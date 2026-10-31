اسرائیل کی نو منتخب پارلیمنٹ میں ایک یہودی اسلامی جماعت کی نمائندگی کرے گا
سیگالووٹز کے مطابق ان کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ یہودی اورعرب، نسلی اور مذہبی اختلافات سے بالاتر ہوکر ایک سیاسی اتحاد قائم کرسکتے ہیں۔
Published : October 31, 2026 at 1:53 PM IST
سخنین، اسرائیل: یہ بات کچھ غیر معمولی لگ سکتی ہے کہ ایک یہودی سابق پولیس افسر جو خود کو ’صیہونی‘ مانتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک اسلامی جماعت کی نمائندگی کرے گا۔ تاہم، یوو سیگالووٹز جلد ہی حالیہ انتخابات میں آٹھ سیٹوں پر قبضہ کرنے والی عرب قیادت والی جماعت ’رام‘ کے رکن کی حیثیت سے اسرائیلی پارلیمنٹ میں نشست سنبھالیں گے۔
یوو سیگالووٹز کا کسی یہودی قیادت والی پارٹی کے بجائے عرب قیادت والی ایک قدامت پسند جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ، اسرائیل میں تجسس اور تنقید، دونوں کا باعث بنا ہے۔ چونکہ انتخابی نتائج سے کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی، اس لیے اب اہم سوال یہ ہے کہ آیا وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دیگر مخالفین، انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے ان عرب قیادت والی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے یا نہیں۔
سیگالووٹز وضاحت کرتے ہیں کہ ’رام‘ کے رہنما منصور عباس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہودی اور عرب، نسلی اور مذہبی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک سیاسی اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ انتخابات سے قبل منصور عباس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "وہ عرب ہیں، میں یہودی ہوں۔ میں سیکولر ہوں، جبکہ وہ مذہبی ہیں۔ لیکن ہم سب اسرائیل کے شہری ہیں۔ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہم یہاں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔"
سیگالووٹز ایک ایسے اتحاد پر گفتگو کر رہے تھے جو کسی چھوٹی جماعت کو وسیع تر قبولیت حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تاہم، ان کے الفاظ ایک گہری اہمیت کے حامل ہیں جو بالآخر ان انتخابات کے حقیقی اثرات کا تعین کر سکتے ہیں۔ عرب قیادت والی جماعتوں نے اسرائیل کی 120 رکنی پارلیمنٹ میں ریکارڈ 19 نشستیں جیتی ہیں۔ اگر یہودی قیادت والی اپوزیشن ان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو یہ جماعتیں اگلی حکومت میں اکثریت قائم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں۔
یہودی-عرب تعاون کے لیے ایک مثال
منگل کی رات، ایک ضیافت ہال میں، ’رام‘ پارٹی نے پارلیمنٹ میں تین اضافی نشستیں جیتنے کا جشن منایا۔ وہاں موجود رہنماؤں میں، سیگالووٹز واحد سیاستدان تھے جنہوں نے حامیوں کے مجمع سے عربی زبان میں خطاب نہیں کیا۔ تاہم، اس سے کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جب انہوں نے عبرانی زبان میں اعلان کیا، "کولانو یسرائیلیم!" جس کا مطلب ہے "ہم سب اسرائیلی ہیں!" تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
لیکن، ہر کوئی اس طرزِ عمل سے متفق نہیں ہے۔ دائیں بازو کے ناقدین کا کہنا ہے کہ سیگالووٹز کا یہ اقدام اسرائیل سے غداری کے مترادف ہے اور اس سے ملک میں اسلامی قانون کے نفاذ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ عرب قیادت والا بائیں بازو کا اتحاد 'جوائنٹ لسٹ' کے کچھ ارکان نے اسے محض ایک "برانڈنگ کی مشق" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل مقصد عرب برادریوں کو درپیش مسائل کا حل نکالنا نہیں، بلکہ مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو خوش کرنا ہے۔ اس کے باوجود، سیگالووٹز اور عباس دونوں کا موقف ہے کہ ان کا اتحاد اسرائیل کے مستقبل کے لیے ایک منفرد وژن پیش کرتا ہے۔ یہی نہیں، اس سے 'رام' پارٹی کی حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی کوششوں کو تقویت ملتی ہے۔
نتن یاہو کے اتحادی کیا سوچتے ہیں
اس کا نتن یاہو اور ان کے اتحادیوں پر بہت کم اثر پڑا ہے۔ انہوں نے انتخابات سے پہلے، دورانِ انتخابات اور انتخابات کے بعد بھی مسلسل 'رام' پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نتن یاہو کی جماعت ان پارٹیوں میں شامل تھی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 'رام' کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ نتن یاہو نے اپنی انتخابی مہم میں "دائیں بازو یا فلسطین" کا نعرہ استعمال کیا۔ انہوں نے بار بار خبردار کیا کہ ان کے سب سے بڑے حریف، سابق فوجی سربراہ گاڈی آئزن کوٹ، اکثریت حاصل کرنے کے لیے عباس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔
نتن یاہو کی جماعت نے یہ بے بنیاد دعویٰ بھی کیا کہ عرب قیادت والی جماعتوں نے انتخابات "چوری" کر لیے ہیں۔ تاہم، ان جماعتوں نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
جمعرات کے روز، سیگالووٹز نے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا، "اشتعال انگیزی، نسل پرستی اور لوگوں کو (معاشرے سے) باہر رکھنے کے واقعات، ریاست اسرائیل کی مضبوطی اور اس کی قوتِ برداشت کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہیں۔"
حکومت میں شمولیت کے لیے جدوجہد
نتن یاہو کا اتحاد اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس تناظر میں سیگالووٹز اور عباس کے درمیان شراکت داری نے اسرائیلی سیاست میں ایک نمایاں عدم توازن کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک عرب قیادت والی جماعت نے ایک یہودی قانون ساز کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اس کے برعکس، یہودی قیادت والی جماعتیں اب تک نتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے سے گریز کرتی رہی ہیں۔ تاریخ میں صرف ایک بار سن 2021 میں ایک عرب جماعت حکومتی اتحاد کا حصہ بنی تھی، اور وہ حکومت تقریباً 18 ماہ تک قائم رہی۔
آئزن کوٹ نے عرب جماعتوں کو اپنے کیمپ میں لانے کی کوشش کرنے کے بجائے، عوامی سطح پر ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط میں اسرائیل کو ایک "یہودی اور جمہوری ریاست" کے طور پر تسلیم کرنا اور حماس کو ایک "دہشت گرد تنظیم" قرار دینا شامل ہے۔" 'رام' پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے، عباس نے اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے اور 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے کیے گئے حملے کی بارہا مذمت کی ہے۔
انتخابات سے ایک ہفتہ قبل، یہودی اکثریت والے شہر قیصریہ میں انتخابی مہم کے ایک پروگرام کے دوران، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں گے۔ اس سوال کا انہوں نے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ اس سے قبل بھی وہ ایسے سوالات کو انتہا پسندوں کی طرف سے بچھایا گیا ایک "جال" اور "وفاداری کا امتحان" قرار دے چکے ہیں۔
مستقبل کے لیے مشترکہ مفادات
وہ فلسطینی جو 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل کے اندر ہی رہ گئے تھے اور ان کی آنے والی نسلیں اب اسرائیل کی کل آبادی کا 20 فیصد سے زیادہ حصہ ہیں۔ وہ اسرائیلی شہریت رکھتے ہیں اور انہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ ان میں سے اکثر مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ غزہ اور مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں کے ساتھ گہری یکجہتی محسوس کرتے ہیں۔کچھ فلسطینی شہری اسرائیلی کاروبار اور سیاست میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے انہیں فراموش کر دیا ہے۔ ان کی برادریاں سرمایہ کاری کی کمی کا شکار ہیں اور غربت سے نبرد آزما ہیں۔ بنجمن نتن یاہو کے موجودہ دورِ اقتدار میں، انہوں نے اور ان کے سخت گیر دائیں بازو کے وزراء نے فلسطینیوں کو ایک خطرہ کے طور پر پیش کیا ہے، جس سے ان کے درمیان بیگانگی اور عدم تحفظ کے احساسات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ سیگالووٹز کے نقطہ نظر سے، وہ اسرائیل کے کثیر الجہتی معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہیں، جہاں مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
67 سالہ سیگالووٹز پولیس کے سابق تفتیش کار ہیں۔ وہ عباس کے ساتھ لازمی فوجی سروس کے بارے میں یا ایل جی بی ٹی کیو حقوق کے بارے میں اپنے اختلافات کو تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا، جس کی قیادت عرب کر رہے ہوں، ایک یہودی سیاست دان کو اپنے ساتھ شامل کرنا، کسی بھی ایک مخصوص مسئلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ پیغام ان فلسطینی شہریوں کے دل کو چھو گیا جنہوں نے 'رام' کی حمایت کی، اور ممکن ہے کہ اس نے کچھ یہودی شہریوں کو بھی متاثر کیا ہو۔
قیصاریہ سے تعلق رکھنے والی ریسٹورنٹ کنسلٹنٹ، ایریت شینکر نے بتایا کہ عباس اور سیگالووٹز کو ایک ساتھ بات کرتے ہوئے سن کر انہیں 'راام' کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرنے میں مدد ملی۔ شینکر اسرائیل کی بائیں بازو کی جماعتوں کی دیرینہ حامی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی شہریوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں فلسطینی شہریوں کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، تو اس مسلسل تقسیم کی بھاری قیمت سب کو چکانی پڑے گی۔ شینکر نے کہا، "ہم اپنے مسائل کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔" 'راام' پارٹی کے حامیوں کے درمیان، پولیس فورس میں سیگالووٹز کے پس منظر کے بارے میں سب جانتے ہیں اور ان کی کافی قدر کی جاتی ہے۔
شمالی اسرائیل کے شہر سخنین کے میئر، مازن غنائم نے بتایا کہ سیگالووٹز کو ایک مؤثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر ان برادریوں میں جہاں قتل اور گروہی تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
'رام' کے حامی غنائم نے کہا، "ان کے پاس تجربہ ہے۔ اور ہم یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہودیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگلی حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔"
'رام' اب حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے
سیگالووٹز نے تسلیم کیا کہ ان کا پس منظر بھی ان کی کشش کا ایک سبب ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ان کا بنیادی مقصد ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو اسرائیلی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہم آبادی کے 21 فیصد حصے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسرائیل میں عرب باشندے زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لیتے ہیں، صرف سیاست میں ہی کچھ ایسی دیواریں ہیں جو اب بھی قائم ہیں۔ ہم حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اسرائیلی معاشرے میں پیش آنے والے ہر واقعے کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں۔"
انتخابات کی رات، جب نتائج واضح ہو گئے، تو عباس نے اپنے حامیوں کے پرجوش ہجوم سے کہا کہ اسرائیلی عوام کی اکثریت نے نتن یاہو اور ان کے دائیں بازو کے اتحادیوں کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ان کے مطابق، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن، احترام اور تحفظ کی امید رکھنے کی وجہ موجود ہے۔ عباس نے کہا، "لاکھوں عرب اور یہودی شہریوں نے روایتی دھارے کے برعکس قدم اٹھایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں عرب اور یہودی آپس میں شراکت دار بن سکتے ہیں اور مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔"
10 نومبر کو، عباس اور سیگالووٹز 'رام' کے چھ دیگر قانون سازوں کے ہمراہ حلف اٹھائیں گے۔ یہ طے ہونے میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں کہ آیا وہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں رہیں گے یا کسی غیر متوقع سیاسی اتحاد کے ذریعے حکومتی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں:
- ترکی نے اسرائیل کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کر دیا، اسرائیل نے تحقیقات کا دائرہ کار انقرہ تک پھیلا دیا
- اسرائیل حتمی انتخابی نتائج کا اعلان، نتن یاہو اور اپوزیشن دونوں کو نہیں مل پائی اکثریت، اب آگے کیا ہوگا؟
- نتن یاہو نے عرب جماعتوں پر ووٹ چوری کا لگایا الزام، سنٹرل الیکشن کمیٹی نے جانچ کے احکامات جاری کر دیے