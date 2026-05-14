لبنان، اسرائیل جنگ بندی ختم ہونے کے قریب، امریکہ میں کریں گے نئے مذاکرات
لبنان، اسرائیل جنگ بندی ختم ہونے کے قریب امریکہ میں نئے مذاکرات کریں گے۔
Published : May 14, 2026 at 9:23 AM IST
واشنگٹن: لبنان اور اسرائیل جمعرات سے واشنگٹن میں نئے امن مذاکرات شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی تازہ ترین جنگ بندی، جسے اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں ہلاکتوں کے باوجود اب بھی برقرار سمجھا جاتا ہے، اپنے اختتام کے قریب ہے۔
دونوں ممالک کی آخری ملاقات 23 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں تین ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا تھا اور تاریخی معاہدے کے لیے پرامید ہونے کا اظہار کیا تھا۔
ٹرمپ کی جرأت مندانہ پیش گوئی
ٹرمپ نے اس وقت جرأت مندانہ پیش گوئی کی تھی کہ تازہ ترین جنگ بندی کی مدت کے اندر، وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف عون کا واشنگٹن میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی پہلی سربراہی اجلاس میں خیرمقدم کریں گے۔
اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد افراد ہلاک
سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا، عون نے کہا کہ ایک سکیورٹی ڈیل ہونے کی ضرورت ہے اور اسرائیلی حملوں کو ایسی تاریخی علامتی ملاقات سے پہلے ہی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی میں اتوار تک توسیع کر دی گئی تھی۔ لبنانی حکام کے اعداد و شمار پر مبنی اے ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق، جب یہ سیز فائر پہلی بار 17 اپریل کو نافذ ہوا، اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا حملے جاری رکھنے کا عزم
اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود حزب اللہ، شیعہ مسلح گروپ اور ایران کے حکمران علما کی حمایت یافتہ سیاسی تحریک کے خلاف حملے جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ حزب اللہ نے 28 فروری کو امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بدلے میں اسرائیل پر میزائل فائر کرنے کی مہم شروع کی۔
بات چیت کے دوران "جنگ بندی کو مستحکم کرنے" کی کوشش
نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے بیروت کے قلب میں ایک اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے ایک سینیئر کمانڈر کی ہلاکت کے بعد کہا تھا کہ "جو کوئی بھی ریاست اسرائیل کو دھمکی دیتی ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ماری جائے گی۔" ایک لبنانی اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ لبنان واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کے دوران "جنگ بندی کو مستحکم کرنے" کی کوشش کرے گا۔
ایران نے ٹرمپ کو اپنی شرائط پر مایوس کیا
اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا، "پہلی چیز موت اور تباہی کو ختم کرنا ہے۔" ایران نے وسیع جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے سے پہلے لبنان میں دیرپا جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ایران نے ٹرمپ کو اپنی شرائط پر معاہدے کی اپیلوں سے انکار کر کے مایوس کیا ہے۔
حزب اللہ پر دباؤ
لبنانی حکام کے مطابق، مارچ کے اوائل میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کے آغاز کے بعد سے اب تک 2,800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 200 بچے بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اس کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات سمیت بڑی شیعہ آبادی والے لبنان کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے اور سرحدی علاقے پر حملہ کیا ہے اور اس نے 1982 کی لبنان جنگ سے لے کر 2000 میں انخلاء تک اس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
جامع امن لبنانی ریاستی اتھارٹی کی مکمل بحالی
امریکہ نے لبنان کی طرف سے اپنے تمام علاقوں پر خودمختاری برقرار رکھنے کے مطالبات کی حمایت کی ہے لیکن اس پر حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے لیے بار بار دباؤ ڈالا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جامع امن لبنانی ریاستی اتھارٹی کی مکمل بحالی اور حزب اللہ کے مکمل تخفیف اسلحہ پر منحصر ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ "ان مذاکرات کا مقصد گزشتہ دو دہائیوں کے ناکام نقطۂ نظر سے فیصلہ کن طور پر توڑنا ہے، جس نے دہشت گرد گروہوں کو اپنے اندر گھسنے اور دولت مند بنانے، لبنانی ریاست کی اتھارٹی کو کمزور کرنے اور اسرائیل کی شمالی سرحد کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت دی"۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا جن کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔
امریکی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے سفیر شامل
آخری دور کے برعکس، جسے ٹرمپ وائٹ ہاؤس لے کر آئے تھے یا پہلے دور میں، نہ تو سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور نہ ہی ٹرمپ شرکت کریں گے کیونکہ صدر چین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی دو روزہ میٹنگ کے لیے امریکی ثالثوں میں اسرائیل اور لبنان کے سفیر شامل ہوں گے۔ بالترتیب مائیک ہکابی، انجیلی بشارت کے پادری اور اسرائیل کے علاقائی استحکام کے کٹر حامی اور مائیکل عیسی، لبنانی نژاد تاجر اور ٹرمپ کے گالفنگ پارٹنر، نیز مائیک نیدھم، جو روبی کے قریبی ہیں۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی تحریک
لبنان کی نمائندگی خصوصی ایلچی سائمن کرم کر رہے ہیں، جو ایک تجربہ کار وکیل اور سفارت کار ہیں جنہوں نے لبنان کی خودمختاری کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں اس کے سفیر کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اسرائیل کی ٹیم میں واشنگٹن میں اس کے سفیر یچیل لیٹر شامل ہیں، جو نیتن یاہو کے قریبی ساتھی ہیں جو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی تحریک کے قریب ہیں۔