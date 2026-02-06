"ایران سے فوری طور پر انخلاء کریں"، امریکہ نے اپنے شہریوں کو سخت کشیدگی کے درمیان کیا خبردار
ایران کے ساتھ کشیدگی کے درمیان امریکہ نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔
Published : February 6, 2026 at 5:25 PM IST
تہران، ایران: امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، ایران میں ورچوئل امریکی سفارت خانے نے جمعہ کے روز اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ ان پر زور دیا گیا کہ وہ ایک ایگزٹ پلان تیار کریں جس میں امریکی حکومت کی امداد پر انحصار نہ کیا جائے۔
ورچوئل یو ایس ایمبیسی نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ سڑکیں سکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کی جا رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں رکاوٹ اور انٹرنیٹ کی بندش جاری ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکومت کشیدگی کے درمیان موبائل فون، لینڈ لائنز اور قومی انٹرنیٹ نیٹ ورک تک رسائی کو محدود کر رہی ہے۔ اس نے اپنے شہریوں پر زور دیا کہ وہ خود کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔
ایران سے زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی چلے جائیں
ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایئر لائنز ایران ٓانے اور جانے والی پروازیں کم یا منسوخ کر رہی ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو کشیدگی کے درمیان انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی جانے پر غور کریں۔
امریکی حکومت کی امداد پر انحصار
ایڈوائزری میں امریکیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران سے نکل جائیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ انخلاء کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کرے گی۔ انخلاء کا منصوبہ تیار کریں جو امریکی حکومت کی امداد پر انحصار نہ کریں۔ انخلاء کے لیے ایئر لائنز سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ایڈوائزری میں امریکی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ ایران سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ گھر یا دیگر محفوظ ٹھکانوں پر رہنے کی کوشش کریں۔ یہ امریکی شہریوں کو خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء لے جانے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔
اسمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام
ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، امریکیوں کو تازہ ترین سکیورٹی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام (STEP) میں اندراج کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق امریکیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج سے گریز کریں اور اپنے اردگرد کے حالات سے باخبر رہیں۔
امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری
انہیں یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی خبر کے لیے مقامی میڈیا پر نظر رکھیں۔ انہیں یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی منفی واقعات کی صورت میں اپنے منصوبے تبدیل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ٹریول ایڈوائزری میں امریکی شہریوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فون کو چارج رکھیں اور کنبہ اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ انہیں اپنی صورتحال سے آگاہ رکھا جا سکے۔
ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی ایرانی دوہری شہریت کے حامل افراد کو ایرانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے ایران سے نکلنا ہوگا۔ ایرانی حکومت دوہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتی اور صرف امریکی ایرانی دوہری شہریت کے ساتھ ایرانی شہری کے طور پر سلوک کرے گی۔
گرفتاری اور نظربندی کے خطرے کا سامنا
امریکی شہریوں کو ایران میں پوچھ گچھ، گرفتاری اور نظربندی کے اہم خطرے کا سامنا ہے۔ ایسی صورت حال میں امریکی پاسپورٹ دکھانا یا امریکہ سے تعلق ظاہر کرنا ایرانی حکام کے لیے کسی کو حراست میں لینے کے لیے کافی بنیاد ہو سکتا ہے۔
ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن امریکی شہریوں کے پاس درست پاسپورٹ نہیں ہے وہ ایران چھوڑنے پر قریبی امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے میں پاسپورٹ کے لیے درخواست دیں۔
ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی شہری افغانستان، عراق یا پاکستان ایران سرحدی علاقے کا سفر نہ کریں۔ امریکی حکومت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سفارتی یا قونصلر تعلقات نہیں ہیں۔ سوئس حکومت تہران میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے ایران میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرتی ہے۔