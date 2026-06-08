ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کا وسطی اور مغربی ایران پر فضائی حملہ
اپریل کے اوائل میں ایک نازک جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ایران نے پہلی بار اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، جس سے ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہونے اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو پیچیدہ بنانے کے امکانات بڑھ گئے۔ اسرائیل نے میزائل حملوں کے جواب میں پیر کی صبح وسطی اور مغربی ایران کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے شروع کر دیے۔
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے فوری طور پر تفصیل بتائے بغیر اصفہان، تبریز اور تہران میں دھماکوں کی آواز سنے جانے کی اطلاع دی۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارد گرد کی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جو ملک کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے حملے کی تصدیق کی، اور ایران نے ممکنہ ردعمل کے لیے اپنی مغربی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ تہران نے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اتوار کے روز بغیر کسی وارننگ کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔
LIVE FEED
سعودی سرکاری میڈیا نے الخرج گورنریٹ کے ارد گرد الرٹ کی اطلاع دی
سعودی عرب نے پیر کی صبح امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے فضائی اڈے میں میزائل الرٹ سائرن بجائے۔ سعودی سرکاری میڈیا نے الخرج گورنریٹ کے ارد گرد الرٹ کی اطلاع دی ہے، جو پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب واقع ہے۔ یہ الرٹ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب نے کچھ ہی دیر بعد کہا کہ علاقے میں میزائل کا خطرہ ٹل گیا ہے۔
اسرائیل نے تازہ ترین حملوں میں ہوا سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا
اسلامی انقلابی گارڈ کور (پاسداران انقلاب) کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے "ہوا سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے ہماری سرزمین پر اہداف پر حملہ کیا"۔
آئی آر جی سی کا بیان ایرنا نیوز ایجنسی نے جاری کیا۔
اسرائیل نے مغربی اور وسطی ایران پر حملے شروع کر دیے
اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے مغربی اور وسطی ایران میں "فوجی اہداف پر حملہ" کیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "اسرائیلی فضائیہ نے کچھ دیر قبل مغربی اور وسطی ایران میں ایرانی دہشت گرد حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔"
یہ حملے اپریل کے اوائل میں ایک نازک جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ایران کی جانب سے پہلی بار اسرائیل پر میزائل داغے جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ تہران نے اسرائیل کی جانب سے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اتوار کے روز بغیر کسی وارننگ کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔
ایران کا اسرائیل پر حملہ
لبنان پر حالیہ حملے کے جواب میں اسرائیل پر متعدد میزائل داغے جانے کے بعد ایران نے ملک کے مغربی حصے پر فضائی حدود بند کر دی ہیں۔
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق، نیشنل سول ایوی ایشن آرگنائزیشن کے ترجمان، ماجد اخوان نے کہا، "حفاظت اور سلامتی کے جائزوں کی وجہ سے۔۔۔ ملک کے مغربی حصے پر فضائی حدود کو اگلے نوٹس تک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔"
عراق کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی فضائی حدود اگلے 72 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی۔ ادھر شام نے بھی اپنی جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا ہے اور دمشق کے ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی ہیں۔