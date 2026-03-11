ایران-اسرائیل جنگ LIVE اپ ڈیٹ: ایران کا اسرائیل پر تازہ میزائل حملہ، اب آبنائے ہرمز بنا جنگ کا مرکز، جنگ میں اب تک تقریباً 140 امریکی فوجی زخمی
ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا آج 12 واں دن ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ ایران اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ پر حملے کر رہا ہے جب کہ یہ جنگجو اسرائیل پر راکٹ فائر کر رہے ہیں۔ پورے علاقے میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں اب تک 1300 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز سے اب تک تہران میں کم از کم 460 افراد ہلاک اور 4,309 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے لگ بھگ 760,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایران جنگ بندی پر بات چیت کرنے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ لڑائی "جلد" ختم ہو سکتی ہے۔ دریں اثنا، آئی آر جی سی نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایک لیٹر تیل کو بھی خلیج فارس سے جانے سے روکے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اصفہان میں یونیسکو کے ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچایا۔ دریں اثنا، نئی فوٹیج سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی ایلیمنٹری اسکول پر حملہ کیا جہاں ایک دھماکے میں کم از کم 165 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ دریں اثنا، عالمی منڈیوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا کیونکہ تیل کی قیمتیں 120 امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں اور پھر 90 امریکی ڈالر سے نیچے آگئیں، جس سے تھائی لینڈ اور مصر جیسے ممالک کو ایندھن کی بچت کے ہنگامی اقدامات پر عمل درآمد کرنے پرمجبور ہونا پڑا۔
LIVE FEED
جنگ شروع ہونے کے بعد سے 140 امریکی فوجی زخمی ہوئے: پینٹاگون
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ 10 روزہ جنگ میں تقریباً 140 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے ایک بیان میں کہا، "ان میں سے زیادہ تر زخمی معمولی تھے، اور 108 سروس ممبران پہلے ہی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔" پارنیل نے مزید کہا کہ آٹھ امریکی فوجی اہلکار "شدید زخمی" ہیں۔ یہ نیا اعداد و شمار ایران کی طرف سے جوابی راکٹ اور ڈرون حملوں کے بعد امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی نمایاں تعداد کے بارے میں پہلی معلومات ہے، جس میں کویت اور سعودی عرب میں سات فوجیوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔
امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت الفاظ میں بیان جاری کرتے ہوئے ایران پر زور دیا کہ وہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے سے باز رہے اور اگر انہیں ہٹایا نہیں گیا تو اسے فوجی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ بیان انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں دیا۔ ٹرمپ نے کہا، "اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں کوئی بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر ہٹا دیا جائے! اگر کسی وجہ سے بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں اور انہیں فوری طور پر ہٹایا نہیں گیا تو ایران کے لیے فوجی نتائج غیر معمولی ہوں گے۔ دوسری طرف، اگر وہ اپنی بچھائی گئی چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو یہ درست سمت میں ایک بڑا قدم ہوگا!" کچھ دیر بعد، ٹروتھ سوشل پر ایک اور پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ بارودی سرنگیں بچھانے والے 10 ایرانی جہازوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔
ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر داغی: اسرائیلی فوج
اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ ایران نے اسرائیل کی طرف میزائلوں کی ایک نئی لہر داغ دی، جس سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والوں کو پناہ گاہوں کا رخ کرنے کی ہدایت دی گئی۔
اسرائیلی فوج نے اپنے سرکاری ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر کہا، "تھوڑی دیر پہلے، آئی ڈی ایف نے ایران سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کی۔ دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"