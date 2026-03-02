ایران کے ساتھ تنازعہ کے دوران کئی امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ، تمام پائلٹ محفوظ
Published : March 2, 2026 at 5:27 PM IST
کویت سٹی: کویت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک میں کئی فوجی طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ اس سے قبل ایران نے پیر کو دعویٰ کیا تھا کہ کویت میں امریکی F-15 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔
خبر رساں ایجنسی آئی اے این ایس کے مطابق وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرکے اس کی تصدیق کی ہے۔ وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ پیر کی صبح کئی امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہوئے تاہم عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔
واقعے کی وجوہات کی تحقیقات
انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام نے فوری طور پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ عملے کو نکال کر ضروری علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ سبھی مستحکم حالت میں ہیں۔ سرکاری ترجمان نے مزید کہا کہ تکنیکی اقدامات امریکی افواج کے ساتھ مل کر کیے گئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ متعلقہ حکام واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
امریکہ-اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے درمیان، سائبر سکیوریٹی واچ ڈاگ نیٹ بلاکس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ اب 48 گھنٹے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔
ایران نے پیر کو کیا تھا دعویٰ
اس سے قبل ایران نے پیر کو دعویٰ کیا تھا کہ ایک امریکی F-15 لڑاکا طیارہ کویت میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں طیارہ گرتے ہوئے اور پائلٹ کو درمیانی ہوا سے باہر نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ویڈیو میں ایک پیراشوٹ کو آسمان سے اترتے دکھایا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی طرف سے دکھائی جانے والی دیگر ویڈیوز میں پائلٹ کو طیارے سے باہر نکلنے کے بعد زمین پر گرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ طیارہ جاری فوجی تنازعہ سے متعلق کسی کارروائی میں ملوث تھا یا معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ ایران کی تسریم نیوز ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔
ایران کی میزائل صلاحیت اور فوجی انفراسٹرکچر
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تنازعہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد شروع ہوا تھا۔ کہا گیا کہ اس کا مقصد ایران کی میزائل صلاحیت اور فوجی انفراسٹرکچر کو کمزور کرنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو فاکس نیوز کو ایک انٹرویو نشر کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت 48 اعلیٰ ایرانی رہنما ایک حملے میں مارے گئے۔