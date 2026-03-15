لبنان نے پہلے جنگ بندی کا کیا مطالبہ، اسرائیل کے ساتھ "امن مذاکرات" کے لیے تیار
اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور اب زمینی حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔
Published : March 15, 2026 at 12:19 PM IST
بیروت، لبنان: لبنان اسرائیل کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل لبنان پر زمینی حملے کی دھمکی دے رہا ہے، جو 2006 کی جنگ کے بعد اس کی سب سے بڑی زمینی کارروائی ہو سکتی ہے۔
الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنے قریبی مشیر رون ڈرمر کو لبنان کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں اسرائیل کی قیادت سونپی ہے۔ دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے ان مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔
فرانس نے ایک امن منصوبہ تجویز کیا
اطلاعات کے مطابق یہ مذاکرات چند دنوں میں شروع ہو سکتے ہیں اور پیرس یا قبرص میں ہو سکتے ہیں۔ ان میں ممکنہ طور پر آمنے سامنے براہ راست بات چیت شامل ہوسکتی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ فرانس نے ایک امن منصوبہ تجویز کیا ہے جس میں حزب اللہ کے تخفیف اسلحہ اور لبنان کی طرف سے اسرائیل کو جنگ کے خاتمے کی شرائط کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم الجزیرہ کے مطابق فرانسیسی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔
امریکی افواج کی ایرانی فوجی صلاحیتوں کے خلاف کارروائیاں جاری
لبنانی حکام نے عندیہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات پر آمادہ ہیں لیکن لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امل تحریک کے رہنما نبیہ بری نے کہا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جنگ بندی ضروری ہے۔ دریں اثناء مغربی ایشیا میں فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے علاقائی کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج ایرانی فوجی صلاحیتوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دریں اثناء پریس ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ ایک عراقی مزاحمتی گروپ نے فوٹیج جاری کی ہے جس میں مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عراق میں امریکی اڈے پر مبینہ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔
مار گرائے جانے والے ڈرونز کی کل تعداد 118 ہو گئی
ایک اور ایرانی خبر کے مطابق، ایرانی مسلح افواج نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے مزید چار ڈرون مار گرائے ہیں، جس سے اب تک مار گرائے جانے والے ڈرونز کی کل تعداد 118 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں الجزیرہ نے اطلاع دی تھی کہ جنوبی لبنان کے کئی قصبوں کو فضائی حملوں اور توپ خانے سے نشانہ بنانے کے بعد حزب اللہ کے مزاحمت کاروں کی پیش قدمی میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔
اسرائیلی کے فضائی حملوں اور توپ خانے پر گولہ باری
لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے الجزیرہ نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری نے جنوبی لبنان کے کئی قصبوں کو نشانہ بنایا۔ نیوز رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فضائی حملوں میں جنوبی لبنان کے قصبے مفدون اور زوطر الشرقیہ کے درمیانی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ نے اطلاع دی ہے کہ توپ خانے سے بھاری گولہ باری نے قریبی قصبوں کو بھی نشانہ بنایا، جن میں زوتار، یحمر، ارنون اور مفدون شامل ہیں۔
پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج پر گائیڈڈ میزائل فائر
دریں اثناء اسرائیلی فورسز نے سرحدی قصبے عیتہ الشعب میں پیش قدمی کی کوشش کی جہاں جھڑپوں کے دوران فائرنگ اور گولہ باری کی آوازیں سنی گئیں۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ کے مزاحمت کاروں نے پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج پر گائیڈڈ میزائل فائر کرکے جوابی کارروائی کی۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے الخزان پہاڑی پر جمع اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے راکٹوں کا ایک بیراج چلایا۔