
ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم زلفغری نے یہ تبصرہ کیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کے خیال میں جن مراکز کو آپ نے نشانہ بنایا ہے وہ غیر معمولی ہیں اور ہماری سٹریٹجک ملٹری پروڈکشن ایسی جگہوں پر ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں اور نہ ہی آپ کبھی پہنچ سکیں گے۔
اسرائیل اور امریکہ نے کئی ہفتوں سے جاری جنگ میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا ہے جس میں فوجی اڈوں، میزائل لانچروں اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے باوجود تہران اب بھی حملے کر رہا ہے۔
ایران کے سابق وزیر خارجہ مبینہ طور پر فضائی حملے میں زخمی ہو گئے
ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق، ایک فضائی حملے میں ایک سابق ایرانی وزیر خارجہ شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہوں نے ایک بار تجویز کیا تھا کہ تہران جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بدھ کو ہونے والے حملے میں 81 سالہ کمال خرازی زخمی ہوئے اور ان کی اہلیہ ہلاک ہو گئیں۔ یہ واضح نہیں تھا کہ فضائی حملوں میں خرازی یا ان کے آس پاس کی کسی اور جگہ کو نشانہ بنایا گیا۔
خرازی نے ایران کے اصلاح پسند صدر محمد خاتمی کے وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دیں، پھر مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے خارجہ امور کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔
2022 میں، انھوں نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ تہران کے پاس "ایٹمی بم بنانے کے تکنیکی ذرائع موجود ہیں لیکن ایران کی جانب سے اسے بنانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا"، جس سے تہران کے ارادوں کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی۔
جنگ شروع ہونے کے بعد، خرازی نے سی این این کو بتایا: "مجھے اب سفارت کاری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور ہم نے دو بار مذاکرات میں اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب ہم مذاکرات میں مصروف تھے، انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔"
اگر امریکی فوج ایران میں اتاری گئی تو ایک بھی فوجی زندہ نہیں لوٹ سکتا: ایرانی آرمی چیف
ایران کے آرمی چیف نے جمعرات کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوج اسلامی جمہوریہ میں اتاری جاتی ہے تو حملہ آوروں میں سے ایک بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔
میجر جنرل امیر حاتمی نے یہ تبصرہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر یی بات کہی۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے جنگ کے سائے کو ہٹایا جانا چاہیے اور یہاں ہر ایک کے لیے سکیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کچھ علاقے محفوظ ہوں اور ہمارے لوگ غیر محفوظ رہیں۔
ایرانی عہدیدار نے ٹرمپ کے خطاب کو پاگل پن قرار دے کر مسترد کر دیا
ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ترجمان نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو ’پاگل پن‘ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ الیاس حضرتی نے یہ تبصرہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کیا، ٹرمپ کے ریمارکس سے "ہماری قوم کی سالمیت میں اضافہ ہوا ہے۔" "ٹرمپ پاگل پن کے تبصروں میں الجھ گئے ہیں،" انہوں نے کہا۔ "آج ایران آبنائے ہرمز کو طاقت کے ساتھ سنبھال رہا ہے۔"
چین نے ٹرمپ کی دھمکی کے بعد فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کہا۔۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہرمز کی ناکہ بندی کی بنیادی وجہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آنے والے ہفتوں میں اسلامی جمہوریہ پر بھاری حملوں کی دھمکی کے بعد چین نے جمعرات کو مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔
بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا، "فوجی کارروائیوں سے مسئلے کو بنیادی طور پر حل نہیں کیا جا سکتا، اور تنازعات میں اضافہ دونوں فریقوں کے مفاد میں نہیں ہے،" بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے متعلقہ فریقوں پر فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے پر زور دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متاثرہ ممالک سے کلیدی آبی گزرگاہ پر قبضہ کرنے کی اپیل کے بعد چین نے جمعرات کو کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملے آبنائے ہرمز کی رکاوٹ کی "بنیاد" ہیں۔
بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماو ننگ نے ایک نیوز کانفرنس میں ٹرمپ کے تبصروں کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ " آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی میں رکاوٹوں کی بنیادی وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی غیر قانونی فوجی کارروائیاں ہیں۔"
آبنائے ہرمز دنیا کے لیے کھلا ہے، جنگ ایران کی عقلمندی اور طاقت سے ختم ہوگی: سپریم لیڈر کے مشیر
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے مشیر نے کہا کہ، " آبنائے ہرمز دنیا کے لیے کھلا ہے، تاہم یہ ہمیشہ ایرانی عوام کے دشمنوں اور خطے میں ان کے اڈوں کے لیے بند رہے گا۔ جنگ ایران کی عقلمندی اور طاقت کے ساتھ ختم ہوگی، نہ کہ جارحین کے وہم اور خواہش مندانہ سوچ سے"۔
امریکہ اور اسرائیل کو کچل دیں گے، آپ کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ جاری رہے گی: ایران
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آنے والے ہفتوں میں ایران پر تباہ کن بمباری کرنے کی دھمکی کے بعد جمعرات کو ایران کی فوج نے امریکہ اور اسرائیل کو کُچل دینے کا عزم کیا۔
فوج کی آپریشنل کمانڈ خاتم الانبیاء نے سرکاری ٹی وی کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ "اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ، یہ جنگ آپ کی ذلت، رسوائی، مستقل اور یقینی ندامت اور ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے گی۔"
"ہمارے مزید کچلنے والے، وسیع تر اور زیادہ تباہ کن اقدامات کا انتظار کریں۔"
اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بغداد میں امریکی شہری اور سہولیات نشانے پر
عراق میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عراق میں ایران سے منسلک ملیشیا گروپ "اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں وسطی بغداد میں حملے کر سکتے ہیں"۔
اس میں ممکنہ اہداف کی فہرست "امریکی شہری، کاروبار، یونیورسٹیاں، سفارتی سہولیات، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، ہوٹلوں، ہوائی اڈوں، اور دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ امریکہ سے وابستہ سمجھے جانے والے عراقی اداروں اور شہری اہداف شامل ہیں۔"
سفارت خانے نے خبردار کیا کیا کہ، "اب امریکی شہریوں کو عراق چھوڑ دینا چاہیے۔"
برطانیہ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے 30 سے زائد ممالک کو اکٹھا کیا
تقریباً تین درجن ممالک جمعرات کو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے سفارتی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کے لیے ملاقات کریں گے، جو کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ سکریٹری خارجہ یوویٹ کوپر کی زیر صدارت ورچوئل میٹنگ "تمام قابل عمل سفارتی اور سیاسی اقدامات کا جائزہ لے گی جو ہم جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے، پھنسے ہوئے بحری جہازوں اور بحری جہازوں کی حفاظت کی ضمانت دینے اور اہم اشیاء کی نقل و حرکت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔"
تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں اور مزید خطرات نے آبی گزرگاہ میں تقریباً تمام ٹریفک کو روک دیا ہے جو خلیج فارس کو باقی دنیا کے سمندروں سے جوڑتا ہے، جس سے دنیا کے تیل کے بہاؤ کے لیے ایک اہم راستہ بند ہو گیا ہے اور پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔
جمعرات کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانا امریکہ کا کام نہیں ہے، اور امریکی اتحادیوں سے کہا کہ "جاؤ اپنا تیل خود لے لو"۔
کوئی بھی ملک طاقت کے ذریعے آبنائے کو کھولنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور ایران جہاز شکن میزائلوں، ڈرونز، اٹیک کرافٹ اور بارودی سرنگوں سے جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن سٹارمر نے بدھ کو کہا کہ غیر متعینہ ممالک کے فوجی منصوبہ ساز جلد ہی اس بات پر کام کرنے کے لیے ملاقات کریں گے کہ "جنگ ختم ہونے کے بعد" جہاز رانی کے لیے سکیورٹی کو کیسے یقینی بنایا جائے۔
اس دوران، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، جاپان اور متحدہ عرب امارات سمیت 35 ممالک نے ایک بیان پر دستخط کیے ہیں جس میں ایران سے آبنائے کو بند کرنے کوششوں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آبنائے کے ذریعے "محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب کوششوں میں اپنا حصہ ڈالیں گے"۔
ٹرمپ خلیجی عرب اتحادیوں کو مشکل میں چھوڑ رہے ہیں: تھنک ٹینک
نیویارک میں مقیم ایک تھنک ٹینک صوفان سینٹر نے جمعرات کو کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ "آبنائے ہرمز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور دیگر ممالک کو اس کے نتائج سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔"
"ٹرمپ کا پیغام یہ تھا کہ امریکہ اپنے معاشی اور توانائی کے ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ علاقائی برآمدات پر انحصار کرنے والے ممالک کو یا تو امریکہ سے خریدنا ہو گا یا خود آبنائے ہرمز کا انتظام کرنا ہو گا،" صوفان سینٹر نے لکھا۔
تھنک ٹینک نے لکھا، "جبکہ ٹرمپ نے واضح طور پر خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کا ان کے تعاون اور اتحاد پر شکریہ ادا کیا، لیکن آبنائے کو محفوظ بنائے بغیر امریکی انخلاء سے ان میں سے بہت سے ممالک، جن کی معیشتیں توانائی کی برآمدات پر منحصر ہیں، تباہی میں پڑ جائیں گی۔"
حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ حملوں کا دعویٰ کیا
لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے جمعرات کو شمالی اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ داغے، اسرائیلی فوج کی ہوم فرنٹ کمانڈ کا کہنا ہے کہ سرحد کے پار فضائی حملے کے سائرن ایکٹی ویٹ کر دیے گئے تھے۔
الگ الگ بیانات میں، ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے راکٹ فائر کرنے اور ایک گاؤں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ کے مطابق ان علاقوں میں سائرن چالو کیے گئے تھے، جس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل پر لگاتار حملے کیے
ٹرمپ کے قوم سے خطاب میں جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے عزم کے بعد تہران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ ابھی تک نقصان کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے۔
بدھ کی شام وسطی اسرائیل میں شام کے آغاز کے ارد گرد سائرن بار بار بجنے لگے۔ ایران نے ایک بڑا بیلسٹک میزائل بیراج اسرائیل کی جانب داغ دیا۔ حزب اللہ نے لبنان سے راکٹ داغے، لاکھوں اسرائلیوں کو پناہ گاہوں اور محفوظ کمروں میں چھپنے پر مجبور ہونا پڑا۔
حملے جمعرات کی صبح تک جاری رہے، ایرانی بیلسٹک میزائل وسطی اسرائیل، یروشلم کے علاقے اور شمال میں داغے گئے، جب کہ لبنان سے حزب اللہ کے راکٹ فائر نے حیفہ کے قریب سائرن کو متحرک کیا۔
ایرانی میزائلوں میں سے ایک کلسٹر وار ہیڈ لے کر پہنچا، جس نے وسطی اسرائیل میں جگہ جگہ دھماکے کیے۔
دنیا ایک چوراہے پر کھڑی ہے۔ تنازعہ 'بہت مہنگا اور فضول' ہے - امریکیوں کو پیزشکیان کا کھلا خط
مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلا خط جاری کیا ہے۔ اس میں، وہ ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خطے میں جاری تنازعات میں اپنی حکومت کے کردار پر سوال اٹھائیں اور تصادم سے ہٹ کر بات چیت کے امکانات کی طرف بڑھنے کی وکالت کریں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایرانی عوام امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے اور انہوں نے امریکی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پر ایران کے خلاف لڑ رہی ہے۔ خط میں صدر پیزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازعات کے حوالے سے ایران کے موقف کی تفصیلی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی پوری جدید تاریخ میں ملک نے کبھی جارحیت، توسیع پسندی، استعمار یا تسلط کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بے پناہ دباؤ اور بار بار مداخلت کا سامنا کرنے کے باوجود، ملک نے کبھی جنگ شروع نہیں کی، صرف حملہ کرنے والوں کو پسپا کرنے کے لیے کام کیا۔
ٹرمپ کے خطاب کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ایشیائی اسٹاک میں گراوٹ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران جنگ کے آغاز کے بعد اپنے پہلے قوم سے خطاب میں یہ کہنے کے بعد کہ امریکہ ایران پر حملے جاری رکھے گا، تیل میں 4 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور ایشیائی اسٹاک میں گراوٹ آگئی۔
ٹرمپ نے متضاد جواب دیے، ایک جانب کہا، آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا پھر کہا امریکہ ایران میں "کام ختم" کر دے گا اور فوجی آپریشن جلد ہی ختم ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ کے ریمارکس کے بعد تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی معیار کے برینٹ کروڈ کی قیمت 5 فیصد اضافے کے ساتھ 106.22 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ بینچ مارک یو ایس کروڈ 4.2 فیصد بڑھ کر 104.36 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔
ٹرمپ کے قوم سے خطاب پر ڈیموکریٹس کی تنقید
ڈیموکریٹس ایران میں جنگ کے بارے میں امریکی عوام سے ٹرمپ کے پرائم ٹائم خطاب کو "متضاد" قرار دے رہے ہیں۔ انھوں نے ٹرمپ پر امریکی عوام کے سب سے بنیادی سوالات کا جواب نہیں دینے کا الزام بھی لگایا۔
سینیٹر مارک وارنر نے نوٹ کیا کہ ٹرمپ نے اپنے بیان میں "ڈیزل، کھاد، ایلومینیم اور دیگر اشیائے ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے تنازعہ کے بارے میں امریکیوں کے مزید جوابات دینا ہیں، جس کے نتائج آنے والے ایک طویل عرصے تک معیشت پر اثر انداز رہیں گے"۔
دریں اثنا، سین کرس مرفی، ڈی-کون، نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ "تقریر ایک ایسی حقیقت پر مبنی تھی جو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں موجود ہے۔"
مرفی نے مزید کہا کہ "امریکہ میں کوئی بھی اس تقریر کو سننے کے بعد نہیں جانتا کہ ہم جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں یا اسے کم کر رہے ہیں۔"
ہمارا مقصد حکومت کی تبدیلی نہیں تھی۔ ہم نے کبھی حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کی: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ " مذاکرات جاری ہیں، ہمارا مقصد حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، ہم نے کبھی بھی حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا، تاہم، قیادت میں تبدیلی ان کے تمام اہم رہنماؤں کی ہلاکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، نیا گروپ کم بنیاد پرست اور زیادہ عملی ہے، تاہم، اگر اس مدت کے دوران کوئی مخصوص ہدف حاصل نہیں کیا گیا تو، اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے، تو ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔" معاہدہ طے پا گیا، ہم ان کے ہر ایک پاور پلانٹ پر بہت زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے- اور ممکنہ طور پر ہم نے ان کے تیل کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرنے سے گریز کیا ہے، حالانکہ یہ سب سے آسان ہدف ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے ان کے پاس زندہ رہنے یا بحالی کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا، "ان کے پاس طیارہ شکن صلاحیت نہیں ہے۔ ان کے ریڈار سسٹم کو 100 فیصد بے اثر کر دیا گیا ہے۔ ایک فوجی طاقت کے طور پر، ہم روک نہیں سکتے۔ ہم نے B-2 بمباروں کا استعمال کرتے ہوئے جن جوہری مقامات کو تباہ کیا، ان پر اتنی شدت سے حملہ کیا گیا کہ کسی کو محفوظ طریقے سے باقی ماندہ جوہری دھول تک پہنچنے میں مہینوں لگیں گے۔ اگر ہم ان کی طرف سے کسی بھی سرگرمی کا پتہ لگاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ میزائلوں سے ماریں گے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس تنازعہ کو مناسب نظریے سے دیکھیں۔"