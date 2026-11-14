شیخ حسینہ کی واپسی کو یقینی بنانے کا قانونی عمل مکمل، اب فیصلہ بھارت کو کرنا ہے، بنگلہ دیش کے وزیر قانون
بنگلہ دیش اگست 2024 میں ملک سے فرار ہونے کے بعد حسینہ کی بھارت سے حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
Published : November 14, 2026 at 10:40 PM IST
ڈھاکہ: مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، بنگلہ دیش کے وزیر قانون محمد اسد الزماں نے ہفتے کے روز کہا کہ بنگلہ دیش نے برطرف وزیر اعظم شیخ حسینہ کی ہندوستان سے واپسی کو یقینی بنانے کے لیے درکار تمام قانونی طریقہ کار مکمل کر لیا ہے اور اب اگلا قدم نئی دہلی کو اٹھانا ہے۔
'پرتھم آلو' کے مطابق، اسد الزمان نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش-چین فرینڈشپ کانفرنس سینٹر میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں کو بتایا، "ہم نے قانونی عمل کے مطابق اپنی طرف سے تمام ضروری کام مکمل کر لیے ہیں۔ اب وہ (بھارت) کیا کریں گے یہ ان پر منحصر ہے۔"
وزیر نے کہا کہ حسینہ قانونی طور پر واپس آئیں گی اور دوطرفہ معاہدے کے تحت ان کی حوالگی خود ایک قانونی عمل ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں واپسی کا قانونی موقع دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ وہ مناسب قانونی عمل کے ذریعے واپس آئیں گی۔
ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق جب اسد الزماں سے پوچھا گیا کہ کیا حسینہ کو اپنی سزائے موت کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ قانون کے تحت انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
پرتھم آلو کی رپورٹ کے مطابق، جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ حسینہ کو تیسرے ملک بھیجنے کے بارے میں کوئی بات چیت کی ہے، وزیر نے کہا کہ اس سوال کا جواب صرف ہندوستانی حکومت ہی دے سکتی ہے۔
حسینہ اگست 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کے بعد ملک سے فرار ہوگئیں جس نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تب سے بنگلہ دیش ہندوستان سے حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
نومبر 2025 میں، بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے حسینہ کو جولائی-اگست 2024 کی بغاوت کے دوران مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ان کے کردار کے لیے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ ان پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں ایک مرتبہ موت اور دوسرے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ حسینہ نے ان الزامات اور پورے عدالتی عمل کو مسترد کر دیا ہے۔
بنگلہ دیش اس وقت بھی حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے جب ان کے بعد آنے والی عبوری حکومت نے فروری میں وزیر اعظم طارق رحمان کی قیادت میں ایک منتخب حکومت کو اقتدار سونپ دیا تھا۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش سے حوالگی کی درخواست موصول ہونے کو تسلیم کیا ہے لیکن ابھی تک انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کے بارے میں اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے۔
جمعہ کو نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حسینہ کی حوالگی ایک قانونی معاملہ ہے اور اسی کے مطابق اس سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش کے ساتھ ایک مثبت، تعمیری اور مستقبل کے حوالے سے تعلقات کا خواہاں ہے۔
79 سالہ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان 5 اگست کو نئی دہلی میں صحافیوں کے ساتھ ایک ورچوئل پریس کانفرنس (صرف آڈیو) کے دوران کیا۔
پریس ایونٹ نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تناؤ کو ایک بار پھر بڑھا دیا۔ ڈھاکہ نے سخت ردعمل ظاہر کیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس بات پر "شدید پریشان" ہے کہ حسینہ کو نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دی گئی حالانکہ اس سے پہلے ہندوستانی حکومت کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔
تاہم، بھارت نے خود کو اس تقریب سے دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نجی میڈیا تنظیم کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔