ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ٹرمپ نے نیٹو سے علیحدگی کا اشارہ دیا، دو سے تین ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کی کہی بات، بین الاقوامی بازار میں تیل کی قیمتوں میں کمی
Published : April 1, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 10:57 PM IST
آج بدھ کو امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا 33 واں دن ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر ایران خلیجی ممالک میں واقع اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ منگل کے روز، اسرائیل کے بنیادی جوہری تحقیقی مرکز کے قریب سائرن بج رہے تھے- یہ ایران کا ایک ایسا خطہ جسے حالیہ دنوں میں بار بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اس نے یمن سے لانچ کیے گئے دو ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی ہفتے کے روز اپنے پہلے میزائل حملے کے ساتھ تنازع میں داخل ہوئے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ کے خاتمے کا معاہدہ جلد نہ ہوا تو ایران کے توانائی کے وسائل اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا جائے گا۔ اس میں ممکنہ طور پر پینے کے پانی کی فراہمی کی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ وہ سفارتی پیشرفت کر رہے ہیں، حالانکہ تہران براہ راست مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ مزید برآں، ٹرمپ نے نیویارک پوسٹ کو بتایا کہ واشنگٹن ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر نے جو پہلے سوشل میڈیا پر امریکہ کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، نے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی ان بات چیت کو محض امریکی فوجیوں کی حالیہ تعیناتی کا بہانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ فوجی آپریشن ختم کرنے کے لیے جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی متنبہ کیا کہ اگر جلد ہی کوئی معاہدہ نہ ہوا اور اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ نہ کھولا گیا تو امریکہ اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دے گا، جس سے پاور پلانٹس، تیل کے کنوئیں، جزیرہ کھارگ اور ممکنہ طور پر ڈی سیلینیشن کی سہولیات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ پہلے ہی جزیرہ کھارگ پر واقع فوجی اڈوں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوجی اس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہ خلیج کے عرب ممالک کے خلاف زمینی حملہ کرے گا اور خلیج فارس میں بارودی سرنگیں بچھا دے گا۔
اس دوران ایران نے کویت میں پانی اور بجلی کے ایک اہم پلانٹ پر حملہ کیا اور اسرائیل میں ایک آئل ریفائنری بھی حملے کی زد میں آ گئی۔ لبنان میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ 1,200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ لبنان میں چھ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جب کہ اس تنازعے میں 13 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ عالمی توانائی کے بحران پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ 'ٹروتھ سوشل' پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ممالک جنہوں نے اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا انہیں یا تو امریکہ سے تیل خریدنا ہوگا یا پھر آبنائے ہرمز میں جا کر خود اسے حاصل کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ امریکہ یاد رکھے گا کہ فرانس نے اس معاملے میں "کوئی امداد" کی پیشکش نہیں کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ آنے والے دن ایران کے ساتھ جاری تنازع میں فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ دریں اثناء ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار جمشید اشاغی ایک حملے میں ہلاک ہوئے ہے۔ ہیگستھ نے مزید کہا کہ ٹرمپ کسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم، اگر ایران شرائط پر راضی ہونے میں ناکام رہتا ہے، تو امریکہ اس جنگ شدت لائے گا۔
ٹرمپ کا دعویٰ ایرانی صدر جنگ بندی چاہتے ہیں، تہران نے تبصرے کو بے بنیاد قرار دے دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر امریکی عوام سے خطاب کرنے سے پہلے جنگ بندی چاہتے ہیں۔ تاہم ایران نے ٹرمپ کے تبصروں کو "غلط اور بے بنیاد" قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغی نے تہران کی جانب سے جنگ بندی کے مبینہ مطالبے کے حوالے سے ٹرمپ کے تبصرے کو "جھوٹا اور بے بنیاد" قرار دیا۔ مزید برآں، ایران کے نیم فوجی دستے پاسداران انقلاب نے ایک الگ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی افواج کا آبنائے ہرمز پر "مکمل اور فیصلہ کن کنٹرول" ہے۔
ایران کا امریکی کمپنی ایمیزون پر حملہ، بحرین کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا
مشرق وسطیٰ کے تنازع کے درمیان، ایران نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر حملہ کیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹا سینٹر کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اس کے آپریشن قریبی ڈرون حملوں سے متاثر ہوئے تھے۔ بحرین نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی، حالانکہ اس میں ایمیزون کا ذکر نہیں ہے۔
اسرائیلی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اور اب جل رہا ہے، آئی آر جی سی
ایرانی میڈیا نے آئی آر جی سی کے حوالے سے بتایا کہ اس نے وسطی خلیج فارس میں 'Ako 1' نامی اسرائیلی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ آئی آر جی سی کے مطابق اب یہ جل رہا ہے۔
ایران نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، ٹرمپ
ٹروتھ سوشل پر، ٹرمپ نے ایک نیا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی "نئی حکومت کے صدر نے جو اپنے پیشروؤں سے کہیں کم بنیاد پرست اور کہیں زیادہ ذہین ہیں، انہوں نے ابھی امریکہ سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے! ہم اس پر تب ہی غور کریں گے جب آبنائے ہرمز کھلا، آزاد اور صاف ہوگا۔ تب تک ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ کر چکے ہوں گے — یا جیسا کہ کہاوت ہے، اسے پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیا جائے گا!!!
متحدہ عرب امارات میں ڈرون حملے میں بھارتی شہری زخمی: سرکاری بیان
حکام نے اطلاع دی ہے کہ بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کے شمال میں واقع ام القوین میں ایک صنعتی زون میں ڈرون کو روکنے کی کوشش کےچلتے ایک ہندوستانی شہری زخمی ہو گیا تھا۔
ام القوین میڈیا آفس نے کہا، "ام الثوب انڈسٹریل ایریا میں ایک واقعہ پیش آیا، جو فضائی دفاعی نظام کی طرف سے ڈرون کو کامیابی سے مار گرانے سے ملبہ گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔" سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں مزید کہا گیا، "اس واقعے میں ایک ہندوستانی شہری زخمی ہوا ہے۔"
ٹرمپ نے نیٹو سے علیحدگی کا اشارہ دیا
برطانیہ کے ٹیلی گراف سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے نیٹو اتحاد چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ انھوں نے کہا، "میں کبھی بھی نیٹو کے زیر اثر نہیں آیا۔ میں ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ کاغذی شیر ہیں، اور پوتن بھی یہ جانتے ہیں۔"
ٹرمپ نے نیٹو کے اتحادیوں کے خلاف جنگ کے لیے حمایت نہ کرنے پر باقاعدہ تنقید کی ہے، اور انھیں آبنائے ہرمز میں فوج بھیجنے سے انکار کرنے پر "بزدل" قرار دیا ہے۔
دوسری جانب، ڈیلی ٹیلی گراف اخبار میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تبصرے کے بارے میں پوچھے گئے کہ وہ نیٹو سے علیحدگی پر غور کر رہے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ "نیٹو کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔" اسٹارمر نے اسے "دنیا کا اب تک کا واحد سب سے موثر فوجی اتحاد" قرار دیا۔
سٹارمر نے صحافیوں کو بتایا کہ "مجھ پر اور دوسروں پر جتنا بھی دباؤ ہو، جو بھی شور ہو، میں اپنے تمام فیصلوں میں برطانوی قومی مفاد کو دھیان میں رکھوں گا۔"
ایرانی میزائل قطر کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا: وزارت دفاع
قطر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے تین کروز میزائل داغے گئے، جن میں سے ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزارت نے کہا کہ اس نے دو میزائلوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کی جب کہ تیسرا قطر انرجی کو لیز پر لیے گئے ٹینکر سے ٹکرا گیا۔ وزارت نے بتایا کہ ٹینکر کے 21 افراد پر مشتمل عملے کو نکال لیا گیا تھا۔ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
ایرانی حملے میں اسرائیل میں کم از کم 25 افراد زخمی
آج صبح ہونے والے ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے 20 مقامات پر کم از کم 25 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بنی بریک میں زخمی ہونے والے 10 سالہ لڑکے اور 11 سالہ لڑکی کی حالت اب تشویشناک ہے۔
ایران میں ’دشمن ممالک کے ساتھ تعاون‘ کے الزام میں 65 افراد گرفتار
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وسطی صوبے میں 65 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد "دشمن کے ایجنٹ اور ساتھی اور دہشت گرد گروہوں کے اراکین" ہیں۔
ایران نے حالیہ دنوں اور مہینوں میں درجنوں ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو اس کے بقول امریکہ یا اسرائیل کو معلومات فراہم کرتے تھے یا بصورت دیگر قومی سلامتی سے سمجھوتہ کرتے تھے۔
تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ 4.7 فیصد کم ہوکر 99.05 امریکی ڈالر فی بیرل پر آگیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دو سے تین ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا اشارہ دیتے ہی، بین الاقوامی بازار میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ تیل فی بیرل 100 امریکی ڈالر سے نیچے گر گیا۔ جنگ ختم ہونے کی نئی امید پر بدھ کو ایشیائی شیئر بازاروں میں اچھال دیکھا گیا۔ بین الاقوامی معیار کا برینٹ کروڈ 4.7 فیصد کم ہوکر 99.05 امریکی ڈالر فی بیرل پر آگیا۔
ینچ مارک یو ایس کروڈ 4 فیصد گر کر 97.33 امریکی ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی نے اس ہفتے کے اوائل سے اپنے نقصانات کا ازالہ کیا، 8.4 فیصد اضافے کے ساتھ 5,478.70 ہو گیا، جبکہ ٹوکیو کا نکی 225 5.2 فیصد بڑھ کر 53,739.68 ہو گیا۔
ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2.3 فیصد اضافے کے ساتھ 25,346.42 پر تھا، جبکہ شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 3,948.55 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
ایرانی صدر پیزشکیان عوامی جلوس میں شامل ہو ئے
سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں جانکاری دی کہ، "ایران کے صدر مسعود پیزشکیان عوامی اجتماعات میں شامل ہوئے، شہریوں کے ساتھ گرمجوشی سے مشغول ہوئے اور ملک کے دفاع اور اسلامی انقلاب کی کامیابیوں میں ان کی ثابت قدمی کی ستائش کی۔"
ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 348 امریکی فوجی زخمی ہوے
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری معلومات کے مطابق چھ امریکی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو جاری کردہ ایک پچھلی تازہ کاری میں، سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی تھی کہ 303 فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 10 شدید زخمی ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سنگین زخموں کی اطلاع شدہ تعداد کو بعد میں نیچے کی طرف کیوں نظرثانی کیا گیا۔ ہاکنز کا کہنا ہے کہ آج تک زخمی ہونے والے کل فوجیوں میں سے 315 ڈیوٹی پر واپس آچکے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا امریکی فوج کی سرکاری تعداد میں سعودی عرب کے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر گزشتہ ہفتے ہونے والے متعدد حملوں میں زخمی ہونے والے فوجی بھی شامل ہیں۔ ایران کے ساتھ تنازع کے آغاز سے اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں بنگلہ دیشی شہری ہلاک
متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ میں الرفاء کے ایک کھیت پر ڈرون حملے کو ناکام بنانے کے دوران ایک بنگلہ دیشی شہری ہلاک ہوگیا۔ "امارت فجیرہ کے حکام نے الرفاع کے علاقے میں ایک فارم میں ہونے والے ایک واقعے پر ردعمل ظاہر کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فضائی دفاع نے ایک ڈرون کو کامیابی سے روکا، جس کے نتیجے میں ایک بنگلہ دیشی شہری ہلاک ہوا۔
امارت فجیرہ کے حکام نے مزید کہا کہ، ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر تصدیق شدہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔"
ایران کے تازہ حملے میں 6 اسرائیلی زخمی
اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ ترین حملوں کے بعد اسرائیل میں چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس میگن ڈیوڈ ایڈوم کا حوالہ دیتے ہوئے، Ynet نے رپورٹ کیا کہ بنی بریک کے علاقے میں زخمی ہونے والوں میں ایک 11 سالہ لڑکی، ایک 13 سالہ لڑکا، ایک 39 سالہ خاتون، ایک 50 سالہ مرد اور دو دیگر خواتین شامل ہیں۔
YNet نیوز آؤٹ لیٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل بیراج کے بعد وسطی اسرائیل میں "چار کریش سائٹس" ہیں، جن میں دو بنی بریک اور ایک ایک ہولون اور پیٹہ ٹکوا شامل ہیں۔
وسطی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں
قطری براڈ کاسٹر الجزیرہ نے اسرائیل کے چینل 12 کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے میزائل داغے جانے کے بعد وسطی اسرائیل میں "زوردار دھماکے" اور "کئی کریش سائٹس" کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے گش ڈین، شیرون اور سامریہ کے علاقوں میں خطرے کی سائرن بجنے لگے۔
امریکہ کو جنگ سے باہر نکلنے کے لیے ایران سے معاہدے کی ضرورت نہیں: ٹرمپ
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو امریکہ کو اپنی فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے اور جنگ سے دستبردار ہونے کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگل کو اوول آفس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، انہوں نے واضح کیا کہ امریکی انخلا کی ٹائم لائن کے حوالے سے ایک رسمی سفارتی معاہدہ 'بے معنی' ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ دو سے تین ہفتوں میں جنگ ختم کر دے گا۔
ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی سفیر کے پیغامات موصول ہونے کا اعتراف کیا
ایران کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف کے براہ راست پیغامات موصول ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ عباس عراقچی کے یہ تبصرے منگل کو دیر گئے نشر ہونے والے قطری براڈکاسٹر الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں سامنے آئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پیغامات مذاکرات نہیں ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا بیان کر چکے ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ پر بات چیت کر رہے ہیں، جب کہ پاکستان تنازع کے دوران مصر اور ترکی کے ساتھ اہم ثالث رہا ہے۔
عراقچی نے کہا کہ مجھے پہلے کی طرح وٹ کوف سے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: "ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اعتماد کی سطح صفر پر ہے۔"
امریکہ کی طرف سے ممکنہ زمینی حملے کے بارے میں پوچھے جانے پر، ایراقچی نے کہا کہ "ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔"
عراقی نے مبینہ طور پر قطر میں قائم براڈکاسٹر کو بتایا کہ "ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے۔" "زمینی جنگ میں، ہم اسے اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کے زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔"
قطر کے ساحل کے قریب ٹینکر پر پروجیکٹائل حملہ
یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر کے مطابق بدھ کی صبح قطر کے ساحل پر ایک ٹینکر ایک پراجیکٹائل سے ٹکرا گیا۔ سینٹر کا کہنا تھا کہ اس سے نقصان ہوا ہے۔ عملہ محفوظ رہا، اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
امریکی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 ایرانی نرسیں ہلاک
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ امریکی اسرائیلی حملوں کے دوران نرسیں ان کی خدمت کے دوران جائے وقوعہ پر ہی ہلاک ہو گئی تھیں اور یہ کہ ہلاکتوں کے باوجود طبی خدمات بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہیں۔
ایجنسی نے نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کا حوالہ دیا۔
متحدہ عرب امارات ایرانی مسافروں پر پابندی لگا رہا ہے: ایئر لائنز دعویٰ
تین بڑی ایئر لائنز نے بدھ کو کہا کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے باعث ایرانیوں کو ملک میں داخلے یا نقل و حمل سے روک دیا ہے۔ طویل فاصلے تک چلنے والے کیریئر ایمریٹس اور ایئر لائن فلائی دبئی نے اپنی ویب سائٹس پر یہ اعلانات کیے ہیں۔
داخلہ کے قوانین بعض اوقات خود مختار متحدہ عرب امارات میں مبہم ہوسکتے ہیں۔ تینوں ایئر لائنز نے حکم پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 10 سالہ گولڈن ویزا ریزیڈنسی پرمٹ رکھنے والے اب بھی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔
حکام نے کوئی سرکاری تبصرہ پیش نہیں کیا ہے۔ لیکن دبئی نے پہلے ہی شہر کی ریاست کے ایرانی اسپتال اور ایرانی کلب کو بند کر دیا ہے۔
یمن سے اسرائیل کی جانب میزائل داغے گئے
اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز عوام کو خبردار کیا کہ ایک میزائل یمن سے آرہا ہے، یہ ملک کے حوثی باغیوں کا ایک اور حملہ ہے جو ابھی ابھی ایران کی طرف سے جنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ جنوبی اسرائیل میں بیر شیبہ سے بحیرہ روم کے ساحل تک فضائی حملے کے سائرن بج گئے۔ یہ میزائل حملہ تقریباً 19 گھنٹے کے وقفے کے بعد کیا گیا ہے۔
کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے سے آگ لگ گئی
حکام نے بتایا کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے ڈرون حملے نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایندھن کے ٹینک کو نشانہ بنایا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی KUNA نے کہا کہ بدھ کی صبح ہونے والے حملے سے ہوائی اڈے پر "بڑی آگ" لگ گئی۔ ایجنسی نے کہا کہ حملے سے فوری طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس سے پہلے بھی ایران جنگ کے دوران حملہ کر چکا ہے۔ KUNA کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حملہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں نے عراق میں تہران کی حمایت سے کیا ہے۔
ایک اور حملے میں، بحرین نے بدھ کی صبح کہا کہ وہ ایک تجارتی مرکز میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے کام کر رہا ہے جو کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں بھڑک اٹھی تھی۔
امریکہ ایران میں 'کام ختم' کر رہا ہے: ٹرمپ
ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر دو ہفتوں کے اندر اس تنازعے کو ختم کر دے گا — یا شاید اس کام کو ختم کرنے میں کچھ اضافی دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا، "ہم ان کے پاس موجود ہر چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔" تنازعے کے لیے بار بار چار یا پانچ مقاصد کی گنتی کے باوجود، ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ان کا صرف ایک واحد مقصد ہے: اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ انہیں کیوں یقین ہے کہ یہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ امریکہ اگلے چند ہفتوں میں ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ عمل میں نہیں آتا ہے، تو ہم بعض پلوں پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمارے ذہن میں کچھ مخصوص پل ہیں؛ تاہم، اگر وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، تو یہ ایک مثبت نتیجہ ہوگا۔"
پاسداران انقلاب نے امریکی ٹیک کمپنیوں کو ایران کے خلاف جاسوسی کرنے پر خبردار کیا
ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنیوں سمیت امریکی کمپنیوں پر حملے کی دھمکی جاری کی ہے۔ گارڈز نے ان کمپنیوں پر ایران کے اندر جاسوسی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں 18 کمپنیوں کی فہرست دی گئی ہے۔ گارڈز کا دعویٰ ہے کہ بدھ کے روز سے، مشرق وسطیٰ کے علاقے میں واقع ان کمپنیوں کے دفاتر ایران کے لیے جائز اہداف تصور کیے جائیں گے۔ ان کمپنیوں میں ایپل، مائیکروسافٹ، گوگل اور دیگر شامل ہیں۔ 28 فروری سے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بمباری شروع کی تھی، پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور خلیج کے عرب ممالک پر میزائل اور ڈرون داغے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں، ایرانی ڈرون حملوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ایمیزون ویب سروسز کی تین سہولیات کو نقصان پہنچایا۔
ایرانی وزیر خارجہ عراقچی اپنے ملک کی حمایت میں سڑک پر نکل آئے
پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعے کے روز تہران کی سڑکوں پر نکلے اور امریکہ اسرائیل تنازع کے درمیان اپنے ملک کی حمایت میں نکالے گئے محب وطن ایرانیوں کے ایک ہجوم میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں سے ترغیب حاصل کرنے آئے ہیں۔