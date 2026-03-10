ایران-اسرائیل جنگ LIVE اپ ڈیٹ: 'جنگ کے خاتمے کا تعین امریکہ نہیں ہم کریں گے'، ایران کا بیان، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ٹرمپ تلملائے
ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا آج گیارہواں دن ہے۔ اس تنازعہ نے تقریباً پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، خاص طور پر خام تیل اور ہوا بازی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلسل حملے کیے جارہے ہیں جب کہ ایران اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوجی آپریشن کو جلد ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے، حالانکہ یہ اس ہفتے ختم نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بھی فون پر ایران کے معاملے پر بات کی۔ اسرائیل، ایران کے ساتھ مل کر لبنان میں بھی ایک بڑا آپریشن کر رہا ہے، جہاں وہ ایران نواز حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہیں حزب اللہ بھی اسرائیلی فوج کے ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔ لبنان میں مرنے والوں کی تعداد 486 ہو گئی ہے۔ ایران نے پیر کو اسرائیل اور خلیجی ممالک پر مزید حملے شروع کیے، ایران کے سرکاری ٹی وی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد جب ملک کے آنجہانی سپریم لیڈر کے بیٹے اور دیرینہ دعویدار مجتبیٰ خامنہ ای کو اپنا جانشین مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل یا ایران کی طرف سے نرمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر ایران کے سیکورٹی چیف کا کہنا ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے گی آبنائے ہرمز بند رہے گا۔ ایران-اسرائیل-امریکہ جنگ نے توانائی کی عالمی منڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خام تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، امریکہ نے ملک کے سیکورٹی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے مقصد سے ایک بڑے فوجی آپریشن کے پہلے دس دنوں میں ایران میں 5000 سے زیادہ اہداف پر حملہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری 28 فروری 2026 کو صبح 1:15 پر شروع ہوا، اور اس میں پورے ملک میں ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے والے امریکی فضائی، بحری اور میزائل نظام کی ایک وسیع رینج شامل تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آپریشن امریکی صدر کی ہدایت پر شروع کیا گیا۔ ان فورسز کو ایرانی حکومت کے حفاظتی آلات سے منسلک مقامات اور اہداف پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ ان حملوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار جیسے B-1 بمبار، B-2 سٹیلتھ بمبار اور B-52 بمبار کے ساتھ ساتھ جدید لڑاکا طیارے جیسے F-15، F-16، F-18، F-22 سٹیلتھ فائٹر اور F-35 سٹیلتھ فائٹر شامل ہیں۔ وہیں اب روس اور چین کھل کر ایران کی حمایت میں بیان دینے لگے ہیں۔ سپریم لیڈر کے طور پر مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب کو دونوں ممالک نے ایران کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ چین نے انتباہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔
LIVE FEED
امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو بے دخل کرنے والے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں: ایران
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق، منگل کے روز ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ کوئی بھی عرب یا یورپی ملک جو اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو ملک بدر کرے گا، اسے کل سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی اثنا نے آئی آر جی سی کے حوالے سے رپورٹ کیا، "کوئی بھی عرب یا یورپی ملک جو اسرائیل اور امریکہ کے سفیروں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کرتا ہے، کل سے اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے کا مکمل اختیار اور آزادی حاصل ہو گی۔"
اگر ایل پی جی کا بحران جاری رہا تو ہوٹل بند کرنا پڑیں گے: ہوٹل ایسوسی ایشن
مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات اب بھارت میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بنگلورو میں ہوٹلوں کو ایل پی جی سلنڈروں کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ گیس سلنڈر کی سپلائی معمول پر آنے تک اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں۔
بنگلورو ہوٹلز ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری وریندر کامت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "صرف 20 فیصد سلنڈر سپلائی کیے گئے تھے جو پیر کو مانگ کے مقابلے میں کم تھے۔ اس کے نتیجے میں، بنگلورو میں زیادہ تر ہوٹل اپنا معمول کا کاروبار کرنے سے قاصر تھے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ہمیں تمام ہوٹلوں کو بند کرنا پڑے گا جب تک کہ حالات معمول پر نہیں آتے۔"
انہوں نے ان خبروں کو بھی مسترد کر دیا کہ بنگلورو کے تمام ہوٹل ایل پی جی سلنڈر کی کمی کی وجہ سے منگل سے بند ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'یہ صرف تشویش کی بات ہے، ایل پی جی سلنڈر کے بغیر ہوٹل کیسے چلیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ کل سے تمام ہوٹل بند ہوجائیں گے، لیکن اگر صورتحال یہی رہی تو ہوٹلوں کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔'
ایسوسی ایشن نے مودی حکومت کو ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہندوستان اپنی زیادہ تر ایل پی جی مشرق وسطیٰ سے آبنائے ہرمز کے راستے درآمد کرتا ہے، جو اس وقت مؤثر طریقے سے بند ہے۔
ایرانی حملے میں 2 دن میں 5.6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا: امریکی میڈیا
ایک رپورٹ کے مطابق ایران پر امریکی فوجی حملوں کے پہلے دو دنوں میں تقریباً 5.6 بلین ڈالر صرف گولہ بارود پر خرچ ہوئے۔ یہ تنازعہ کی بھاری قیمت کی عکاسی کرتا ہے، یہاں تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ کانگریس کے ساتھ شیئر کی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ تخمینہ مہم کے ابتدائی مرحلے میں استعمال ہونے والے جدید ہتھیاروں کی قدر کی عکاسی کرتا ہے اور اس نے واشنگٹن میں اس بحث کو ہوا دی ہے کہ امریکہ اس طرح کے زیادہ شدت والے فوجی آپریشن کو کب تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے امریکی حکام کے مطابق، پینٹاگون نے ابتدائی حملے کے دوران تقریباً 5.6 بلین ڈالر مالیت کا گولہ بارود خاک میں ملا دیا، جس سے قانون سازوں کے درمیان خدشات بڑھ گئے کہ امریکی فوج اپنے جدید ہتھیاروں کے ذخیرے کو تیزی سے ختم کر رہی ہے۔ اخبار نے نوٹ کیا کہ یہ اعداد و شمار صرف جنگ کے پہلے دو دنوں پر محیط ہے اور اس میں فوجیوں کی تعیناتی، ہوائی جہاز اور بحری اثاثوں کی دیکھ بھال، یا خطے میں فوجیوں کو برقرار رکھنے کے اہم آپریشنل اخراجات شامل نہیں ہیں۔ حکام نے اخبار کو بتایا کہ یہ تخمینہ کانگریس کے ساتھ شیئر کیا گیا کیونکہ انتظامیہ فوجی مہم کو برقرار رکھنے کے لیے مزید فنڈ حاصل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
'جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے': پاسداران انقلاب
ایران کے پاسداران انقلاب نے منگل کے روز کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں "جنگ کے خاتمے کا تعین" کریں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تنازع "جلد" ختم ہو جائے گا۔
گارڈز نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم ہی کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "خطے کی مساوات اور مستقبل کی حیثیت اب ہماری مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے، امریکی افواج جنگ ختم نہیں کریں گی۔"
ایران نے سعودی عرب اور کویت کی جانب ڈرونز فائر کیے
ایران نے منگل کی صبح سعودی عرب اور کویت کی جانب ڈرون فائر کیے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے مملکت کے تیل سے مالا مال مشرقی علاقے میں دو ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے جبکہ کویت میں نیشنل گارڈ نے کہا کہ اس نے ملک کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر حملہ کرنے والے چھ ڈرون کو مار گرایا۔
پڑوسی خلیجی ریاستوں پر ایران کے تازہ ترین حملے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متضاد اشارے بھیج رہے ہیں کہ جنگ کتنی دیر تک چل سکتی ہے۔ ٹرمپ کے یہ بیان غیر یقینی صورتحال کو ہوا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے منڈیوں میں تیزی آ رہی ہے۔
ایران میں "ایپک فیوری" فوجی آپریشن "بہت جلد" ختم ہو جائے گا: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں فوجی آپریشن "بہت جلد" ختم ہو جائے گا، اگرچہ انہوں نے ٹائم لائن کی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ اس سے قبل، ٹرمپ نے اسے "سیاحت" قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اس خطرے کو ختم کر دے گا۔ ٹرمپ نے یہ بیان فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ جب ایک رپورٹر نے ان سے ایران کو "سیاحت" کہنے اور فوجی آپریشن کے ختم ہونے کے بارے میں ان کے سابقہ بیانات کے بارے میں پوچھا، تو ٹرمپ نے کہا، "بہت جلد، دیکھو، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، بشمول ان کی قیادت۔ بنیادی طور پر، ان کی قیادت اور حقیقت میں، اس سے بھی زیادہ۔ میڈیا سے خطاب سے پہلے اپنی تقریر میں ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کہا، "وہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے والے تھے اور وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، لہٰذا ہم نے اسے بروقت روکا، اور ہمیں اس میں شامل ہونے پر بہت فخر ہے، اور یہ جلد ختم ہونے والا ہے، اور اگر یہ دوبارہ شروع ہوا تو اسے مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔" انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپریشن ایپک فیوری کے پہلے دو دنوں میں ایران کی فوج کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ انھوں نے اسے ایک شاندار کامیابی قرار دیا۔
پیر کا دن اسرائیل کے لیے مہلک ثابت ہوا، ایرانی میزائلوں نے مچائی تباہی
ایران کی جانب سے اسرائیل پر آدھی رات تک میزائل داغے گئے۔ مجموعی طور پر، اسرائیل کی فوج نے پورے دن میں 12 بار اپنی عوام کو ایران سے آنے والے میزائل سالووس کے بارے میں آگاہ کیا۔ لبنان سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے بھی پیر کے روز اسرائیل پر راکٹ داغے۔
ایرانی میزائل فائر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس سے ملک میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق، حملوں میں اور جب وہ پناہ گاہوں میں جا رہے تھے، مزید زخمی ہوئے – جن میں سے کم از کم دو کی حالت تشویشناک ہے۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں آبادی کو فوری طور پر پناہ لینے کے لیے خبردار کرنے والے سائرن دن اور رات وقفے وقفے سے بجائے جا رہے ہیں۔
اگر ایران نے تیل کے ٹینکروں کو روکا تو اس پر سخت جوابی حملہ کریں گے: ٹرمپ
امریکی صدر نے وعدہ کیا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل کو روکنا جاری رکھا تو اس کے خلاف جارحانہ کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، ’’اگر ایران نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آبنائے ہرمز میں تیل کا بہاؤ روکا جائے، تو وہ اس سے 20 گنا زیادہ سخت متاثر ہو گا۔‘‘ "اس کے علاوہ، ہم آسانی سے تباہ ہونے والے اہداف کو نکالیں گے جو ایران کے لیے ایک ملک کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنا تقریباً ناممکن بنا دیں گے - موت، آگ اور غصہ ان پر راج کرے گا - لیکن میں امید کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو!"۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی دھمکی دوسرے ممالک کے علاوہ چین کے لیے ایک "تحفہ" ہے کیونکہ وہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار کرتا ہے۔
تہران زور دار دھماکوں سے لرز اٹھا
ایرانی دارالحکومت میں لوگوں نے 20 سے زیادہ زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی، جس سے بہت سے لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حملے، جو نصف شب کے قریب ہوئے، جنگ شروع ہونے کے بعد سے تہران پر کیے جانے والے سب سے بڑے فضائی حملے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بمباروں اور لڑاکا طیاروں کی سر پر منڈلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ عینی شاہدین نے شہر کے مغربی حصوں میں دھماکوں کی اطلاع دی، بعض علاقوں میں بجلی کی بندش بھی دیکھی گئی۔ اسی طرح کے دھماکوں کی اطلاع دیگر ایرانی شہروں میں بھی سوشل میڈیا پر دی گئی۔ ایرانی میڈیا نے نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ دریں اثنا، آئی ڈی ایف نے جنوبی لبنان میں ایک آپریشن کے دوران حزب اللہ کے ایک راکٹ لانچر کو تلاش کر کے تباہ کر دیا، جس میں حزب اللہ کا ایک جنگجو ہلاک ہو گیا۔