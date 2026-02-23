شمالی کوریا کا ایٹمی پروگرام: کم جونگ کو دوبارہ اعلیٰ عہدے کے لیے منتخب کیا گیا، جوہری پروگرام کی، کی گئی تعریف
کم جونگ اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو تیزی سے بڑھاکر اور روس کے ساتھ گہرا تعلقات سے سیاسی اثر و رسوخ حاصل کررہا ہے۔
سیئول، شمالی کوریا: شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کو حکمراں ورکرز پارٹی میں اعلیٰ عہدے کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے پیر کو رپورٹ کیا کہ پارٹی لیڈران اور مندوبین نے اسے ملک کے جوہری ہتھیاروں کو مضبوط کرنے اور خطے میں اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا سہرا دیا۔
پارٹی کانگریس کے لیے ایک رپورٹ، جس میں کم جونگ سے اگلے پانچ سالوں کے لیے اپنے مخصوص سیاسی اور فوجی اہداف کا خاکہ پیش کرنے کی توقع ہے، کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فوجی جوہری پروگرام کو مزید تیز کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے، جس میں پہلے ہی ایسے میزائل موجود ہیں جو ایشیائی امریکی اتحادیوں اور امریکی سرزمین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
مشترکہ جنگی کوششوں کے ذریعے روس سے قریبی تعلقات
گزشتہ جمعرات کو شروع ہونے والی کانگریس ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کم جونگ اپنے جوہری ہتھیاروں کو تیزی سے پھیلانے اور یوکرین میں اپنی مشترکہ جنگی کوششوں کے ذریعے روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کے بعد علاقائی سیاست میں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر رہے ہیں۔ ان عوامل نے واشنگٹن اور سیئول کے ساتھ ان کے اختلافات کو بڑھا دیا ہے۔
روس کو ہتھیاروں کی برآمدات
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کِم جونگ ممکنہ طور پر اس ملاقات کو نئے فوجی اہداف سے پردہ اٹھانے کے لیے استعمال کریں گے، جن میں روایتی افواج کو مضبوط کرنا اور انھیں جوہری صلاحیتوں کے ساتھ مربوط کرنا شامل ہے۔ وہ چین کے ساتھ تجارت میں وبائی امراض کے بعد کی بحالی اور روس کو ہتھیاروں کی برآمدات سے بتدریج فوائد کے بعد معاشی خود انحصاری کے لیے اپنی مہم کو بحال کرنے کے لیے بڑے ہجوم کو بھی متحرک کرے گا۔
دوبارہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب
شمالی کوریا کی سرکاری کورین سنٹرل نیوز ایجنسی نے کہا کہ اجلاس کے چوتھے دن اتوار کو ہزاروں مندوبین کی متفقہ رضامندی سے کِم جونگ کو دوبارہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ پارٹی کے قوانین کے تحت، کانگریس، جسے کم جونگ نے 2016 سے ہر پانچ سال بعد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پارٹی کے اعلیٰ نمائندے اور رہنما کے طور پر کام کرنے کے لیے جنرل سکریٹری کا انتخاب کرتی ہے۔
کسی بھی قسم کی جنگ کے خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت
42 سالہ کِم جونگ اپنے پورے دورِ اقتدار میں پارٹی کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں، حالانکہ اُن کا لقب 2016 کی کانگریس میں فرسٹ سیکریٹری سے چیئرمین اور پھر 2021 کی کانگریس میں جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا تھا۔ پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ جوہری قوت بنا کر کم جونگ نے ایک ایسی فوج بنائی ہے جو کسی بھی حملے اور کسی بھی قسم کی جنگ کے خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
جنوبی کوریا کے تئیں سخت موقف
انہوں نے اپنی قیادت کو ملک کے مستقبل کی قابل اعتماد ضمانت دینے اور شمالی کوریا کے لوگوں کے فخر اور عزت نفس کو بڑھانے کا سہرا دیا۔ کے سی این اے نے کہا کہ کانگریس نے اتوار کی میٹنگ کے دوران پارٹی قوانین میں تبدیلیاں کیں، لیکن تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ماہرین توقع کرتے ہیں کہ کِم جونگ کانگریس کو جنوبی کوریا کے تئیں اپنے سخت موقف کو مزید مستحکم کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور شاید بین کوریائی تعلقات کو دو دشمن ممالک کے درمیان پیش کرنے کے لیے پارٹی قواعد کو دوبارہ لکھیں گے۔
امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ سفارت کاری معطل
ریاستی میڈیا نے ابھی تک واشنگٹن اور سیئول کے ساتھ تعلقات پر کانگریس میں کم جونگ یا دیگر سینئر رہنماؤں کی طرف سے براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کم جونگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 2019 میں ہونے والی ملاقات کی ناکامی کے بعد سے شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ تمام ضروری سفارت کاری کو معطل کر دیا ہے، جو کم جونگ کے جوہری اور میزائل پروگراموں کو روکنے کے بدلے میں پابندیوں کی چھوٹ پر منعقد ہوئی تھی۔
ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد
جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دوسرا دور شروع کیا ہے، کم جونگ کی حکومت نے ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے پیشگی شرط کے طور پر شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مطالبے کو ترک کرے۔
جنوبی کوریا ایک حلیف دشمن
دونوں کوریاؤں (شمالی کوریا اور جنوبی کوریا) کے درمیان تعلقات 2024 میں اس وقت مزید خراب ہوئے، جب کم جونگ نے شمالی کوریا کے پرامن دوبارہ اتحاد کے دیرینہ مقصد کو ترک کر دیا اور جنگ زدہ جنوبی کوریا کو ایک حلیف دشمن قرار دیا۔