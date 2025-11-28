وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کا دھرنا ختم، سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کا دھرنا ختم، سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی
بھرپور کوششوں کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی جیل میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی سے ملاقات نہ کر سکے۔
Published : November 28, 2025 at 3:33 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جمعہ کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے قریب 16 گھنٹے کا دھرنا ختم کر دیا، حکام کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی روک تھام کے خلاف احتجاج کیا۔
سہیل آفریدی نے گزشتہ ماہ علی امین گنڈاپور سے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا اور اعلان کیا کہ ان کی پہلی ترجیح 73 سالہ سابق کرکٹر سے سیاست دان بننے والے خان کو جیل سے نکالنا ہے جہاں وہ اگست 2023 سے قید ہیں تاہم ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود آفریدی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے جیل خانہ جات سے ملاقات کرنے میں ناکام رہے۔
جمعرات کو جب وہ خان سے ملنے آئے تو آفریدی کو اڈیالہ روڈ پر جیل کے قریب روک دیا گیا جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے درجنوں حامیوں کے ساتھ دھرنا دیا اور ان کا احتجاج تقریباً 16 گھنٹے تک جاری رہا۔
صبح سویرے احتجاج ختم کرتے ہوئے آفریدی نے اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور چوکی پر صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے پوری رات پارٹی کارکنوں کے ساتھ احتجاجی مقام پر گزاری، لیکن انہیں خان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔
انہوں نے کہا، "ہم نے یہاں کارکنوں کے ساتھ رات گزاری، یہ صرف ایک رات تھی،" انہوں نے مزید کہا، "چاہے ہمیں پی ٹی آئی کے بانی کے لیے پوری زندگی یہاں گزارنی پڑے، ہم ایسا کریں گے۔"
انہوں نے کہا کہ 'ہمیں ابھی تک پی ٹی آئی کے بانی کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا گیا'۔ سابق وزیر اعظم کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں افواہیں تھیں، لیکن حکام نے ان خدشات کو مسترد کر دیا، اور وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چوہدری نے جمعرات کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ خان ٹھیک ہیں اور "ذاتی شیف جیسی سہولیات حاصل کر رہے ہیں، جو کسی دوسرے قیدی کو نہیں ملتی"۔
تاہم آفریدی نے کہا کہ وہ خان سے ملنے اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے احتجاج اور دھرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی نے پی ٹی آئی کے بانی سے ملنے کی کوشش میں "تمام آئینی اور قانونی آپشنز" ختم کر دیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
انہوں نے سوال کیا کہ میں نے ہر آئینی اور قانونی راستہ ختم کر دیا ہے، میرے پاس اپنے قائد سے ملنے کے لیے اور کون سا راستہ بچا ہے؟ وزیراعلیٰ نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود انہیں اور نہ ہی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو خان سے ملنے دیا گیا۔
وزیراعلیٰ اپنا دھرنا ختم کرنے کے بعد اسلام آباد روانہ ہوگئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کی اجازت کے لیے درخواست دائر کرنے کے بعد ان کی واپسی متوقع تھی۔
آفریدی کے علاوہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان (ٹی ٹی اے پی) کے سربراہ محمود خان اچکزئی، مجلس وحدت مسلمین (ایم ڈبلیو ایم) کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر مشال یوسفزئی، سینیٹر گردیپ سنگھ، سینیٹر روبینہ ناز، قانون ساز احمد، ذوالفقار احمد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔