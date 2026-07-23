'کشمیر ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ حصہ رہے گا'، یو این سلامتی کونسل میں بھارتی سفیر کی پاکستان پر سخت تنقید
بھارتی سفیر نے عالمی پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے پر پاکستان پر سخت تنقید کی اور دہشت گردی کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لیا۔
By ANI
Published : July 23, 2026 at 8:50 AM IST
نیویارک: بھارت نے بدھ کے روز (امریکی مقامی وقت کے مطابق) سرحد پار دہشت گردی کو "ریاستی پالیسی کے ایک ہتھیار" کے طور پر استعمال کرنے پر پاکستان کی سخت مذمت کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ رہے گا۔
اقوام متحدہ میں یہ بیان بھارت کے مستقل مندوب، سفیر پی ہریش نے یو این سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطح کے کھلے مباحثے کے دوران دیے، جس کا عنوان "قدرتی وسائل کی حکمرانی: امن، سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد" تھا۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے "جھوٹے بیانیے کی تشہیر" کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے مباحثے کا "غلط استعمال" کرنے پر سخت تنقید کی۔
بھارتی سفیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ "اس فورم میں دوسرے مسائل لانا ہمارا مقصد نہیں تھا، لیکن میں پاکستانی وفد کو جواب دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے جھوٹے بیانیے کی تشہیر کے لیے آج کی بحث کا غلط استعمال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "جہاں تک مرکز کے زیر انتظام خطے جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابلِ تنسیخ حصہ رہا ہے، ہے اور رہے گا۔ یہ ایک آئینی اور قانونی حقیقت ہے جسے پاکستان جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔"
سفیر ہریش نے مزید کہا کہ "جموں و کشمیر کے حوالے سے واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خودمختار علاقے پر کھلی جارحیت اور غیر قانونی قبضہ ہے۔"
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سندھ طاس معاہدے کے بارے میں پاکستانی دلائل کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کو "ریاستی پالیسی کے ایک ہتھیار" کے طور پر استعمال کرنے پر اسلام آباد کو آڑے ہاتھوں لیا۔
انہوں نے کہاکہ "سندھ طاس معاہدے پر ہمارا مؤقف واضح اور مستقل ہے۔ باہمی اعتماد اور خیر سگالی کی بنیاد پر تعاون کی امید اس وقت نہیں کی جا سکتی جب سرحد پار دہشت گردی کو مستقل طور پر ریاستی پالیسی کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو۔"
اپنے اختتامی کلمات میں، سفیر پرواتھنینی ہریش نے اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے اندرونی مسائل حل کرے۔ "بھارت پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے، پاکستان اگر اپنے گھر کی حالت درست کرنے پر توجہ دے تو یہ خود اس کے اور اس کے عوام کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔"
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