اسرائیلی حملے میں لبنانی صحافی امل خلیل ہلاک
لبنان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ خلیل کواسرائیلی ففضائیہ نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھا رہیں تھیں۔
Published : April 23, 2026 at 10:55 AM IST
بیروت: جنوبی لبنان میں بدھ کو اسرائیلی فضائیہ نے ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ اس گھر میں لبنانی صحافی امل خلیل پناہ لیے ہوئے تھی۔ اسرائیلی فضائی حملے میں امل خلیل ہلاک ہوگئیں۔ امل خلیل نے اسرائیل-حزب اللہ جنگ کو رپورٹنگ کے دوران کور کیا ہے۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ چند گھنٹوں بعد ہی خاتون صحافی کی لاش ملبے سے نکالی گئی۔
روزنامہ الاخبار کا کہنا ہے کہ اس کی رپورٹر امل خلیل کو التیری کے جنوبی گاؤں میں قتل کیا گیا۔
خلیل لبنان میں مارچ کے اوائل میں ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ کے سائے میں دوبارہ شروع ہونے والے اسرائیل اور لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان تنازعہ کو کور کر رہی تھیں۔ التیری میں امل خلیل کی کار کے قریب حملے کے بعد وہ ایک گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، لیکن اسرائیلی فضائیہ نے اس گھر کو بھی نشانہ بنایا جس میں امل خلیل ہلاک ہوگئیں۔
بحزنٍ كبير، ننعي الصحافية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في نقل الحقيقة في الطيري- جنوب لبنان.— Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) April 22, 2026
إن استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لن نسكت عنه، ونعود ونناشد العالم والمنظمات الدولية المساندة…
لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ پہلے حملے میں دو افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا اسرائیلی حملہ التیری میں اس گھر پر ہوا جہاں خلیل اور اس کی ساتھی زینب فراج نے پناہ لی تھی۔
وزارت نے کہا، سب سے پہلے، امدادی کارکن فراج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جو شدید زخمی تھی، اور پہلے فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ لیکن اس کے بعد امدادی کارکنوں پر اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی جس سے وہ خلیل تک پہنچنے میں ناکام ہوگئے۔
لبنانی فوج، شہری دفاع اور لبنانی ریڈ کراس گھنٹوں بعد جائے وقوعہ پر پہنچنے تب تک امل خلیل زندگی کی جنگ ہار چکی تھیں۔ خلیل کی لاش حملے کے کم از کم چھ گھنٹے بعد آدھی رات سے کچھ دیر پہلے برآمد ہوئی تھی۔
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ گاؤں کے افراد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جس سے اس کی فوج کو خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل نے اس بات سے انکار کیا کہ اس نے صحافیوں کو نشانہ بنایا یا اس نے امدادی ٹیموں کو علاقے تک پہنچنے سے روکا۔ اس نے کہا کہ واقعہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
لبنان کے وزیر اطلاعات پال مورکوس نے کہا کہ صحافیوں کا قتل ایک جرم اور بین الاقوامی اور انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
خلیل کی موت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اسرائیل اور لبنانی حکام کے درمیان واشنگٹن میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے جو گزشتہ جمعے سے نافذ العمل ہوا تھا۔
امل خلیل کا تعلق جنوبی لبنان سے تھا۔ وہ 2006 سے الاخبار کے لیے علاقے کا احاطہ کر رہیں تھیں۔ ان کی تازہ ترین رپورٹنگ ان دیہاتوں میں لبنانی گھروں کی اسرائیلی مسماری کے بارے میں تھی جہاں اسرائیلی فوجی اب لبنان کے اندر تعینات ہیں۔
ان کی موت سے اس سال لبنان میں اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد نو ہو گئی ہے۔ دو مارچ کو اسرائیل اور حزب اللہ کی تازہ جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیلی حملوں میں کم از کم 2,300 افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔
#Lebanon: CPJ is outraged that the IDF apparently targeted Lebanese journalists Amal Khalil and Zeinab Faraj in Al Tayri, southern Lebanon, on Wednesday, and warns that the continued Israeli obstruction of rescue efforts may amount to a war crime.https://t.co/o2eniktZby— CPJ MENA (@CPJMENA) April 22, 2026
بدھ کو رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز نے خلیل کو بچانے کے لیے اسرائیلی فوج پر بین الاقوامی دباؤ کا مطالبہ کیا تھا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے دو صحافیوں کو بظاہر نشانہ بنائے جانے پر اپنے "غصے" کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ بچاؤ کی کوششوں میں رکاوٹ "جنگی جرم کے مترادف ہو سکتی ہے۔"
لبنان کے صدر جوزف عون نے لبنانی ریڈ کراس سے کہا کہ وہ لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کے امن دستوں کے ساتھ مل کر "ریسکیو آپریشن" کو جلد از جلد انجام دیں۔
مارچ کے آخر میں، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے میں جنگ کی کوریج کرنے والے تین صحافی مارے گئے۔ حزب اللہ کے المنار ٹی وی نے کہا ہے کہ اس کا دیرینہ نامہ نگار علی شعیب اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے شعیب کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے بغیر ثبوت فراہم کیے الزام لگایا کہ وہ حزب اللہ کا انٹیلی جنس آپریٹو تھا۔
اسی حملے میں رپورٹر فاطمہ فتونی بھی ماری گئی، جو بیروت میں مقیم المیادین ٹی وی کے لیے اپنے بھائی محمد فتونی کے ساتھ کام کررہی تھیں۔
کچھ دن پہلے، وسطی بیروت میں ایک اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں المنار ٹی وی پر حزب اللہ کے سیاسی پروگراموں کے سربراہ محمد شیری اپنی اہلیہ سمیت ہلاک ہو گئے تھے۔
