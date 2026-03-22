لشکر طیبہ کے کمانڈر بلال سلفی کا پاکستان میں قتل، چاقو اور بندوق سے حملہ
رپورٹس کے مطابق پاکستان میں لشکر طیبہ کے کمانڈر بلال عارف سلفی کو خاندانی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا۔
Published : March 22, 2026 at 5:23 PM IST
اسلام آباد: ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے کمانڈر بلال عارف سلفی کو سنیچر کے روز پاکستان میں عید کی نماز کے بعد ان کے اہل خانہ نے چاقو سے حملہ کرنے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا۔
مبینہ طور پر یہ واقعہ مریدکے میں مرکز کے قریب لشکر طیبہ کے تباہ شدہ ہیڈکوارٹر کے قریب پیش آیا۔ اگرچہ قتل کے پیچھے اصل مقصد تاحال معلوم نہیں ہوسکا ہے، تاہم انٹیلی جنس ذرائع کو خاندانی جھگڑے کا شبہ ہے۔
Commander of the terrorist group Lashkar-e-Taiba, Bilal Arif Sarafi killed by family members after the Eid prayers in Pakistan.— All India Radio News (@airnewsalerts) March 22, 2026
READ: https://t.co/0IsVPCDKZj pic.twitter.com/I9x7R2cW2J
ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہیں جن میں عسکریت پسند کو زمین پر بے جان پڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تاہم ان کی صداقت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
اطلاعات کے مطابق بلال عارف سلفی اپنے ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کی شناخت اور انہیں عسکری ونگ کے مریدکے سینٹر میں بھرتی کرنے کا ذمہ دار تھا۔ ان کا کام مبینہ طور پر لوگوں کو نظریاتی تربیت دے کر برین واش کرنا تھا۔ وہ بھارت میں مطلوب نہیں تھے۔
پاکستان گلوبل ٹیررازم انڈیکس میں پہلے نمبر پر
پاکستان پہلی بار عالمی دہشت گردی کے انڈیکس میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ پاکستان میں سال 2025 کے دوران دہشت گردی سے متعلق اموات میں چھ فیصد اضافہ ہوا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس (IEP) کے ذریعہ شائع کردہ گلوبل ٹیررازم انڈیکس 2026 کے مطابق، ملک میں گزشتہ سال 1,139 اموات ریکارڈ کی گئیں، جو سکیورٹی کے بگڑتے ہوئے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔
اس رپورٹ میں، جس میں 163 ممالک میں دہشت گردی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے پڑوسیوں خصوصاً افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے ساتھ ساتھ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) اور بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) کی جانب سے بڑھتے ہوئے تشدد اور "بڑے سیکورٹی" خطرات لاحق ہیں۔ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ "پاکستان میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات 2013 کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ ہیں، ملک میں سال 2025 میں دہشت گردی کے 1,139 اموات اور 1,045 واقعات ریکارڈ کیے گئے"۔ ٹی ٹی پی کو ملک کے اندر "سب سے خطرناک" دہشت گرد گروپ اور عالمی سطح پر تیسرے سب سے خطرناک گروپ قرار دیا گیا ہے۔
