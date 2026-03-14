ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپ ڈیٹ: ایران کے جزیرہ خارگ پربمباری، سعودی عرب میں امریکی فضائیہ کے پانچ طیاروں کو نقصان پہنچا، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، مجتبیٰ خامنہ ای پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان
امریکہ-اسرائیل-ایران جنگ کو دو ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ 15 ویں روز بھی اس تنازعہ کے کم ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے دعویٰ کیا کہ امریکی اور اسرائیلی افواج نے ایران کے اندر اب تک 15000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوں جوں تنازعہ بڑھ رہا ہے، ایران کی فوجی صلاحیتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید برآں، انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی تمام اہم فوجی صلاحیتوں کو شکست دینے، تباہ کرنے اور بے اثر کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے- ایک ایسی مہم جو اس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے جس کا دنیا نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ بہت جلد ایران کی تمام دفاعی صنعتیں تباہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے مغربی عراق میں ایک KC-135 ایندھن بھرنے والے طیارے کے حادثے پر بھی تشویش کا اظہار کیا، ایک ایسا واقعہ جس میں چار امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ دریں اثنا، اسرائیلی فضائیہ (IAF) نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ اس نے بیروت میں ایک حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے فضائی یونٹ کا ایک رکن ہلاک ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ، ایران خلیجی ممالک میں واقع اسرائیلی اہداف اور امریکی فوجی اڈوں کے خلاف مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس جنگ نے عالمی معیشت کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس کے فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ تنازعہ نے تیل کی قیمتوں پر تباہ کن اثر ڈالا ہے، جو ایک بار پھر بڑھ کر 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ رات ایران نے خلیجی خطے میں عرب ممالک کے خلاف حملوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے درجنوں ڈرون حملے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے ایران کے نئے سپریم لیڈر کی طرف سے جاری کردہ انتباہات کے بعد ہوئے، جس میں انہوں نے ان ممالک کو خبردار کیا جو امریکی فوجی اڈوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر نئے انتقامی اقدامات کی دھمکی دی۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری ٹریفک پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تزویراتی آبی گزرگاہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے تیل کا پانچواں حصہ خلیج فارس سے کھلے سمندروں میں جاتا ہے۔
سعودی عرب میں امریکی فضائیہ کے پانچ طیاروں کو نقصان پہنچا: رپورٹ
وال اسٹریٹ جرنل نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے ایک ایئربیس پر حالیہ دنوں میں امریکی فضائیہ کے پانچ ایندھن بھرنے والے طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ نامعلوم امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ڈبلیو ایس جے نے رپورٹ میں کہا ہے کہ، ایرانی حملے میں طیارے کو نقصان پہنچا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ کب ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ: عراقی سیکیورٹی ذرائع
ایک عراقی سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ ہفتے کے روز بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا۔ اے ایف پی کے صحافی نے کمپلیکس سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ اہلکار نے کہا "ایک ڈرون نے سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔" دوسرے سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی کہ حملے میں سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ متعدد ذرائع کے مطابق، یہ حملہ عراق کے دارالحکومت پر حملوں میں دو ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی ہلاکت کے فوراً بعد ہوا ہے۔
ایران کے جزیرہ خارگ پر تاریخ کی سب سے طاقتور بمباری کی گئی: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ایران کے جزیرہ خارگ پر واقع فوجی اڈوں پر زبردست بمباری کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن نے جزیرے پر واقع ہر فوجی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ان کے حکم کے تحت کیا گیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ خطے کی تاریخ میں اب تک کی گئی سب سے طاقتور بمباری تھی۔
وائٹ ہاؤس دنیا سے روسی خام تیل خریدنے کی التجا کر رہا ہے: ایرانی وزیر خارجہ عراقچی
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہفتے کے روز روسی تیل کے بارے میں امریکی موقف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن اب دنیا بھر کے ممالک بشمول ہندوستان سے روسی خام تیل کی خریداری کے لیے التجا کر رہا ہے، جب کہ اس نے پہلے اس طرح کی درآمدات کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، عراقچی نے کہا، "امریکہ نے مہینوں بھارت پر روس سے تیل کی درآمدات ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اب، ایران کی جنگ میں صرف دو ہفتے گزرے ہیں، وائٹ ہاؤس بھارت سمیت دنیا سے روس سے خام تیل خریدنے کی درخواست کر رہا ہے۔"
امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 2500 میرینز کی تعیناتی کا حکم دیا
ایک امریکی اہلکار نے جمعہ کو بتایا کہ امریکی فوج نے مشرق وسطیٰ میں 2500 میرینز کی تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ یہ ایران کے ساتھ تقریباً دو ہفتوں سے جاری تنازع کے بعد خطے میں ایک بڑی فوجی تشکیل ہے۔ اس کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خرگ پر واقع فوجی اڈوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہ بنیادی ٹرمینل ہے جہاں سے ایران اپنا تیل برآمد کرتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جزیرے پر واقع تیل کا بنیادی ڈھانچہ اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔ ایک روز قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کے حملے سے انتقامی کارروائیوں کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ دریں اثنا، ایرانی دارالحکومت کے ایک مرکزی چوراہے پر ایک زور دار دھماکہ ہوا۔ حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کی حمایت کے اظہار اور اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے نکالی جانے والی سالانہ ریلی کے لیے اس چوراہے پر ہزاروں افراد جمع تھے۔ اسرائیل نے پہلے خبردار کیا تھا کہ وہ وسطی تہران میں واقع اس علاقے کو نشانہ بنائے گا۔
مجتبیٰ خامنہ ای کے ٹھکانے کی اطلاع دینے والے کو 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان
امریکی محکمہ خارجہ نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای اور آئی آر جی سی کے اندر دیگر اہم شخصیات بشمول سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو 10 ملین ڈالر تک کے انعام کی پیشکش کرے گا ۔