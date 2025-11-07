قازقستان نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیمی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی
قازقستان ٹرمپ کے اقدام کو فروغ دینے کے لیے علامتی اقدام میں اسرائیل کے ساتھ ابراہام معاہدے میں شامل ہوگا۔
Published : November 7, 2025 at 7:40 AM IST
واشنگٹن: معاہدہ ابراہیمی اسرائیل اور عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور مستحکم کرنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے صدارتی دور میں متعارف کرایا تھا۔
بحرین، مراکش، سوڈان اور متحدہ عرب امارات کے راستے پر چلتے ہوئے قازقستان بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیمی کرنے جا رہا ہے۔ قازقستان اور اسرائیل کے بیچ ایک دستخطی تقریب جلد ہی اسے باضابطہ بنا دے گی۔
اس اقدام کی تصدیق سب سے پہلے ایسوسی ایٹڈ پریس کو تین امریکی اہلکاروں نے کی۔ اس کے بعد، ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر اس کی جانکاری دی۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توکایف کے درمیان ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قازقستان میری دوسری مدت میں معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے پہلا ملک بن گیا ہے۔
ٹرمپ نے قازقستان کی معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت کو دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے بہترین پیش رفت قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ، میرے معاہدہ ابراہیمی کے ذریعے مزید ممالک امن اور خوشحالی کو اپنانے کے لیے صف آراء ہو رہے ہیں۔
ٹرمپ نے لکھا، "استحکام اور ترقی کے لیے ممالک کو متحد کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے - حقیقی ترقی، حقیقی نتائج،" مبارک ہیں امن کا حصہ بننے والے!
واضح رہے قازقستان پہلے ہی اسرائیل کو ریاست کے طور پر تسلیم کر چکا ہے۔ جمعرات کو اعلان کیا گیا یہ عمل بڑی حد تک علامتی ہے کیونکہ قازقستان کے اسرائیل کے ساتھ 1992 سے سفارتی تعلقات ہیں اور جغرافیائی طور پر بحرین، مراکش، سوڈان اور متحدہ عرب امارات اسرائیل سے کافی دور ہیں۔
قازقستان کے معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے کا مقصد اس اقدام کو فروغ دینا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کا خاصہ تھا۔
بحرین، مراکش، سوڈان اور متحدہ عرب امارات نے معاہدے میں شامل ہونے کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کیا ہے۔ قازقستان نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزادی حاصل کرتے ہی اسرائیل سے تعلقات مضبوط کر لیے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان قازقستان سمیت پانچ وسطی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ جمعرات کی شام منعقدہ ایک سربراہی اجلاس کے آغاز سے کچھ دیر پہلے کیا۔
اپنے سابقہ دیرینہ تعلقات کے باوجود، امریکی حکام نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیمی میں قازقستان کی شرکت اہم ہے کیونکہ اس سے ان کی دو طرفہ تجارت اور تعاون میں اضافہ ہو گا اور اس بات کا اشارہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی تنہائی میں کمی آئے گی، خاص طور پر غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں اس کے طرز عمل پر شدید تنقید اور احتجاج کے بعد۔
ایک اہلکار نے کہا کہ، غزہ کے لیے ٹرمپ کے امن منصوبے نے مکمل طور پر تصویر بدل دی ہے اور بہت سے ممالک اس امن معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔
اس اہلکار نے کہا کہ اسرائیل اور قازق تعاون میں اضافہ کے مخصوص شعبوں میں دفاع، سائبر سیکیورٹی، توانائی اور فوڈ ٹیکنالوجی شامل ہوں گے، حالانکہ یہ سب 1990 کی دہائی کے وسط سے ہونے والے سابقہ دوطرفہ معاہدوں کے تابع رہے ہیں۔
ٹرمپ اور وسطی ایشیائی رہنماؤں کے درمیان جمعرات کی رات ہونے والی سربراہی ملاقات سے قبل، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے قازق صدر قاسم جومارٹ توکایف کے ساتھ ملاقات کی تھی حالانکہ محکمہ خارجہ نے اسرائیل سے متعلق کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔
محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ روبیو اور توکایف نے " تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے ساتھ ساتھ توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے میں قازقستان کے ساتھ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔"
