اردن کا شام پر حملہ، گرجا گھر پر حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، شامی حکام نے کہا۔۔عام شہری ہلاکت
شام کے مطابق، جنوبی صوبوں درعا اور السویداء میں ہونے والے حملوں کے بعد سات افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 1:41 PM IST
عمان، اردن: اردنی فضائیہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے پیر کے روز شام میں مسلح گروہوں کے خلاف فضائی حملے کیے۔ یہ کارروائی گزشتہ جمعہ کو اردن کے جنوبی شہر ’کرک‘ میں ایک یونانی آرتھوڈوکس گرجا گھر پر ہونے والے حملے کے ردعمل میں کی گئی۔ گرجا گھر پر حملے میں نو افراد ہلاک جبکہ دو درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔
بیان کے مطابق، اس کارروائی کے نتیجے میں ان "دہشت گرد گروہوں" کے کئی ارکان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں جبکہ ان کی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ تاہم، بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کن گروہوں کو نشانہ بنایا گیا یا حملے کن مقامات پر کیے گئے۔
اس کارروائی پر شام کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ اردنی کارروائی کے نتیجے میں کئی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں اور یہ کارروائی شامی حکام کو پیشگی اطلاع دیے بغیر کی گئی۔
شام کے سول ڈیفنس ادارے نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی صوبوں درعا اور السویداء میں ہونے والے حملوں کے بعد سات افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ادارے کے مطابق، صوبہ درعا کے ایک دیہی علاقے میں خیمے پر ہونے والے حملے میں ایک ہی خاندان کے تین بچے اور ایک خاتون سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ خاندان کے تین دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ، الگ الگ حملوں میں 80 اور 60 سال کی عمر کے دو معمر افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
شامی حکومت نے کہا ہے کہ اردنی کارروائی شامی فریق کے ساتھ کسی بھی پیشگی رابطے یا اطلاع کے بغیر کی گئی۔ حکومت نے بتایا کہ شامی حکام واقعے کے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں اور صورتحال پر بات چیت کے لیے اردن کے ساتھ رابطہ کیا جارہا ہے۔
اس کے بعد، شام کے محکمہ بندرگاہ و کسٹم نے شام اور اردن کے درمیان مرکزی سرحدی گزرگاہ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کے روز، اردنی حکام نے گزشتہ ہفتے ہونے والے اس حملے کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں صبح سویرے ہونے والی ایک جھڑپ کے بعد عمل میں آئیں، جس کے دوران وہ تینوں افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ یہ حملہ جمعہ کے روز کرک شہر میں واقع ایک یونانی آرتھوڈوکس چرچ میں، ایک جنازے کی رسومات کے دوران ہوا۔ کرک، دارالحکومت عمان سے تقریباً 90 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اور یہاں مسیحی اقلیتی برادری آباد ہے۔
اس واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں مبتلا کر دیا، اور اردن نے متاثرین کے لیے تین روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ فی الحال، کسی بھی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور حملہ آوروں کے مقاصد بھی معلوم نہیں ہو سکے۔ پیر کے روز، پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیے گئے تین افراد کی شناخت کی، جن میں دو بھائی، حجہ زیدان محمد اور مشعل زیدان محمد، اور ان کے بہنوئی، احمد سمیع حسین شامل ہیں۔ یہ تینوں اردنی شہری ہیں اور انہیں عمان کے جنوب میں واقع شہر کرک سے حراست میں لیا گیا تھا۔
ادارے کے سربراہ نے حملہ آوروں کو تکفیری (ایک ایسی اصطلاح جو سنی انتہا پسندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے) قرار دیا لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ان کا کسی منظم گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
میجر جنرل عبید اللہ عبد ربہ المیاطہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، "یہ لوگ صرف اپنی نمائندگی کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اس ویران گھر سے، جہاں اردنی سیکیورٹی فورسز نے ان افراد کو گرفتار کیا تھا، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔
اردن کے وزیر داخلہ، مازن الفرایہ نے کہا کہ ان تینوں افراد کی جانب سے کیا گیا یہ حملہ "دہشت گردانہ اور انتہا پسندانہ نظریے" کا نتیجہ تھا۔
انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، "اگر اس طرح کے نظریے کا خاتمہ نہ کیا گیا، تو مستقبل میں ہمیں ایسے مزید واقعات دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔" اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف سخت ترین ممکنہ کارروائی کریں جو اسلام کے نام پر جرائم کرتے ہیں اور جو اردنی عوام کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا، "ہم اس بات پر پرعزم ہیں کہ دہشت گرد سزا سے بچ نہیں پائیں گے، اور جو لوگ ایسے خطرناک نظریات کو فروغ دیتے ہیں جو اردن کے عوام کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔"
متاثرین کے لواحقین نے کہا ہے کہ ان گرفتاریوں سے انہیں کچھ حد تک سکون ملا ہے۔ اس حملے میں بچ جانے والے اور ہلاک ہونے والوں میں سے تین کے رشتہ دار، خالد البرکان نے ’المملکہ‘ کو بتایا، ”اس ہولناک سانحے کی شدت کے باوجود، آج جو کچھ ہوا ہے اس نے ہمارے اور اردن کے عوام کے غم کو کسی حد تک کم کر دیا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے، یعنی شہداء کے خاندانوں کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔“
حملے میں بچ جانے والے اور متاثرین میں سے ایک کے چچا، فارس ہلسہ نے ٹیلی ویژن اسٹیشن کو بتایا، ”غم اور تکلیف کے باوجود، اس خبر سے ہمیں کچھ سکون ملا ہے۔“
تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ دکھ اب بھی باقی ہے۔ ”ہم آنے والے کئی برسوں تک اس کرب کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔“
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