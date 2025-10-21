خامنہ ای نے ٹرمپ سے کہا، 'اچھا ہے، خواب دیکھتے رہو'، جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے دعوے پر اڑایا مذاق
ایران کے سپریم لیڈر نے ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہاکہ 'ایٹم بم ہے یا نہیں، اس سے امریکہ کا کیا لینا دینا'۔
تہران: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے ان دعوؤں کو مسترد کر دیا کہ جون میں امریکی حملوں میں اسلامی جمہوریہ کے ایٹمی مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے یہ بھی پوچھا کہ امریکہ ایران کے جوہری بم پر کیوں پریشان ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ جون میں امریکی حملوں میں اسلامی جمہوریہ کے جوہری مراکز تباہ ہو گئے۔
The US President boasts that they’ve bombed and destroyed Iran’s nuclear industry. Very well, in your dreams!— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
سوشل میڈیا 'ایکس' پر خامنہ ای نے کہا کہ "اگر کسی ملک کے پاس جوہری صنعت ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ بتانے کا حق آپ کو، امریکیوں کو کس حد تک ہے؟ دنیا میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟" ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت یا جوہری صنعت ہے یا نہیں، اس سے امریکہ کا کیا لینا دینا ہے؟
خامنہ ای کا مزید کہنا تھا کہ "امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں اتنے فوجی اڈے کیوں قائم کیے ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس خطے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟"
What authority do you, Americans, have to dictate what a country should or shouldn't do if it possesses nuclear industry? What position do you hold in the world? How is it any of America's business whether Iran has nuclear capabilities and nuclear industry or not?— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
مزید پڑھیں: ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا، خامنہ ای نے کہا، ہم نہیں جھکیں گے
جون کے وسط میں اسرائیل نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر بمباری کی مہم شروع کی۔ بعد میں امریکہ بھی اس میں شامل ہوا، جس نے اہم ایرانی جوہری تنصیبات پر طاقتور ترین بنکر بسٹر بم گرائے۔ گذشتہ ہفتے اسرائیلی پارلیمنٹ 'کنیسٹ' میں ایک تقریر کے دوران ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ نے حملوں کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ "ہم نے ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر 14 بم گرائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔" فاکس نیوز سنڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی حملوں میں ایران کی جوہری صلاحیت تباہ ہونے کے بعد اب وہ مشرق وسطیٰ میں غنڈہ گردی نہیں کر رہا ہے۔
Why has the US established all these military bases in various countries throughout West Asia? What are you doing here? What does this region have to do with you?— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے سب سے خوبصورت فوجی آپریشن تھے۔ امریکی حملوں کے حقیقی اثرات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ پینٹاگون نے کہا کہ ان حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں ایک سے دو سال کی تاخیر ہوئی ہے جو کہ ابتدائی خفیہ امریکی انٹیلی جنس رپورٹ کے برعکس ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان حملوں سے صرف چند ماہ کی تاخیر ہوئی تھی۔ خامنہ ای نے پیر کو ٹرمپ کے ریمارکس کو نامناسب، غلط اور دھمکی آمیز قرار دیا۔
