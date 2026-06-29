امریکہ میں مسلم کمیونٹی کی گوہر نایاب خدیجہ فرخان کا انتقال، قبول اسلام کے بعد انجام دیں گرانقدر خدمات
خدیجہ فرخان نے امریکی افریقی تنظیم 'نیشن آف اسلام' میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے سیاہ فام طبقے کیلئے گرانقدر خدمات انجام دیں۔
Published : June 29, 2026 at 11:29 AM IST
واشنگٹن: امریکی مسلم کمیونٹی میں "مدر خدیجہ" کے نام سے مشہور خدیجہ فرخان کا 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ افریقی-امریکی مسلم تنظیم 'نیشن آف اسلام' کے سربراہ لوئس فرخان کی اہلیہ اور اس تنظیم سے وابستہ پہلی خاتون تھیں۔ یہ امریکہ کی ایک بڑی مذہبی، سماجی اور سیاسی تحریک ہے جو سیاہ فام طبقے کی خود انحصاری کی وکالت کرتی ہے۔
تنظیم 'نیشن آف اسلام' نے اعلان کیا کہ ان کے رہنما لوئس فرخان کی اہلیہ خدیجہ فرخان سنیچر کے روز انتقال کر گئیں۔ وہ 90 سال کی تھیں۔ "مدر خدیجہ" نے کئی دہائیوں تک اپنے کرشماتی شوہر کے ساتھ کام کیا اور قیادت کرنے میں ان کی مدد کی۔
تنظیم کی شوریٰ کی ایگزیکٹو کونسل کے ایک بیان میں کہا کہ آسب کو دکھ کے ساتھ مطلع کیا جاتا ہے کہ "محترم وزیر لوئس کی اہلیہ خدیجہ فرخان انتقال کر گئیں۔ فیس بک پر جاری کیے گئے ایک پوسٹ میںانہیں "ایک سچی ملکہ، ایک صالح خاتون، اور وقار، ایمان، وفاداری کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا۔
ابتدائی زندگی
خدیجہ فرخان کا پیدائشی نام بیسی راس (Betsy Ross) تھا۔ وہ 26 نومبر 1935 کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ستمبر سال 1953 میں لوئس والکوٹ (جو بعد میں اسلام قبول کر کے لوئس فرخان بن گئے) سے شادی کی۔ یہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ان کا آبائی مقام شکاگو کے مسجد مریم کے جنوبی حصے میں تھا، جہاں یہ جوڑا رہتا تھا۔
قبولِ اسلام
انہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ 1955 میں مشہور سیاہ فام رہنما میلکم ایکس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر 'خدیجہ' رکھ لیا۔
تنظیم 'نیشن آف اسلام' میں ان کا کردار
لوئس فرخان نے سال 1965 میں میلکم ایکس کے قتل کے فوراً بعد تنظیم کی قیادت کے خلا کو پُر کیا۔ ان کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے سال 1995 میں واشنگٹن میں ملین مین مارچ تھا۔ جب لوئس فرخان نے سال 1970 کی دہائی کے آخر میں 'نیشن آف اسلام' کی نئے سرے سے تعمیر شروع کی تو خدیجہ فرخان ان کی سب سے پہلی اور مضبوط ترین معاون ثابت ہوئیں۔
تنظیم کے مشہور اخبار ''دی فائنل کال'' کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے سے اس کی چھپائی اور دفتری امور سنبھالنے میں مدد کی۔
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اس کے علاوہ وہ تنظیم کی خواتین کے لیے آفیشل یونیفارم تیار کرنے والے ادارے نیول اپیرل کے ڈیزائننگ کے شعبے سے بھی وابستہ رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ خواتین کے وقار اور حقوق کی وکالت کی۔ وہ ایک خاموش لیکن مضبوط شخصیت کی مالک تھیں۔
دو سال بعد خدیجہ فرخاں نے 1997 میں فلاڈیلفیا میں امریکہ کی سیاہ فام خواتین کے ایک بڑے اجتماع 'ملین وومن مارچ' میں ایک تاریخی خطاب کیا جو کہ ان کا پہلا خطاب تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے یہ مشہور جملہ کہا کہ "کوئی بھی قوم اپنی خواتین کے معیار سے بلند نہیں ہو سکتی۔ ہم خواتین پر توجہ ضرور مرکوز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک خاندان کے طور پر—مرد، خواتین اور بچے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔"
خدیجہ فرخان اور لوئس فرخان کی ازدواجی زندگی 72 برسوں پر محیط رہی۔ ان کے 9 بچے ہوئے۔ حالیہ برسوں میں ان کے دو بیٹوں (لوئس فرخان جونیئر سال 2018 اور جوشوا فرخان سال 2023) کا انتقال ہوا جس کا انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ امریکی افریقی تنظیم 'نیشن آف اسلام' کی تاریخ میں انہیں عقیدت، وفاداری، اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔